გიორგი მღებრიშვილი: აბასთუმნის ტყეში ხანძარი სრულად ლოკალიზებულია

გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი ბორჯომის ხეობაში მუშაობას უკვე შეუდგა. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, უახლოეს პერიოდში გამომძიებლები აბასთუმნის ტყეშიც დაიწყებენ მუშაობას. "დღეს, გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი შეუდგა მუშაობას ბორჯომის ხეობაში, სულ მალე კი აბასთუმანშიც დაიწყებენ მუშაობას. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. რაც შეეხება ვერსიებს, განიხილება ყველანაირი ვერსია, მათ შორის, დივერსია და ყველა სხვა გამომწვევი ფაქტორი. ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული არ შემიძლია გითხრათ", - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. განიხილება ყველანაირი ვერსია: ბორჯომის ხეობაში გამომძიებლებმა დაიწყეს მუშაობა

პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც აბასთუმნის ტყეში ხანძარი ლიკვიდირებული იქნება, საჭირო გახდება, მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში ამგვარი სიტუაციებისთვის საჭირო რესურსი გაიწეროს. გარდა ამისა, მისივე თქმით, სისტემური ცვილებები იქნება გასატარებელი, რათა მაღალი დონის მზადყოფნაში იყოს ჩვენი ქვეყანა. „აბასთუმნის მახლობლად შერეული ტყის ხანძრის ჩასაქრობლად, დაახლოებით, 1000 ადამიანის სახით ცოცხალი ძალაა მობილიზებული. ასევე, მობილიზებულია ავიაცია. ძნელია, სტიქიას პროგნოზი გაუკეთო, მაგრამ, თუ კლიმატური პირობები ხელს შეგვიწყობს, ხანძარს მალე ჩავაქრობთ. რაც შეეხება ბორჯომის ხეობაში მიმდინარე ხანძრის სამუშაოებს, ეს იყო ერთობლივი ძალის კოორდინირებული მუშაობა, 3000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ველზე იყო ცეცხლის ჩაქრობაში. ვფიქრობ, ეს გამოწვევა ღირსეულად კოორდინირებული მუშაობით დავძლიეთ. დამწვარი ტყის ფართობი ზუსტდება, თუმცა, წინასწარი მონაცემებით, ეს არის 200 ჰექტრის ფარგლებში და ჩვენ აუცლებლად აღვადგენთ განადგურებულ ტყეს", - განაცხადა პრემიერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე. მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში ამგვარი სიტუაციებისთვის საჭიროა, რესურსი გაიწეროს - გიორგი კვირიკაშვილი

შსს-ს ინფორმაციით, აბასთუმნის ტყეში ცეცხლის ყველა ღია კერა ჩამქრალია. ამის შესახებ შსს-ს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. ინფორმაციას შსს-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. აბასთუმნის ტყეში ცეცხლის ყველა ღია კერა ჩამქრალია - შსს განიხილება ყველანაირი ვერსია: ბორჯომის ხეობაში გამომძიებლებმა დაიწყეს მუშაობა