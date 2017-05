გიორგი მარგველაშვილი- ანდჟეი დუდას ვიზიტი ნატო-ს სამიტის შემდეგ ძლიერი პოლიტიკური გზავნილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => anddjei-duda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135164 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => anddjei-duda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135164 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => anddjei-duda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => anddjei-duda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135164) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16161,52) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135088 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 20:12:48 [post_date_gmt] => 2017-05-29 16:12:48 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა ნატო-ს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების ჭრილში, უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის რეფორმირებაში ექსპერტული დახმარება სთხოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნული განცხადება დღეს ნატო-ს გენერალური მდივნის მოადგილესთან როუზ გოტემიულერთან შეხვედრაზე გააკეთა და იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, რომელსაც საქართველო დგამს ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართვე ლოს ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა, რომ ყველა ის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებობს, საქართველომ გამოიყენოს, რათა როდესაც დადგება დღის წესრიგში, ნატო-ს შემდეგი გაფართოების პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი, საქართველო იყოს მზად და პირნათლად წარდეგს ალიანსის წინაშე. „ვარშავის სამიტზე ძალიან ნათლად იყო ხაზგასმული, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული მექანიზმი იმისათვის, რომ მოემაზადოს წევრობისათვის. აქედან გამომდინარე, საუბარი შეეხო, როგორც საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას, ასევე ყველა იმ საკითხს, რაც გათვალისწინებულია საქართველო- ნატო-ს დღის წესრიგით. კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იმას, რომ საქართველო ალიანსის ის პარტნიორია, რომელიც განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ალიანსში და საერთო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად“, - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა. საუბარი შეეხო ასევე სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე რეფორმებს, მათ შორის თავდაცვის სფეროსა და საკონსტიტუციო რეფორმებს. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე და საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე. პრეზიდენტმა ნატო-ს უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის რეფორმირებაში ექსპერტული დახმარება სთხოვა პრეზიდენტი : მოთმინებით ველით დღეს, როდესაც ნატო გადაწყვეტს, გახდეს უფრო ძლიერი საქართველოს გაწევრიანებით "არცერთი ნაბიჯით არ დავიხევთ უკან ქვეყნის გამთლიანების გზაზე" - პრეზიდენტი

ქართული სახელმწიფო არც ერთი ნაბიჯით არ დაიხევს უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა, სადაც რამდენიმე წუთის წინ 300-ზე მეტმა წვევამდელმა დადო ფიცი. "დღეს ამ საზეიმო ტრიბუნიდან, ქართული საზოგადოების და საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმ ძირითად ღირებულებებს, რის ირგვლივაც გაერთიანებულია ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო. პირველ რიგში, მრავალეროვანი საქართველოს სახელით, მინდა დავუდასტურო ყველას, ჩვენს დევნილ მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხაზს მიღმა, რომ ქართული სახელმწიფო არც ერთი ნაბიჯით არ დაიხევს უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე. რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწევთ ყველაზე ძლიერი იარაღით, რაც ძლიერი, წარმატებული საქართველოს მშენებლობით გამოიხატება. ეს მიზანი იქნება მიღწეული მშვდობით და არა იარაღის ხარჯზე. დღესვე მინდა ხელახლა დავადასტურო, რომ ის შეკვეთა, რომელსაც ქართული საზოგადოება წლების განმავლობაში აძლევს ქართულ სახელმწიფოს, შეკვეთა, რომელიც ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას გულისხმობს, იქნება წარმატებით მიღწეული. ქართული სახელმწიფო მტკიცედ დგას ამ გზაზე და ჩვენ მოთმინებით ველოდებით იმ წუთებს, იმ მომენტს, როდესაც როგორც ევროკავშირი, ასევე ნატო გადაწყვეტს გახდეს კიდევ უფრო ძლიერი, მტკიცე, საქართველოს თავის რიგებში გაწევრიანებით. კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო ქართველი ხალხის ურყევი ნება, ააშენოს ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც ჩვენს კულტურას, ჩვენს საზოგადოებას მისცემდა შესაბამის პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, გააძლიერებდა ჩვენ პოლიტიკურ მრავალფეროვანებას და შექმნიდა ჭეშმარიტად მრავალი, სხვადასხვა ხმისგან ერთიან პოლიტიკურ პროცესს. სამივე ეს მიზანი არის გაერთიანებული და ერთმანეთის შემავსებელი. სამივე ეს მიზანი აერთიანებს ერთიან სწრაფვას ჩვენი ერისა. მაგრამ ის, რაც არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და რაც ამას აზრს აძლევს, არის ჩვენი სწრაფვა თავისუფლებისკენ", - განაცხადა პრეზიდენტმა. 