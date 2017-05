გიორგი მარგველაშვილი: “საქართველო ევროპული ქვეყანაა და არა ევროპის მეზობელი”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvli [1] => bratislava [2] => leqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131488 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvli [1] => bratislava [2] => leqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131488 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15522 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvli [1] => bratislava [2] => leqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvli [1] => bratislava [2] => leqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131488) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15784,15522,15785) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129786 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 20:04:00 [post_date_gmt] => 2017-05-10 16:04:00 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხვალ, გორში, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაოგანხილვას დაესწრება. საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვის კომისიის წარმომადგენლებთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდება და საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობს. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას დაესწრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-gorshi-sakonstitucio-cvlilebebis-gankhilvas-daeswreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 20:04:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 16:04:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129786 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129582 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 13:44:44 [post_date_gmt] => 2017-05-10 09:44:44 [post_content] => „უშიშროების საბჭო, რომელიც ჯარის გაძლიერებაზე და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაზეა პასუხისმგებელი, ქვეყნის მთავრ კანონში გამქრალია, მის ნაცვლად იქმნება თავდცვის საბჭო, რომელიც მხოლოდ ომის დროს შეიკრიბება. ქვეყნის უსაფრთხოებისადმი ასეთი დამოკიდებულება არაადეკვატურია“, - ასე ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შესაძლო გაუქმებას. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, იმ ფონზე, როცა საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია და რეგიონში სიტუაცია არასტაბილურია, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა განმტკიცებული უნდა იყოს. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, კონფერენცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს გაიმართა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი – ქვეყნის უსაფრთხოებისადმი ასეთი დამოკიდებულება არაადეკვატურია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-qveynis-usafrtkhoebisadmi-aseti-damokidebuleba-araadekvaturia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 13:45:06 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 09:45:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129080 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-08 23:11:31 [post_date_gmt] => 2017-05-08 19:11:31 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 9 მაისს ზუგდიდს ეწვევა და შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში კამპანია ,,კონსტიტუცია ყველასია'' ფარგლებში სტუდენტებთან კონსტიტუციურ რეფორმასთან დაკავშირებით გამართავს დისკუსიას. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, გიორგი მარგველაშვილი სტუდენტებთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვების კომისიის შეხვედრას შეუერთდება და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად საყოველთაო განხილვებში მიიღებს მონაწილეობას. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი სტუდენტებთან კონსტიტუციურ რეფორმასთან დაკავშირებით გამართავს დისკუსიას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-studentebtan-konstituciur-reformastan-dakavshirebit-gamartavs-diskusias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 23:11:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 19:11:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129080 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129786 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 20:04:00 [post_date_gmt] => 2017-05-10 16:04:00 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხვალ, გორში, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაოგანხილვას დაესწრება. საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვის კომისიის წარმომადგენლებთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდება და საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობს. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას დაესწრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-gorshi-sakonstitucio-cvlilebebis-gankhilvas-daeswreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 20:04:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 16:04:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129786 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 78187fad105e61e8b38ec6b43aea37dd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )