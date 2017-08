გიორგი მღებრიშვილი: ბორჯომში ხანძრის კერები ლიკვიდირებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => shs-ministri [2] => stiqia-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157251 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => shs-ministri [2] => stiqia-borjomshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157251 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => shs-ministri [2] => stiqia-borjomshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => shs-ministri [2] => stiqia-borjomshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157251) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (358,6756,7817) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157055 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 16:23:46 [post_date_gmt] => 2017-08-25 12:23:46 [post_content] => „ისევე, როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს,“ - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა, ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის საპასუხოდ განაცხადა. გიორგი მღებრიშვილმა გამოძიების დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას. ამასთან, მინისტრმა სახანძრო სამუშაოების მიმდინარეობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება. ამასთან, მისი თქმით, მიმდინარეობს 24-საათიან რეჟიმში ხანძრის ქრობის სამუშაოები. ისევე, როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს - გიორგი მღებრიშვილი

„ხანძრის ახალი კერები არ გვაქვს და ამჟამად მიმდინარეობს ძველი კერების ლოკალიზება, რომელთა ჩაქრობაც ბოლომდე ვერ მოხდა," - ამის შესახებ შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მინისტრის თქმით, სამუშაოში ჩაერთო დამატებით 300-მდე ცოცხალი ძალა. „დღის მეორე ნახევარში ქარი ართულებს სამუშაოებს, თუმცა მიმდინარეობს ინტენსიურად ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ადგილზე დაემატა 300-მდე ცოცხალი ძალა. ყველაზე პრობლემული ამჯერად კვლავ სოფელ დაბასთან ვითარებაა. აქ მთის ფერდობზე, პრაქტიკულად, ლოკალიზებული იყო ცეცხლი, თუმცა ის ქარმა გააღვივა. ახალ კერებს რაც შეეხება, ისინი მონიშნული არ გვაქვს იმიტომ, რომ არ არსებობს. თუმცა, ძველ კერებზე ვმუშაობთ, რომლებზეც ვერ მოხდა ჯერ ხანძრის ლოკალიზება", - განაცხადა მღებრიშვილმა. მისივე თქმით, ამჟამად შტაბში საქართველოს პატრიარქს ელოდებიან, რომელიც მეხანძრე-მაშველებს და სახანძრო სამუშაოებში ჩართულ პირებს დალოცავს. ხანძრის ახალი კერები არ გვაქვს - შს მინისტრი

"ის, ვინც ინტერესის ობიექტია, ყველასთან მიდის საგამოძიებო მოქმედებები," - ასე გამოეხმაურა შს მინისტრი გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ბორჯომში დამსვენებლებს ამოწმებენ. "ვერ დავადასტურებ ინფორმაციას, რომ ყველა დამსვენებელს კითხავენ, მაგრამ ყველასთან მიდის საგამოძიებო მოქმედება, ვინც ინტერესის ობიექტია. ჩვენი საქმე ეჭვიანობაა," - აცხადებს შს მინისტრი, დამსვენებლების ინფორმაციით, საპატრულო პოლიცია ბორჯომის ხეობაში მყოფ მოქალაქეებს ამოწმებს. მათი თქმით, სამართალდამცველებმა იმ პირებისგან, ვინც ბორჯომში 18 აგვისტოს მერე იმყოფება, მოითხოვეს პირადობის მოწმობები. ის, ვინც ინტერესის ობიექტია, ყველასთან მიდის საგამოძიებო მოქმედებები - შს მინისტრი „ისევე, როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს," - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა, ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის საპასუხოდ განაცხადა. გიორგი მღებრიშვილმა გამოძიების დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას. ამასთან, მინისტრმა სახანძრო სამუშაოების მიმდინარეობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება. ამასთან, მისი თქმით, მიმდინარეობს 24-საათიან რეჟიმში ხანძრის ქრობის სამუშაოები.