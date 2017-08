გიორგი ვაშაძე ცესკოსგან საარჩევნო ნომრად ძველი ნომერის – 7-ის, დატოვებას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => motkhovna [3] => saarchevno-nomeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153748 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => motkhovna [3] => saarchevno-nomeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153748 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => motkhovna [3] => saarchevno-nomeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => motkhovna [3] => saarchevno-nomeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153748) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,5643,7710,18173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153287 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 16:48:05 [post_date_gmt] => 2017-08-11 12:48:05 [post_content] => მოძრაობა „ახალი ერთობა საქართველოსთვის“ და პოლიტიკური პლატფორმა „ახალი საქართველოს“ წევრებმა პრაიმერიზის ჩასატარებლად ცესკოს მიმართეს. პრაიმერმა ოპოზიციის საერთო კანდიდატი უნდა გამოავლინოს. პოლიტიკური გაერთიანებები მიმართავენ საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც , რათა დებატებისთვის სატელევიზიო ეთერი დაამატონ. „დღევანდელი პოლიტიკური და საარჩევნო სისტემა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ფართოდ გაიშალოს ამომრჩეველთა ხმები. ამგვარი ტიპის არჩევნებში, როგორც წესი, ფოკუსირება ხდება ხოლმე 2 კანდიდატს შორის და ამიტომ მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იქითკენ, რომ ოპოზიციას ჰყავდეს ერთობლივი კანდიდატი, რომელსაც ექნება რეალური შანსი, მოგების კონკურენციაში შევიდეს ხელისუფლებასთან,“ - განაცხადა პოლიტიკური გაერთიანება ”სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის” თავმჯდომარემ, ზურაბ ხარატიშვილმა. შეგახსენებთ, რომ მათ პროდასავლური ორიენტაციის ოპოზიციურ ძალებს უკვე მიმართეს ინიციატივით, რომ პრაიმერიზის გზით საერთო კანდიდატები შეარჩიონ, რათა ხელისუფლების დამარცხება პირველივე ტურში გახდეს შესაძლებელი. თუმცა, ოპოზიციიის მხრიდან მათ წინადადებას ჯერჯერობით არავინ გამოხმაურებია. მოძრაობა „ახალი ერთობა საქართველოსთვის" და პოლიტიკური პლატფორმა „ახალი საქართველოს" წევრებმა პრაიმერიზის ჩასატარებლად ცესკოს მიმართეს. პრაიმერმა ოპოზიციის საერთო კანდიდატი უნდა გამოავლინოს. პოლიტიკური გაერთიანებები მიმართავენ საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც , რათა დებატებისთვის სატელევიზიო ეთერი დაამატონ. „დღევანდელი პოლიტიკური და საარჩევნო სისტემა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ფართოდ გაიშალოს ამომრჩეველთა ხმები. ამგვარი ტიპის არჩევნებში, როგორც წესი, ფოკუსირება ხდება ხოლმე 2 კანდიდატს შორის და ამიტომ მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იქითკენ, რომ ოპოზიციას ჰყავდეს ერთობლივი კანდიდატი, რომელსაც ექნება რეალური შანსი, მოგების კონკურენციაში შევიდეს ხელისუფლებასთან," - განაცხადა პოლიტიკური გაერთიანება "სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის" თავმჯდომარემ, ზურაბ ხარატიშვილმა. შეგახსენებთ, რომ მათ პროდასავლური ორიენტაციის ოპოზიციურ ძალებს უკვე მიმართეს ინიციატივით, რომ პრაიმერიზის გზით საერთო კანდიდატები შეარჩიონ, რათა ხელისუფლების დამარცხება პირველივე ტურში გახდეს შესაძლებელი. თუმცა, ოპოზიციიის მხრიდან მათ წინადადებას ჯერჯერობით არავინ გამოხმაურებია. "სრული კოლაფსი თბილისის აეროპორტში! ყველა რეისი გადადებულია, აეროპორტის პროგრამა არ მუშაობს! ბარგს ავიაკომპანიის წარმომადგენლები ხელით ათრევენ! მგზავრების რეგისტრაცია ხელით მიმდინარეობს. პრობლემა: აეროპორტის პროგრამამ გაჭედა ესეც