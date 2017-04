გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოში მოიწვია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124514 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124514 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1376 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => ukraina ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-prezidenti [1] => ukraina ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124514) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1376,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124502 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-21 19:59:07 [post_date_gmt] => 2017-04-21 15:59:07 [post_content] => ჩვენ მკაცრად ვგმობთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციას და ანექსიას, - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ თავის უკრაინელ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოსა და უკრაინას მსგავსი პრობლემები და გამოწვევები გააჩნიათ. "ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში. , ისევე, როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ უკრაინასთან თანამშრომლობას და მის მტკიცე მხარდაჭერას. ასევე, გამოვთქვამთ მზადყოფნას, უკრაინას გავუზიაროთ ოკუპირებული ტერიტორიების თემატიკაზე არსებული ქართული გამოცდილება”, - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. "ამ საკითხზე ვარაუდებს ვერ გამოვთქვამთ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ როგორც კი ის სცდება საზღვრებს, საჭიროა დროული და სწორი რეაგირება. ასევე ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ ვაკჰანალიაში მონაწილეობდა. ველით სიტუაციის კარგ ანალიზს დასაწყისიდან ბოლომდე", - განაცხადა მიშველაძემ. "ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში. , ისევე, როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ უკრაინასთან თანამშრომლობას და მის მტკიცე მხარდაჭერას. ასევე, გამოვთქვამთ მზადყოფნას, უკრაინას გავუზიაროთ ოკუპირებული ტერიტორიების თემატიკაზე არსებული ქართული გამოცდილება”, - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. 