გიორგი მამალაძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღინისძიება პატიმრობა ძალაში რჩება

ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა რამდენიმე წუთში დაიწყება, სადაც სასამართლო პროცესზე სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებებს გამოიკვლევს. სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განაცხადა, რომ დღევანდელ პროცესზე 10 მოწმე დაიკითხება, მათ შორის გამომძიებლები. შორენა თეთრუაშვილის დაკითხვა დღეს არ იგეგმება. „დღევანდელ სასამართლო პროცესი გაგრძელდება მტკიცებულებების გამოკვლევით, ბრალდებას რამდენიმე მოწმე ჰყავს, მათ შორის არიან გამომძიებლები, რომლებმაც უშუალოდ აეროპორტიდან ამოიღეს ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ბარგი და ასევე დაიკითხებიან გამომძიებლები, რომლებმაც დეკანოზის ბინა გაჩხრიკეს და ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღეს. გამომძიებლები საუბრობენ საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერებაზე და საბოლოოდ წერტილი დაესმება დაცვის მხარის უსაფუძვლო აპელირებას, რომ თითქოს საგამოძიებო პროცესში რაიმე კანონი დაირღვა," - აცხადებს გუბელაძე. დაცვის მხარე კი ამბობს, რომ იარაღი, რომელიც დეკანოზის სახლში აღმოაჩინეს, საქმის მოწმეს, ირაკლი მამალაძეს ეკუთვნოდა და მამა გიორგის სწორედ მან სთხოვა, სახლში მისი იარაღი რამდენიმე დღის მანძილზე შეენახა. ციანიდის საქმეზე დღეს მოწმეებს დაკითხავენ

ირაკლი მამალაძე თბილისში დაბრუნდა. მან ჩამოსვლისას აეროპორტში ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ის ირაკლი ფირცხალავასთან და ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან სამოქალაქო დავას აპირებს. როგორც მამალაძე განმარტავს, ტელეკომპანიას ცილისწამების გამო უნდა უჩივლოს. სარჩელს უახლოეს დღეებში შეიტანს, მას შემდეგ, რაც იურისტებთან კონსულტაციას გაივლის. მამალაძის განცხადებით, ის საქართველოდან წასვლას აღარ აპირებს. ირაკლი მამალაძის შესახებ სიუჟეტი რუსთავი2-ზე 24 ივნისს გავიდა, თავად მამალაძემ კი ქვეყანა მეორე დღეს კვირას დატოვა. სკანდალური საქმის მთავარი მოწმის მიერ ქვეყნის დატოვების შესახებ ინფორმაცია, მთავარმა პროკურორმაც დაადასტურა. 25 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ დეკანოზის საქმის მთავარ მოწმეზე შესაძლო ზემოქმედების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჟურნალისტმა ირაკლი მამალაძემ ძალოვანი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსნის, ირაკლი ფირცხალავას, "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტ თამარ ბაღაშვილისა და ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის, ნოდარ მელაძის წინააღმდეგ პროკურატურას მიმართა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე მკვლელობის მომზადების ბრალდებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 10 თებერვალს დააკავეს. ის ბერლინში პატრიარქთან მიფრინავდა, სადაც ილია მეორეს ოპერაციისთვის ამზადებდნენ. ჟურნალისტმა ირაკლი მამალაძემ პროკურატურას აცნობა, რომ მამა გიორგიმ ციანიდის მოძიებაში დახმარება სთხოვა, რითაც მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი უნდა მოეწამლა. წყარო: imedinews.ge

ირაკლი მამალაძე თბილისში დაბრუნდა და სასამართლო დავას იწყებს არქიმანდრიტი დავით ჭინჭარაული და დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი ე.წ. მატროსოვის ციხეში რადენიმე წუთის წინ შევიდნენ. შეხვედრა, როგორც მამა კახაბერმა განაცხადა, ბრალდებული დეკანოზის ინიციატივითა და პატრიარქის კურთხევით შედგა. სასულიერო პირებთან შეხვედრამდე მამა გიორგი მამალაძე ადვოკატებმა მოინახულეს. მიხეილ რამიშვილის თქმით, დაელოდებიან, რა ინფორმაციას მიაწვდიან შეხვედრის შემდეგ სასულიერო პირები პატრიარქს და როგორი იქნება ამის შემდეგ პატრიარქის და საპატრიარქოს დამოკიდებულება მამა გიორგის საქმეზე. „რაზე ისაუბრებენ, ეს დეკანოზმა უკეთ იცის და ალბათ, სასულიერო პირებსაც ექნებათ კითხვები. კარგია, რომ შეხვედრის გადაწყვეტილება მიიღეს და სიმართლე მივა პატრიარქამდე," - ამბობს რამიშვილი.

"პატრიარქამდე სიმართლე მივა!"- რას უამბობს მამა გიორგი მამალაძე სასულიერო პირებს ციანიდის საქმეზე დღეს მოწმეებს დაკითხავენ