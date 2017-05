გიორგი მარგველაშვილმა ხატია დეკანოიძეს საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => khatia-dekanodze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127044 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => khatia-dekanodze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127044 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => khatia-dekanodze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => khatia-dekanodze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127044) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,15345) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127041 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-02 19:31:09 [post_date_gmt] => 2017-05-02 15:31:09 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, იგი აპირებს მომდევნო ორი თვის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად ჩართოს საქართველოს მოქალაქეები კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში. პრეზიდენტი დღეს კამპანიაში ”დაიცავი კონსტიტუცია” შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს შეხვდა. ”მზად ვარ მოვისმინო თქვენი შეხედულებები კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ეს ის თემაა, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ეხება. მე ვაპირებ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად ჩავრთო მოქალაქეები ამ საკითხების განხილვაში. მზად ვარ მოვისმინო თქვენი წინადადებები”, - მიმართა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს საქართველოს პრეზიდენტმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: "კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში კიდევ უფრო მეტი მოქალაქე ჩაერთვება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-konstituciastan-dakavshirebuli-sakitkhebis-gankhilvashi-kidev-ufro-meti-moqalaqe-chaertveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 19:31:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 15:31:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127041 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126500 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-30 15:02:49 [post_date_gmt] => 2017-04-30 11:02:49 [post_content] => ვამაყობ თქვენით, მოგიხსენიებთ ყოველდღე ლოცვაში და მადლობას გიხდით თითოეული დღისთვის, იმ სამსახურისთვის, რომელსაც სამშობლოსთვის ახორციელებთ, - ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამწყობრო მოედანზე შეკრებილ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირად შემადგენლობას. „ინტეპრესნიუსის“ ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა ყურადღება ქართველი ჯარისკაცების როლსა და თავდადებაზე გაამახვილა და დღევანდელი დღე - საქართველოს შეიარაღებული ძალების 26 წლის იუბილე კიდევ ერთხელ მიულოცა. ”საუკუნეების განმავლობაში თქვენი წინამორბედები ინარჩუნებდნენ ჩვენი სამშობლოს ღირსებასა და დამოუკიდებლობას. ამ რთული მისიის აღსრულებისას თქვენ იცით, რომ თქვენ ხართ დიდგორისა და ბასიანის, მარტყოფისა და ბახტრიონის შთამომავლები. თქვენი თანამებრძოლები იყვნენ კვინიტაძე და მაზნიაშვილი. თქვენს რიგებში იდგა გმირი გიორგი ანწუხელიძე. ამიტომ საქართველოს მოქალაქენო! ვამაყობ თქვენით. მოგიხსენიებთ ყოველდღე ლოცვაში და მადლობას გიხდით თითოეული დღისთვის, იმ სამსახურისთვის, რომელსაც სამშობლოსთვის ახორციელებთ”, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების დამსახურებაც აღნიშნა, ასევე, გაიხსენა და პატივი მიაგო მათ ხსოვნას, ვინც სამშობლობისთვის გმირულად დაიღუპა. ”თქვენ იცავთ თქვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. თქვენ აძლევთ რიგით მოქალაქეებს შესაძლებლობას, აშენონ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე. თქვენ ქართული იარაღის ღირსება საერთაშორისო მისიებში მართლაც საამაყო გახადეთ. მადლობა სამსახურისთვის და ღმერთი ჰფარავდეს საქართველოს”, - განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => "მოგიხსენიებთ ყოველდღე ლოცვაში და მადლობას გიხდით"- პრეზიდენტი ჯარისკაცებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mogikhseniebt-yoveldghe-locvashi-da-madlobas-gikhdit-prezidenti-jariskacebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-30 15:38:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-30 11:38:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126500 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126107 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 13:37:36 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:37:36 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს კამპანია “მოითხოვე ქართულის“ფარგლებში, სამცხე-ჯავახეთს ეწვია და ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში წარმოებული პროდუქცია დაათვალიერა. ფოკის დედათა მონასტერთან არსებული მაღაზია მომხმარებელს ნატურალური, ქართული პროდუქციის - ჯემების, მურაბების, ტკბილეულის, ჩაის, საიუველირო ნაწარმის, რძის პროდუქტებისა და ალკოჰოლური სასმელების მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს. პრეზიდენტმა კომპანია “ჯორჯიან ბიზნეს ზონაც” დაათვალიერა, რომელიც 2008 წელს ფონდის “ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს” საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა და მას შემდეგ ყოველ წელს აფართოებს წარმოებას. კომპანია ამ ეტაპზე უკვე 350 -მდე ფერმერისაგან იბარებს ნედლ რძეს და რამდენიმე სახეობის ყველს ქმნის. საქართველოს პრეზიდენტმა კომპანიის წარმომადგენლებისაგან ის პრობლემები მოისმინა, რომელიც მათ წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესში ექმნებათ. საკითხი ძირითადად რეალიზაციის ეტაპზე შექმნილ, კონსიგნაციის პრობლემას შეეხებოდა, რომელიც მეწარმეთა აზრით, პროდუქციის წარმოების პროცესსაც აფერხებს. საკითხში გარკვევის დავალება გიორგი მარგველაშვილმა, ეკონომიკურ მრჩეველს მაია მელიქიძეს მისცა, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ბიზნესომბუდსმენს შეხვდება და პრობლემის საკანონმდებლო დონეზე მოგვარებას შეეცდება. როგორც მაია მელიქიძემ აღნიშნა, მსგავსი პრობლემა თითქმის ყველა ქართველ მწარმოებელს აქვს და აღნიშნული საკითხისადმი მიდგომა სისტემურ გადაწყვეტას საჭიროებს. მაია მელიქიძის განცხადებით, ქართული წარმოების გაძლიერებით საქართველოს მოსახლეობა აძლიერებს ქართულ ეკონომიკას და ეხმარება ეროვნული ვაკლუტის სტაბილურობას. საპრეზიდენტო კამპანიით “მოითხოვე ქართული“, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, გიორგი მარგველაშვილი გოგა ჩანადირისა და ტარიელ ზივზივაძის ინიციატივას შეუერთდა, რომელიც ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციის გზით ქართული ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. [post_title] => პრეზიდენტი სამცხე-ჯავახეთში ქართულ საწარმოებს ესტუმრა - რა პრობლემები აწუხებთ მათ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-samckhe-javakhetshi-qartul-sawarmoebs-estumra-ra-problemebi-awukhebt-mat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:39:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:39:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126107 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127041 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-02 19:31:09 [post_date_gmt] => 2017-05-02 15:31:09 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის, გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, იგი აპირებს მომდევნო ორი თვის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად ჩართოს საქართველოს მოქალაქეები კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში. პრეზიდენტი დღეს კამპანიაში ”დაიცავი კონსტიტუცია” შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს შეხვდა. ”მზად ვარ მოვისმინო თქვენი შეხედულებები კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. ეს ის თემაა, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ეხება. მე ვაპირებ მომდევნო ორი თვის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად ჩავრთო მოქალაქეები ამ საკითხების განხილვაში. მზად ვარ მოვისმინო თქვენი წინადადებები”, - მიმართა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს საქართველოს პრეზიდენტმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი: "კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში კიდევ უფრო მეტი მოქალაქე ჩაერთვება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-konstituciastan-dakavshirebuli-sakitkhebis-gankhilvashi-kidev-ufro-meti-moqalaqe-chaertveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 19:31:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 15:31:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127041 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 270 [max_num_pages] => 90 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 730f2403a97263c8f54aadd761ac6aab [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )