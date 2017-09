გიორგი კვირიკაშვილი მექსიკელ ხალხს სამძიმარს უცხადებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi [1] => premieris-samdzimari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165542 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi [1] => premieris-samdzimari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165542 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19025 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi [1] => premieris-samdzimari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => miwisdzvra-meqsikashi [1] => premieris-samdzimari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165542) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19025,19375) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165525 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:48:15 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:48:15 [post_content] => მექსიკაში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას მსოფლიო ლიდერები ეხმაურებიან. მექსიკელ ხალხის მიმართ თანაგრძნობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკვე გამოხატა. Twitter-ის საშუალებით დონალდ ტრამპმა მექსიკელებს სოლიდარობა გამოუცხადა და დახმარებას დაჰპირდა. დაღუპულების ოჯახებს მიუსამძიმრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. „ჩვენ მზად ვართ დახმარებისთვის, თუკი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ამის სურვილს გამოთქვამს,” - ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თანადგომა გამოუცხადა და მექსიკელ ხალხს ურთიერთთანადგომისკენ მოუწოდა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა, ბარაკ ობამამ. მექსიკაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ მექსიკის ეროვნული ავარიულ-სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელმა, ლუის ფელიპე პუენტემ, განაცხადა. „ამ წუთისთვის 226 დაღუპულის შესახებ არის ცნობილი: 55 დაიღუპა მორელოსში, 117 -მეხიკოში, 39 - პუებლაში, 12 - ედომექსში და 3 გერეროში," - წერს "ტვიტერის" საკუთარ ბლოგში ლუის ფელიპე პუენტე. მექსიკის განათლების მინისტრის, აურელიო ნუნიეს, ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად სკოლაში ნგრევას, სულ მცირე, 30 ადამიანი ემსხვერპლა. "სამწუხაროდ, ამ წუთისთვის უკვე 30 დაღუპულია, 11 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, სამაშველო ოპერაციები გრძელდება," - განაცხადა აურელიო ნუნიემ ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში. ქვეყნის პრეზიდენტ ენრიკე პენია ნიეტოს ინფორმაციით, უგზო-უკვლოდ კიდევ 38 ადამიანია დაკარგული. მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსასთან გუშინ ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი ქალაქიდან 49 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმემ 60 კილომეტრი შეადგინა. მიწისძვრა მექსიკაში - გარდაცვლილთა რიცხვი 226-მდე გაიზარდა "მუდმივ კონტაქტზე ვართ მექსიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და მათგანაც გვაქვს დადასტურებული პასუხი, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ ირიცხებიან,“ - განაცხადა ნიკოლოზ სახვაძემ. ბოლო ინფორმაციით, მექსიკაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 151 ადამიანამდე გაიზარდა. მექსიკის ქალაქ პუებლა-დე-სარაგოსასთან გუშინ ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ეპიცენტრი ქალაქიდან 49 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმემ 60 კილომეტრი შეადგინა. მიწისძვრა მექსიკაში - დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან Twitter-ის საშუალებით დონალდ ტრამპმა მექსიკელებს სოლიდარობა გამოუცხადა და დახმარებას დაჰპირდა. დაღუპულების ოჯახებს მიუსამძიმრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. „ჩვენ მზად ვართ დახმარებისთვის, თუკი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ამის სურვილს გამოთქვამს,” - ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თანადგომა გამოუცხადა და მექსიკელ ხალხს ურთიერთთანადგომისკენ მოუწოდა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა, ბარაკ ობამამ. 