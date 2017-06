გიორგი ვაშაძე ოსორაულის მოსაძებნად საგარეო უწყებასთან ითანამშრომლებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze [1] => soso-osorauli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136993 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze [1] => soso-osorauli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136993 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => შინაარსს, თბილისის მერია ხაზს უსვამს იმ ცვლილებებს, რომლებიც განასხვავებს თბილისის ძველი და ახალი მმართველობის დროს, რაც ასევე დადასტურდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ მიერ 2016 წელს გაკეთებული ანგარიშით. გელა ჩივიაშვილის განცხადებით, ორგანიზაციის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ თბილისის ახალი მთავრობის პირობებში საგრძნობლად გაუმჯობესდა უფასო სასადილოებში სანიტარული და ჰიგიენური მდგომარეობა, საკვების ხარისხი, მოწესრიგდა ბენეფიციართა აღრიცხვიანობა, ხორციელდება მუდმივი მოტინორინგი, კეთილმოეწყო სასადილოების შენობები და შეიცვალა ინვენტარი. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ სანიტარულ–ჰიგიენური ვითარების გაუმჯობესების გამო, სასადილოების მომსახურების მიღებაზე მოთხოვნა გაიზარდა. როგორც გელა ჩივიაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ თბილისის მერიის მოთხოვნის საფუძველზე, სურსათის ეროვნული სააგენტო, წელიწადში მინიმუმ 2–ჯერ ყველა უფასო სასადილოში ამოწმებს სანიტარულ ნორმებსა და საკვების ხარისხს. მერიის ცნობით, დღეისათვის უფასოს სასადილოების ერთჯერადი ცხელი სადილით, რომლის კილოკალორაჟი შეადგენს 1100 კკალორიას, 39 ათასამდე ბენეფიციარი სარგებლობს. ნახეთ ჩვენი სტატია: თბილისში ყოველდღიურად 7 000 ადამიანი შიმშილობს – როგორ მოგვარდება პრობლემა? "ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, როდესაც ზურაბ ჯაფარიძემ გუშინ პაატა ბურჭულაძის მხრიდან შანტაჟზე ისაუბრა. პირადად, ჩვენს პოლიტიკურ მოძრაობაზე შანტაჟის მცდელობა არ ყოფილა და ამიტომ ეს ბრალდება ნამდვილად შოკისმომგვრელი იყო ყველასათვის" - განაცხადა დავით კიზირიამ. გიორგი ვაშაძის მოძრაობამ ”ახალი საქართველო” პაატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკში დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღო. ბლოკის შემადგენლობაში ასევე რჩება ”ახალი მემარჯვენეები”. პაატა ბურჭულაძის მოძრაობა – სახელმწიფო ხალხისთვის“ „გირჩმა“ დატოვა. ახალი პოლიტიკური ცენტრი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს, თუმცა პოლიტიკურ საქმიანობას პარტია აქტიურად გააგრძელებს. "სახელმწიფო ხალხისთვის" ლიდერის, პაატა ბურჭულაძის განცხადებით კი, "გირჩს" ბლოკი მან პირადად დაატოვებინა. როგორც პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა, ამის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ "გირჩის" დაფინანსება გახდა. [post_title] => რატომ დარჩა ვაშაძე ბურჭულაძესთან? 