გიორგი კვირიკაშვილი ევროპელ პარტნიორებს საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის

განაცხადა კვირიკაშვილმა. მან დღეს მთავრობის სხდომის დაწყებამდე, ასევე, ისაუბრა საქართველოში უძველესი ღვინის აღმოჩენაზეც. „4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძალიან ინტენსიური მუშაობა საერთაშორისო სამეცნიერო ჯგუფის მიერ. დარწმუნებული ვარ, ყველას გიხარიათ ის, რომ მეცნიერებმა სხვადასხვა ქვეყნიდან, დაასრულეს მუშაობა, ყველამ ერთხმად აღიარა, რომ ყველაზე ძველი ღვინო არის ნაპოვნი საქართველოში და მეღვინეობა საქართველოდან გავრცელდა. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ კუთხით ძალიან პოზიტიურად წარმოვაჩინოთ საერთაშორისო მასშტაბით. სწორედ ამან მოგვცა საშუალება, რომ ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში საქართველო ამ სტატუსით წარმდგარიყო. ეს ყველას ძალიან გვიხარია და ძალიან დიდ სიმაყეს გვანიჭებს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ფაქტს. დარწმუნებული ვარ, ეს სამეცნიერო მუშაობა გაგრძელდება და კიდევ ბევრ საინტერესო ფაქტს აღმოვაჩენთ ქართული ღვინისა და მეღვინეობის შესახებ,“ - აღნიშნა პრემიერმა. " ეს ცვლილებები კიდევ უფრო ამყარებს ივანიშვილის ერთმმართველ რეჟიმს. როგორც ღარიბაშვილმა არ იცოდა როდის მოხსნიდნენ, ისე კვირიკაშვილმაც სულ ბოლომ გაიგო მინისტრებს როდის მოუხსნიდნენ. სამინისტროების შემცირება აუცილებელია და არა მისი ორი ქუდის ნაცვლად ერთ ქუდში მოქცევა. მთავარია გაუქმდეს სამინისტროების სათაო ოფისები და მის დაქვემდებარებაში შემავალი უსარგებლო უწყებები. ამ ხელისუფლების მმართველობის წლებში ოცზე მეტი ახალი უწყება შეიქმნა. სულ ახლახან კანონპროექტი შემოვიდს კერძო და საჯარო პარტნიორობის შესახებ და ახალი დეპარტამენტი უნდა შეიქმნას პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. ბიუჯეტის დამტკიცებისას ვნახავთ, რა რაოდენობით შემცირდა ბიუროკრატია და ხარჯები", – წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის ოპტიმიზაციასა და მინისტრების გადაადგილება/მოხსნაზე დღეს კვირიკაშვილმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა. 