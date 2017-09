გიორგი ვაშაძე საარჩევნო მარათონში ჩაება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => giorgi-vashadze [2] => meri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159908 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => giorgi-vashadze [2] => meri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159908 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => giorgi-vashadze [2] => meri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => giorgi-vashadze [2] => meri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159908) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,5643,8096) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159696 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 14:29:01 [post_date_gmt] => 2017-09-04 10:29:01 [post_content] => "ახალი საქართველოს" ლიდერი, თბილისის მერობის კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე, ცესკო-ს მოუწოდებს, რომ საარჩევნო ნომრის მინიჭებასთან დაკავშირებით კენჭისყრა ჩაატაროს. გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ცესკო-ში შეტანილი აქვს მოთხოვნა და ელოდება კენჭისყრას. "სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ გვაქვს ცესკო-სგან ნომერი მინიჭებული. "ქართულმა ოცნებამ" კანონში სრულიად უკანონო ცვლილებები შეიტანა, გარკვეულ ოპოზიციურ პარტიებთან გარიგებით, რითაც ზოგიერთ პარტიებს ნომერი აჩუქეს. ჩვენ არ გვაქვს ნომერი, ველოდებით კენჭისყრას. ჩვენ 7 ნომერს ვითხოვდით, თუ სხვებმა პირდაპირ აიღეს და დაიწერეს ნომერი, ჩვენც ასევე მოვითხოვთ. როდის იქნება ცესკოში კენჭისყრა, არ ვიცით, კონკრეტულ თარიღს არ გვეუბნებიან. ეს არის გაყალბების ის მთავარი პროცესი, საიდანაც იწყება არჩევნების სისტემების პრობლემები", - განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. გავერთიანდეთ! წავიდეთ სტრასბურგში! - ოპოზიცია კონსოლიდაციას ცდილობს

ოპოზიცია კონსოლიდაციას ცდილობს - კვალიფიციური პარტიები ოპოზიციურ სპექტრს მოუწოდებენ დაივიწყონ პიროვნული ამბიციები და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ერთად იბრძოლონ. „წავიდეთ სტრასბურგში და ერთიანი ძალებით მოვახდინოთ ხელისუფლების ლუსტრაცია ვენეციის კომისიის წინაშე", - მიმართა მამუკა კაციტაძემ კოლეგებს. 15 კვალიფიციური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის შეხვედრა დღეს ხმაურით მიმდინარეობდა. პარტიები 6 სექტემბერს, სტრასბურგში ჩანიშნულ ვენეციის კომისიის სხდომაზე წასვლას, სადაც საარჩევნო კოდექსი განიხილება, უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევენ. პარტიები ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომლებიც მოლაპარაკებებს ბოიკოტს უცხადებენ, გადაწყვეტილებას უწუნებენ და ფიქრობენ, რომ ამით ხელისუფლების წისქვილზე ასხამენ წყალს. „დიალოგი და მოლაპარაკებები ხელისუფლების ინტერესში რომ არ შედის, ეს ისედაც ცხადია, თუ ოპოზიცია არ წავა სტრასბურგში, არ ისაუბრებს საკუთარ პოზიციებზე, ეს ისევ ხელისუფლებისთვის იქნება მომგებიანი", - აცხადებდა დღეს შეხვედრის შემდეგ მამუკა კაციტაძე. ოპოზიციის ერთიანი პოზიციის მნიშვნელობაზე აკეთებს აქცენტს პარტია „ახალი საქართველოს" ლიდერი გიორგი ვაშაძეც. „ დავივიწყოთ პერსონალური ამბიციები , თუ გვინდა რომ მივაღწიოთ შედეგს, ოპოზიციას უნდა ქონდეს კონსოლიდირებული პოზიცია როგორც საპარლამენტო არჩევნების სისტემაზე, ასევე პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევაზე", - ამბობს გიორგი ვაშაძე. 15-მა კვალიფიციურმა ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს ვენეციის კომისიის სახელზე წერილი შეადგინა, სადაც გაცხადებულია მათი სურვილი, დაესწრონ 6 სექტემბრის სხდომას სტრასბურგში. პარტიები დაინტერესდნენ ასევე ორგანიზაციული საკითხით, რომელ საათზე და სად გაიმართება კონკრეტულად სხდომა. პარტიები დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრს ანალოგიური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. ხელისუფლების არჩევნების შედეგების მანიპულირების მექანიზმი ე.წ. „გამწვანებული უბნებია" - გიორგი ვაშაძე

„ახალი საქართველოს" ლიდერის, გიორგი ვაშაძის, განცხადებით, „ქართული ოცნების" ხელისუფლების არჩევნების შედეგების მანიპულირების მექანიზმი ე.წ. „გამწვანებული უბნებია". ვაშაძის განცხადებით, ასეთი ტიპის უბნები სრულად არის დაკომპლექტებული „ქართული ოცნების" აქტივისტებითა და მათ მიმართ კეთილგანწყობილი ადამიანებით. „ხელისუფლების საარჩევნო „ტვინს" წარმოადგენს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა არის სახელისუფლებო საარჩევნო შტატებთან ერთად ე.წ. „გამწვანებული უბნების" შექმნა, რაც გულისხმობს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებსა და დამკვირვებლებზე სრული კონტროლის მოპოვებას," - აღნიშნა ვაშაძემ. გარდა ამისა, გიორგი ვაშაძე უკმაყოფილოა იმ რეალობით, რომლის მიხედვითაც სხვა ოპოზიციურ პარტიას უკვე მიენიჭა საარჩევნო ნომერი, „ახალი საქართველო" კი კვლავ ამის მოლოდინშია. ვაშაძის განცხადებით, ეს ოპოზიციურ პარტიებს არათანაბარ ვითარებაში ამყოფებს, რადგან მოქმედი მანკიერი კანონმდებლობით საარჩევნო ნომრების გადანაწილება არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე უნდა მოხდეს, იმ ფონზე, როცა პარტიების ნაწილი უკვე შეუდგა საკუთარი საარჩევნო ნომრით კამპანიას. გიორგი ვაშაძე ცესკო-ს მოუწოდებს, საარჩევნო ნომრის მინიჭებაზე კენჭისყრა ჩაატაროს

"ახალი საქართველოს" ლიდერი, თბილისის მერობის კანდიდატი, გიორგი ვაშაძე, ცესკო-ს მოუწოდებს, რომ საარჩევნო ნომრის მინიჭებასთან დაკავშირებით კენჭისყრა ჩაატაროს. გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ცესკო-ში შეტანილი აქვს მოთხოვნა და ელოდება კენჭისყრას. "სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ გვაქვს ცესკო-სგან ნომერი მინიჭებული. "ქართულმა ოცნებამ" კანონში სრულიად უკანონო ცვლილებები შეიტანა, გარკვეულ ოპოზიციურ პარტიებთან გარიგებით, რითაც ზოგიერთ პარტიებს ნომერი აჩუქეს. ჩვენ არ გვაქვს ნომერი, ველოდებით კენჭისყრას. ჩვენ 7 ნომერს ვითხოვდით, თუ სხვებმა პირდაპირ აიღეს და დაიწერეს ნომერი, ჩვენც ასევე მოვითხოვთ. როდის იქნება ცესკოში კენჭისყრა, არ ვიცით, კონკრეტულ თარიღს არ გვეუბნებიან. ეს არის გაყალბების ის მთავარი პროცესი, საიდანაც იწყება არჩევნების სისტემების პრობლემები", - განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. 