გიორგი სიგუა მორიგ GEM FEST-ს აანონსებს

თურქმენეთში, ქალაქ აშხაბადში, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა და ქალაქ თურქმენბაშის საერთაშორისო საზღვაო ნავსადგურს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ორ ნავსადგურს - ანაკლიასა და თურქმენბაშს შორის ტვირთბრუნვის, ტრანსპორტირების, ლოჯისტიკისა და ნავსადგურის ოპერირების სფეროებში თანამშრომლობას შეეხება. მხარეები შეთანხმდნენ საქონლისა და კონტეინერების გადასაზიდად ერთობლივი რეგიონალური და საერთაშორისო თანამშრომლობის დანერგვაზე, ასევე თითოეული ნავსადგურის გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, საზღვაო ვაჭრობის სფეროში საკუთარი გამოცდილების ერთმანეთისათვის გაზიარებასა და ორ ნავსადგურს შორის მსოფლიო ვაჭრობის საკითხებში ბიზნეს შესაძლებლობების განვითარებაზე. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი თურქმენულ ნავსადგურთან თანამშრომლობას იწყებს

საგამოძიებო სამსახური, GEM FEST-ის ფარგლებში , შესაძლო ფინანსურ დარღვევებთან დაკავშირებით, მიმდინარე გამოძიებაზე განცხადებას ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა GEM FEST ფარგლებში, შესაძლო ფინანსური ხასიათის დარღვევებთან დაკავშირებით, ქონების მესაკუთრის ან მფლობელის ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით, გამოძიება დაიწყო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, გამოძიების პროცესში, საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის მიზნით, ამოღებულია GEM FEST-ის ორგანიზებასთან და ჩატარებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და ინფორმაციის შემცველი კომპიუტერული ტექნიკა. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს ფესტივალის ორგანიზატორების და აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩართული მეწარმეების გამოკითხვა. გამოძიების პროცესში, 2017 წლის 18 აგვისტოს, საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ, მოწმის სტატუსით გამოიკითხა GEM FEST-ის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა. აღნიშნული საქმის მიმართ საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით, საგამოძიებო სამსახური საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდის ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის და შედეგების შესახებ. ამასთან, საგამოძიებო სამსახური გამოთქვამს მზადყოფნას, საჭიროების შემთხვევაში, კომპანიიდან ამოღებული კონკრეტული დოკუმენტაციის ასლები შპს „არტ პლატფორმას" გადასცეს". მოპოვებული ინფორმაციის შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე, ასევე მოწმეთა ჩვენებების გათვალისწინებით, გატარებული იქნება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები-ნათქვამია საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში. შესაძლო ფინანსური დარღვევები GEM FEST-ზე - საგამოძიებო სამსახური განცხადებას ავრცელებს

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში „ჯემ ფესტის" დამფუძნებლის, გიორგი სიგუას გამოკითხვა დასრულდა. მან უწყება ცოტა ხნის წინ დატოვა. როგორც სიგუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, შესვენების შემდეგ განახლებული გამოკითხვა ასევე „ჯემ ფესტის" ფინანსურ საკითხებს ეხებოდა. მისი განმარტებით, გამომძიებლებმა დავალიანებების შესახებ ინფორმაცია დეტალურად გამოკითხეს. „ჯემ ფესტის" დამფუძნებლის თქმით, რასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, მისთვის უცნობია. "მე გამოვიკითხე მოწმის სახით. აღძრულია საქმე რაღაც ფაქტთან დაკავშირებით და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამას არ მეუბნებიან. დავუდასტურეთ მზაობა, რომ ყველაფერში ვიყოთ გამჭვირვალე და თანამშრომლობისთვის მზად ვართ.- განაცხადა გიორგი სიგუამ. რასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, ჩემთვის უცნობია - გიორგი სიგუა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი თურქმენულ ნავსადგურთან თანამშრომლობას იწყებს