გიორგი კვირიკაშვილი ვიზიტით ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ეწვევა

თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი უნგრეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, დელეგაციის წევრებთან ერთად, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას ეწვია. ვიქტორ ორბანის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან მთავრობის ადმინისტრაციაში დახვედრის ოფიციალური ცერემონიით დაიწყო. შესრულდა ორი ქვეყნის ჰიმნი, პრემიერ-მინისტრებმა ერთმანეთს მინისტრთა კაბინეტის წევრები წარუდგინეს. უნგრეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს, რომელიც თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. უნგრეთის რესპუბლიკის ოფიციალური დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან: პრემიერ-მინისტრის მეუღლე ანიკო ლევაი, უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი პიტერ სიიარტო, ეროვნული ეკონომიკის მინისტრი მიჰაი ვარგა, ადამიანური რესურსების მინისტრი ზოლტან ბალოგი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი შანდორ ფაზეკაში, ეროვნული განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკის საქმეთა სახელმწიფო მინისტრი ანდრაშ არადსკი და პრემიერ-მინისტრის კაბინეტის უფროსი იანოშ ნაგი. გიორგი კვირიკაშვილმა უნგრელ კოლეგას უმასპინძლა [post_title] => ლავროვი შეგნებულად სტუმრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აქ მილიტარიზაცია მიმდინარეობს - პრემიერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lavrovi-shegnebulad-stumrobs-okupirebul-teritoriebs-aq-militarizacia-mimdinareobs-premieri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 12:58:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 08:58:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123870 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123809 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-20 10:48:52 [post_date_gmt] => 2017-04-20 06:48:52 [post_content] => ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის რეზიდენციაში მიტროპოლიტ დიმიტრი შიოლაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და აჭარის მთავრობის თამვმჯდომარეს, ზურაბ პატარაძეს შორის შეხვედრა წუხელ ღამე 11 საათისთვის დასრულდა. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის რეზიდენციაში მიტროპოლიტ დიმიტრი შიოლაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და აჭარის მთავრობის თამვმჯდომარეს, ზურაბ პატარაძეს შორის შეხვედრა წუხელ ღამე 11 საათისთვის დასრულდა.

"ბათუმელების" ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა რეზიდენცია კომენტარის გარეშე დატოვა. იგი და ზურაბ პატარაძე მიტროპოლიტმა რეზიდენციის კარამდე მიაცილა. რა თემაზე შედგა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრსა და მიტროპოლიტ დიმიტრის შორის, ცნობილი არ არის. აჭარის მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრის აჭარაში დაგეგმილ შეხვედრებს შორის ერთ-ერთი იყო მიტროპოლიტთან შეხვედრაც. კონკრეტულად რა იყო შეხვედრის მიზანი, პრესსამსახურში არ აკონკრეტებენ. https://www.youtube.com/watch?v=yhyYMcdJvKA

პრემიერისა და მიტროპოლიტის დახურული შეხვედრა - რაზე ისაუბრეს კვირიკაშვილმა და მეუფე დიმიტრიმ 