თურქული TAV ი გასაგდებია ეს კომპანია საქართველოდან! ისედაც ანკალავიზირებული და ჩაკეტილი აქვს ქართული ავია ბაზარი!", - წერს ვაშაძე. თბილისის აეროპორტში განმარტავენ, რომ ღამით მხოლოდ 8 რეისი შესრულად დაგვიანებით. მათი თქმით, პრობლემა შეექმნა ელექტრონულ სარეგისტრაციო პროგრამას. მის აღმოფხვრაზე უკვე მუშაობენ. აეროპორტში აღნიშნავენ, რომ არც ერთი რეისი არ გაუქმებულა. [post_title] => "სრული კოლაფსი თბილისის აეროპორტში: რეისები გადადებულია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sruli-kolafsi-tbilisis-aeroportshi-reisebi-gadadebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 10:46:30 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 06:46:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151734 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-07 13:33:20 [post_date_gmt] => 2017-08-07 09:33:20 [post_content] => ოთხი პოლიტიკური პარტია - ”ახალი საქართველო”, ”ახალი ერთობა საქართველოსთვის”, ”ევროპელი დემოკრატები” და ”სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის“, რომლებიც წინასაარჩევნოდ გაერთიანდნენ, კიდევ შვიდ პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს გაერთიანებისაკენ. ამის შესახებ განცხადება პარტიის ლიდერებმა დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთეს. „ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არც ერთხელ არ ყოფილა შემთხვევა, როცა მეორე ტურში სახელისუფლებო კანდიდატის დამარცხება ვინმემ შეძლო. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, ვიბრძოლოთ პირველივე ტურში გამარჯვებისათვის. მეორე ტური არჩევნებში დამარცხების ტოლფასია,“ - განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. შეთავაზების ადრესატებს შორის არიან „თავისუფალი დემოკრატები“, “საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ევროპული საქართველო“, „შენების მოძრაობა“ - დავით უსუფაშვილი და თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი. ვაშაძემ პარტიებს საარჩევნოდ საერთო კანდიდატის პრაიმერის გზით არჩევა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ შესთავაზა თუმცა პარტიებისგან უარი მიიღო. სწორედ ამიტომ ვაშაძე გეგმავს, რომ დღის ბოლომდე პარტიებში თავად მივიდეს და ლიდერებისგან მოისმინოს პასუხი და უარზე არგუმენტები. ოთხი პოლიტიკური პარტია - "ახალი საქართველო", "ახალი ერთობა საქართველოსთვის", "ევროპელი დემოკრატები" და "სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის", რომლებიც წინასაარჩევნოდ გაერთიანდნენ, კიდევ შვიდ პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს გაერთიანებისაკენ. ამის შესახებ განცხადება პარტიის ლიდერებმა დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთეს. „ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არც ერთხელ არ ყოფილა შემთხვევა, როცა მეორე ტურში სახელისუფლებო კანდიდატის დამარცხება ვინმემ შეძლო. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, ვიბრძოლოთ პირველივე ტურში გამარჯვებისათვის. მეორე ტური არჩევნებში დამარცხების ტოლფასია," - განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. შეთავაზების ადრესატებს შორის არიან „თავისუფალი დემოკრატები", "საქართველოს რესპუბლიკური პარტია", მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის", „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა", „ევროპული საქართველო", „შენების მოძრაობა" - დავით უსუფაშვილი და თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი. ვაშაძემ პარტიებს საარჩევნოდ საერთო კანდიდატის პრაიმერის გზით არჩევა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ შესთავაზა თუმცა პარტიებისგან უარი მიიღო. სწორედ ამიტომ ვაშაძე გეგმავს, რომ დღის ბოლომდე პარტიებში თავად მივიდეს და ლიდერებისგან მოისმინოს პასუხი და უარზე არგუმენტები. 