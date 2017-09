გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => gaero-s-generaluri-asambleis-72-e-sesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165030 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => gaero-s-generaluri-asambleis-72-e-sesia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165030 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => gaero-s-generaluri-asambleis-72-e-sesia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => gaero-s-generaluri-asambleis-72-e-sesia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165030) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19333,333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165038 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-18 20:26:58 [post_date_gmt] => 2017-09-18 16:26:58 [post_content] => ევროკავშირი მხარს უჭერს ყველა იმ პროცესს, რაც დაკავშირებულია საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციასთან, - ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. ნიუ-იორკში, გაერო-ს შტაბბინაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველო-ევროკავშირის ორმხრივ ურთიერთობაზე, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. მთავრობის მეთაურმა დონალდ ტუსკს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური რეფორმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა, რომელსაც ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს. შეხვედრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი დაესწრნენ. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შეხვდა

ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის პროექტირება დასრულდა და მალე მისი რეაბილიტაცია დაიწყება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მერობის კანდიდატების წარდგენისას განაცხადა. მისი თქმით, პროექტის ღირებულება 10 მილიონი ლარია, ის წელიწადნახევარში დასრულდება. ამჟამად კი მიმდინარეობს ნიკო დადიანის სასახლის სრული რეაბილიტაციაც. "ძალიან მალე დასრულდება ასევე უეფას სტანდარტების სტადიონის მშენებლობა ზუგდიდში. ამ დონის პროექტი მნიშვნელოვანია არა მარტო სამეგრელოსთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ზუგდიდი მსხვილი საერთაშორისო ტურნირების ჩატარებისთვის ძალიან ხელსაყრელი ადგილი გახდება", - აღნიშნა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა ზუგდიდში განსახორციელებელ კიდევ ერთ პროექტზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განმარტა, ფონდ „ქართუსთან" ერთად, იწყება ზუგდიდის თეატრის სრული რეაბილიტაცია. "თეატრის რეაბილიტაციას ვახორციელებთ სენაკშიც, ამ შემთხვევაშიც ფონდი „ქართუ" გვეხმარება. მალე ეს უნიკალური შენობები კიდევ უფრო დაამშვენებს ამ ულამაზეს მხარეს", - დასძინა პრემიერ-მინისტრმა. [post_title] => ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციისთვის 10 მილიონი დაიხარჯება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა. საქართველოს დელეგაცია, მთავრობის მეთაურის ხელმძღვანელობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში, გიორგი კვირიკაშვილი 19 სექტემბერს მონაწილეობას მიიღებს „ღია მმართველობის პარტნიორობის" (OGP) მაღალი დონის ღონისძიებაში, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი OGP-ის თავმჯდომარეობას, ერთი წლით, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველო OGP-ის ისტორიაში პირველად ხდება 75 ქვეყნისგან შემდგარი ორგანიზაციის (ინიციატივის) თავმჯდომარე. გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე ვიზიტის ფარგლებში, დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მეთაურის ორმხრივი შეხვედრები. 18 სექტემბერს გიორგი კვირიკაშვილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუკსა და ეუთო-ს გენერალურ მდივან ტომას გრემინგერს შეხვდება, ასევე - გაიმართება საქართველოს შეხვედრები გაერო-ს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან, მოლდოვას პრემიერ-მინისტრ პაველ ფილიპთან, უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკატ მირზოევსა და ავღანეთის პრეზიდენტ მოჰამედ აშრაფ ღანისთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება აშშ-ის პრეზიდენტისა და გაერო-ს გენერალური მდივნის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას - "გაერო-ს რეფორმები", ასევე, მონაწილეობას მიიღებს მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში ინოვაციური დაფინანსების განმტკიცების თემაზე დაგეგმილი მაღალი დონის შეხვედრის გახსნით სესიაში. იგეგმება საქართველოს მთავრობის მეთაურის დასწრება მაღალი დონის შეხვედრაზე თემაზე - ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეფორმები, რომელიც აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივან ბორის ჯონსონისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერტ კოენდერსის თანათავმჯდომარეობით გაიმართება; გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს "ბლუმბერგის" გლობალური ბიზნესფორუმის ფარგლებში მაიკლ ბლუმბერგის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე მიწვეულია ოფიციალურ მიღებაზე, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და მისი მეუღლის სახელით გაერო-ში დელეგაციების ხელმძღვანელთა პატივსაცემად გაიმართება. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილი 21 სექტემბერს გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა. ევროკავშირი მხარს უჭერს ყველა იმ პროცესს, რაც დაკავშირებულია საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციასთან, - ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. ნიუ-იორკში, გაერო-ს შტაბბინაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველო-ევროკავშირის ორმხრივ ურთიერთობაზე, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. მთავრობის მეთაურმა დონალდ ტუსკს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური რეფორმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა, რომელსაც ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს. შეხვედრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი დაესწრნენ.

[post_title] => გიორგი კვირიკაშვილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შეხვდა