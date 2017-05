გიორგი მარგველაშვილი: პრეზიდენტის არჩევის წესის შესაცვლელად ძლიერი არგუმენტებია საჭირო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => konstitucia [3] => prezidentis-archevis-wesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129218 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => konstitucia [3] => prezidentis-archevis-wesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129218 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => konstitucia [3] => prezidentis-archevis-wesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => konstitucia [3] => prezidentis-archevis-wesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129218) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,7786,117,15542) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129246 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 14:38:19 [post_date_gmt] => 2017-05-09 10:38:19 [post_content] => „გრამატიკული, ტექნიკური, შინაარსობრივი შეცდომები - ქვეყნის ძირითად კანონში უამრავი ხარვეზი იყო“- ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ზუგდიდში, საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე განაცხადა. „კონსტიტუციაში იყო უამრავი ხარვეზი, წარმოიდგინეთ, გრამატიკული შეცდომებიც კი. ყველა ეს ხარვეზი დღეს გამოსწორებულია. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო იმდენად აღრეული იყო სტრუქტურა ქვეყნის ძირითად კანონში, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია უნდა იყოს მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იურისტებისთვის“, განაცხადა კობახიძემ. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ქვეყანაში ძალიან დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის სისტემაა ჩამოყალიბებული, გარდა ამისა პრობლემაა სარჩევნო ბლოკების არსებობაც. „პარტიული სისტემის ჩამოყალიბება თუ გვინდა, საარჩევნო ბლოკის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, საარჩევნო ბლოკების გაუქმების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება პრინციპულია“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ბარაკ და მიშელ ობამები ჩიკაგოს ჩრდილოეთ ნაწილში, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად 2 მილიონ დოლარს გადარიცხავენ. აშშ-ს ყოფილი პრეზიდენტი და მისი მეუღლე თანხას პირადი დანაზოგიდან გამოყოფენ. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN ავრცელებს. "მე და მიშელი ჩვენი პირადი დანაზოგიდან 2 მილიონს გადავრიცხავთ იმისთვის, რომ წელს, ზაფხულში ხალხს სამუშაო ჰქონდეს", - აღნიშნავს ბარაკ ობამამ. ამასთან, როგორც CNN წერს, ოთხი წლის შემდეგ ჩიკაგოში, დექსონ-პარკში სპეციალური ცენტრ-მუზეუმი გაიხსნება, რომელიც საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ფუნქციას შეასრულებს და ამავე დროს, ობამას ფონდის შტაბ-ბინა იქნება. ყოფილი პრეზიდენტი ხალხის დასასაქმებლად 2 მილიონს გადარიცხავს საქართველოს პრეზიდენტი ზუგდიდში ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დღეს ომის ვეტერანს ოლგა ცალანს ესტუმრა და 91 წლის ვეტარანი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტმა ოლგა ცალანი ფაშიზმზე გამარჯვებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა მოძრაობაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის დააჯილდოვა და ფარმაცევტული კომპანია „ავერსისა" და პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან 140 ლარიანი მედიკამენტების ვაუჩერი გადასცა. „ვულოცავ ყველა იმ ვეტერანსა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იბრძოლა ფაშიზმის დამარცხებისათვის და ვინც დაამარცხა კაცობრიობის ეს საშინელი სენი. ვულოცავ და მადლობას ვეუბნები მათ, იმისათვის, რომ მსოფლიო არ ჩაიძირა ამ საშინელების მორევში. სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ კაცობრიობა ჰუმანიზმის იდეების ირგვლივ ტრიალებს", - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმ დღეს ზუგდიდში ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო და ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო.

საქართველოს პრეზიდენტმა ომის ვეტერანი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა 