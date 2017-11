გიორგი მღებრიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნად ოფიციალურად დაინიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => sakadro-cvlilebebi-mtavrobashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186858 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => sakadro-cvlilebebi-mtavrobashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186858 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => sakadro-cvlilebebi-mtavrobashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => sakadro-cvlilebebi-mtavrobashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186858) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (358,21156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181519 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 10:53:06 [post_date_gmt] => 2017-10-30 06:53:06 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, არჩილ თალაკვაძე, ამ ეტაპზე შს მინისტრის პარლამენტში მისვლის აუცილებლობას ვერ ხედავს. როგორც თალაკვაძემ განაცხადა, პარლამენტი უწყებასთან მუდმივად თანამშრომლობს. „ამასთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთა პროკურატურამ, პარლამენტის თავმჯდომარემ. გამოძიება დაწყებულია და დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. ჩვენ მუდმივად გვაქვს ურთიერთობა შს სამინისტროსთან და მინისტრთან რეფორმებთან დაკავშირებით. წლის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა შედგა. პარლამენტი მთავრობასთან ურთიერთობს და ეს არის ნორმალური სამუშაო რეჟიმი,“ - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. ნუცუბიძეზე გასულ კვირას მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ოპოზიცია პარლამენტში შს მინისტრის, გიორგი მღებრიშვილის, მისვლას ითხოვს. შს მინისტრის მოადგილე, შალვა ხუციშვილი, აცხადებს, რომ სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერი არ არის, ტყუილია. ხუციშვილის განცხადებით, ჩანაწერებში ასახულია პაატა პავლიაშვილის ცუდად გახდომის მომენტი, თუმცა არ ჩანს დაკავების პროცესი. არჩილ თალაკვაძე შს მინისტრის პარლამენტში მისვლის აუცილებლობას ვერ ხედავს ოპოზიცია დაკავებისას გარდაცვლილი მამაკის საქმესთან დაკავშირებით შს მინისტრს პარლამენტში იბარებს

საპარლამენტო ოპოზიცია შსს მინისტრის დაბარებას გეგმავს. პოლიტიკოსებს კითხვები გიორგი მღებრიშვილთან , დაკავებისას გარდაცვლილი მამაკაცის საქმესთან დაკავშირებით აქვთ და დამატებით განმარტებებს ითხოვენ. დეპუტატების შეფასებით, მომხდარი სისტემური პრობლემის შედეგია და ამაზე პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელ პირებს უნდა დაეკისროთ. „ჩვენ დავსვამთ საკითხს, რომ მოვიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა პარლამენტში და გასცეს პასუხი იმ შეკითხვებს, რომელიც აქვს საზოგადოებას. ცხადია, ჯოხი არ უნდა გადავტეხოთ რიგით შემსრულებლებზე. ცინიკურად ყველაფრის გადაბრალება მსხვერპლზე, არის სრულიად გაუმართლებელი," - განაცხადა „ენმ"-ის წევრმა გიორგი ბარამიძემ. „ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი გიგი წერეთელი აცხადებს, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურამ პასუხი უნდა გასცეს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა რეალურად. გიგი წერეთელი მიუთითებს რომ უნდა არსებობდეს შესაბამისი მტკიცებულებები და ვიდეოჩანაწერები. „თუ არ იქნა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იქნება მოთხოვნაც, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, სხვა ოფიციალური პირები პარლამენტშიც მოვიდნენ და საზოგადოებას გააცნონ რაშია საქმე," - აცხადებს წევრი გიგი წერეთელი. მმართველი გუნდი კი, პატრულის მხრიდან ძალის გადამეტებას გამორიცხავს და უბედურ შემთხვევაზე საუბრობს. „ქართული ოცნების" წარმომადგენლის დავით მათიკაშვილის ინფორმაციით საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და მოწმეები დაიკითხნენ. „მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ აქ პასუხგაუცემელი კითხვები არ იქნება და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. რაც შეეხება შს მინისტრის პარლამენტში დაბარების თემას, გამოძიების ეტაპზე მე ვერანაირ საჭიროებას ვერ ვხედავ," - განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე 32 წლის მამაკაცი ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა. აღნიშნულზე შსს-მ განცხადება გაავრცელა. პოლიციის ჩარევა არსად საჭირო არ გამხდარა

„ჩვენი მხრიდან იქნება გაკეთებული მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ყველას ხმა იყოს დაცული," - ამის შესახებ შსს-ს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მღებრიშვილის თქმით, ყველა საარჩევნო უბანზე პოლიციელები არიან განაწილებულნი. „ჩვენი მხრიდან იქნება გაკეთებული მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ყველას ხმა იყოს დაცული, მაღალი ევროპული, დასავლური სტანდარტის შესაბამისად. ჩვენ ყველა უბანზე გვყავს განაწილებული პოლიციელები, იმ დისტანციაზე, რასაც კანონი უშვებს და მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს არანაირი კონფლიქტი და თავის იქნეს აცილებული ყველანაირი სამართალდარღვევა. ამ წუთამდე, პოლიციის ჩარევა არსად საჭირო არ გამხდარა, და იმედს ვიტოვებ, რომ ისე ჩაივლის ეს არჩევნები, რომ პოლიციის ჩარევა არც ერთ უბანზე საჭირო არ გახდება," - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მინისტრი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალციხეში მაჟორითარ კანდიდატზე ფიზიკურ ზეწოლა მოხდა. არჩილ თალაკვაძე შს მინისტრის პარლამენტში მისვლის აუცილებლობას ვერ ხედავს

საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, არჩილ თალაკვაძე, ამ ეტაპზე შს მინისტრის პარლამენტში მისვლის აუცილებლობას ვერ ხედავს. როგორც თალაკვაძემ განაცხადა, პარლამენტი უწყებასთან მუდმივად თანამშრომლობს. „ამასთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთა პროკურატურამ, პარლამენტის თავმჯდომარემ. გამოძიება დაწყებულია და დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. ჩვენ მუდმივად გვაქვს ურთიერთობა შს სამინისტროსთან და მინისტრთან რეფორმებთან დაკავშირებით. წლის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა შედგა. პარლამენტი მთავრობასთან ურთიერთობს და ეს არის ნორმალური სამუშაო რეჟიმი," - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. ნუცუბიძეზე გასულ კვირას მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ოპოზიცია პარლამენტში შს მინისტრის, გიორგი მღებრიშვილის, მისვლას ითხოვს. შს მინისტრის მოადგილე, შალვა ხუციშვილი, აცხადებს, რომ სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერი არ არის, ტყუილია. ხუციშვილის განცხადებით, ჩანაწერებში ასახულია პაატა პავლიაშვილის ცუდად გახდომის მომენტი, თუმცა არ ჩანს დაკავების პროცესი.