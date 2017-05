გიორგი მარგველაშვილი გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას დაესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia [2] => cvlilebebi-konstituciashi [3] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129786 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia [2] => cvlilebebi-konstituciashi [3] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129786 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia [2] => cvlilebebi-konstituciashi [3] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia [2] => cvlilebebi-konstituciashi [3] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129786) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15498,15522,117,15402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129582 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 13:44:44 [post_date_gmt] => 2017-05-10 09:44:44 [post_content] => „უშიშროების საბჭო, რომელიც ჯარის გაძლიერებაზე და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაზეა პასუხისმგებელი, ქვეყნის მთავრ კანონში გამქრალია, მის ნაცვლად იქმნება თავდცვის საბჭო, რომელიც მხოლოდ ომის დროს შეიკრიბება. ქვეყნის უსაფრთხოებისადმი ასეთი დამოკიდებულება არაადეკვატურია“, - ასე ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შესაძლო გაუქმებას. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, იმ ფონზე, როცა საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია და რეგიონში სიტუაცია არასტაბილურია, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა განმტკიცებული უნდა იყოს. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, კონფერენცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს გაიმართა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: ხალხს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის ტრადიციას ართმევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-khalkhs-prezidentis-pirdapiri-archevis-tradicias-artmeven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:42:35 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:42:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129357 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129246 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 14:38:19 [post_date_gmt] => 2017-05-09 10:38:19 [post_content] => „გრამატიკული, ტექნიკური, შინაარსობრივი შეცდომები - ქვეყნის ძირითად კანონში უამრავი ხარვეზი იყო“- ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ზუგდიდში, საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე განაცხადა. „კონსტიტუციაში იყო უამრავი ხარვეზი, წარმოიდგინეთ, გრამატიკული შეცდომებიც კი. ყველა ეს ხარვეზი დღეს გამოსწორებულია. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო იმდენად აღრეული იყო სტრუქტურა ქვეყნის ძირითად კანონში, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია უნდა იყოს მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იურისტებისთვის“, განაცხადა კობახიძემ. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ქვეყანაში ძალიან დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის სისტემაა ჩამოყალიბებული, გარდა ამისა პრობლემაა სარჩევნო ბლოკების არსებობაც. „პარტიული სისტემის ჩამოყალიბება თუ გვინდა, საარჩევნო ბლოკის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, საარჩევნო ბლოკების გაუქმების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება პრინციპულია“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. „გრამატიკული, ტექნიკური, შინაარსობრივი შეცდომები - ქვეყნის ძირითად კანონში უამრავი ხარვეზი იყო"- ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ზუგდიდში, საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე განაცხადა. „კონსტიტუციაში იყო უამრავი ხარვეზი, წარმოიდგინეთ, გრამატიკული შეცდომებიც კი. ყველა ეს ხარვეზი დღეს გამოსწორებულია. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო იმდენად აღრეული იყო სტრუქტურა ქვეყნის ძირითად კანონში, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია უნდა იყოს მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იურისტებისთვის", განაცხადა კობახიძემ. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ქვეყანაში ძალიან დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის სისტემაა ჩამოყალიბებული, გარდა ამისა პრობლემაა სარჩევნო ბლოკების არსებობაც. „პარტიული სისტემის ჩამოყალიბება თუ გვინდა, საარჩევნო ბლოკის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, საარჩევნო ბლოკების გაუქმების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება პრინციპულია", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. 