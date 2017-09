გიორგი მღებრიშვილი სოფელ კუმურდოში ჩავიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kumurdo [2] => eklesiis-restavracia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169693 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kumurdo [2] => eklesiis-restavracia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169693 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kumurdo [2] => eklesiis-restavracia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => kumurdo [2] => eklesiis-restavracia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169693) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19779,358,19778) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169702 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-30 17:17:29 [post_date_gmt] => 2017-09-30 13:17:29 [post_content] => ახალქალაქში, სოფელ კუმურდოში მომხდარი დაპირისპირების შესახებ რამდენიმე დეტალი გახდა ცნობილი. ადგილობრივი სომეხი ეროვნების მოსახლეობა ტაძრის რესტავრაციას ეწინააღმდეგება. ქვაჯვრების დადგმის მიზნით, კი მათ მე-10 საუკუნის ტაძრის ეზოში შესვლა სცადეს და პოლიციას ქვები ესროლეს. სპეცრაზმთან დაპირისპირების დროს სოფლის ორი მცხოვრები დააკავეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის და მოსახლოების შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ დაკავებულ ორ ადგილობრივს გაათავისუფლებენ, ეკლესიის ტეროტორიაზე ჯვრების დადგმის საკითხს კი სასულიერო პირები შეისწავლიან. კუმურდოში სპეცრაზმთან დაპირისპირებისას დაკავებულებს გაათავისუფლებენ

ახალქალაქში, სოფელ კუმურდოში, სპეცნაზი შეიყვანეს. ადგილობრივებს ეკლესიის ეზოში წინაპართა ძვლების საფლავზე, ქვაჯვარის დადგმა სურთ, თუმცა, პოლიციამ მათ ეკლესიის ეზოში შესვლის საშუალება არ მისცა. ადგილზე სპეცრაზმი გამოიძახეს. რამდენიმე წუთის წინ , სოფელ კუმურდოში, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი ჩავიდა . ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა გამოცემა Jnews.ge ავრცელებს. https://www.youtube.com/watch?v=YgiAsc2PTUs როგორც გამოცემა იუწყება, მეათე საუკუნის ეკლესიის რესტავრაცია 2016 წლის ზაფულში დაიწყო. რესტავრაციის დროს, ეკლესიის ეზოში ადამიანის ძვლები იპოვეს. მოგვიანებით, ადგილობრივების მოთხოვნის შემდეგ, ძვლები ეზოში დაკრძალეს. სოფელ კუმურდოში სპეცნაზი შეიყვანეს "მე ყოველთვის მაოცებს ომბუდსმენის ასეთი დამოკიდებულება. მას შეეძლო ჩვენთან ამ ინფორმაციის გადამოწმება და მიიღებდა აბსოლუტურად ამომწურავ პასუხს," - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. პროკურატურას შესაძლო ძალადობის ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით სახალხო დამცველმა 26 სექტემბერს მიმართა. აღნიშნულ საკითხს განცხადებით გამოეხმაურა შსს-ც, სადაც განმარტეს, რომ დაკავებულის განმარტებით, დაზიანებები, რომელიც სხეულზე აღენიშნება დაკავებისას, წაქცევის შედეგად მიიღო. შსს-ს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ შსს-ს გენინსპექციამ ბრალდებულზე შესაძლო ძალადობის შესახებ ინფორმაცია რეაგირებისთვის პროკურატურაში გადააგზავნა. საკითხს იმავე დღეს განცხადებით გამოეხმაურა პროკურატურა. უწყებაში განმარტეს, რომ აღნიშნულ ფაქტზე მოკვლევა დაიწყეს. არ მინდა, ომბუდსმენის ინსტიტუტი კრიმინალების გამპრავებელ კანტორად იქცეს - გიორგი მღებრიშვილი

"მე არ მინდა, რომ ისეთი ავტორიტეტული ინსტიტუტი, როგორიც ომბუდსმენის ინსტიტუტია, გადაიქცეს, ასე ვთქვათ, კრიმინალების გამპრავებელ კანტორად," - ეს განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა, გააკეთა. შს მინისტრი "ალფას" ყაჩღობაში ბრალდებულზე შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით ომბუდსმენის განცხადებას პასუხობს და აცხადებს, რომ პოლიციელებთან დაკავშირებით განცხადებების კეთებისას მეტი სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო. კუმურდოში სპეცრაზმთან დაპირისპირებისას დაკავებულებს გაათავისუფლებენ

ახალქალაქში, სოფელ კუმურდოში მომხდარი დაპირისპირების შესახებ რამდენიმე დეტალი გახდა ცნობილი. ადგილობრივი სომეხი ეროვნების მოსახლეობა ტაძრის რესტავრაციას ეწინააღმდეგება. ქვაჯვრების დადგმის მიზნით, კი მათ მე-10 საუკუნის ტაძრის ეზოში შესვლა სცადეს და პოლიციას ქვები ესროლეს. სპეცრაზმთან დაპირისპირების დროს სოფლის ორი მცხოვრები დააკავეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის და მოსახლოების შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ დაკავებულ ორ ადგილობრივს გაათავისუფლებენ, ეკლესიის ტეროტორიაზე ჯვრების დადგმის საკითხს კი სასულიერო პირები შეისწავლიან.