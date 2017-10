გიორგი ვაშაძე შემოწირულობების შესასწავლად საგამოძიებო ჯგუფის გამოყოფას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze [1] => irakli-kobakhidze [2] => partiebis-shemowirulobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177129 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze [1] => irakli-kobakhidze [2] => partiebis-shemowirulobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177129 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5643 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze [1] => irakli-kobakhidze [2] => partiebis-shemowirulobebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-vashadze [1] => irakli-kobakhidze [2] => partiebis-shemowirulobebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177129) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5643,8259,19133) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176831 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 14:39:07 [post_date_gmt] => 2017-10-18 10:39:07 [post_content] => პარლამენტი ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სავარაუდოდ, 2018 წლის მარტში მიიღებს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, ახალი ცვლილებების ინიცირება პარლამენტში უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ მოხდება. კობახიძის თქმით, მმართველი გუნდის მიერ გაწერილი გრაფიკის თანახმად, 2017 წლის ბოლომდე ახალი ცვლილებების მიღება ორი მოსმენით მოხდება, 2018 წლის მარტში კი უკვე მესამე მოსმენით საბოლოოდ დამტკიცდება საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდება. „საქმე ეხება ბლოკის ერთჯერადად დატოვებას; ბონუსის სისტემის გაუქმებას; ასევე, რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მუხლი გადაისინჯება. რეკომენდაცია იყო ორ მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას. ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ იმ რეკომენდაციებით, რომელიც მოგვცა ვენეციის კომისიამ და ამის შესაბამისად მომზადდება პროექტი,“ - განაცხადა კობახიძემ. პარლამენტი ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სავარაუდოდ, 2018 წლის მარტში მიიღებს

პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოპოზიცია შემოსავლებს და ხარჯებს მალავს. ასე გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მმართველ გუნდს საარჩევნოდ ყველაზე მეტი შემოწირულობა აქვს. „სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ოპოზიციური პარტიები და, ასევე, დამოუკიდებელი კანდიდატები არ ახდენენ საკუთარი შემოსავლების და ხარჯების დეკლარირებას და სწორედ ეს არის დიდი სხვაობის მიზეზი. „ქართული ოცნება" ახდენს თავისი ხარჯების და შემოსავლების დეკლარირებას, ეს არის ასახული შესაბამის დეკლარაციებში, რომელიც წარედგინება აუდიტის სამსახურს, განსხვავებით ოპოზიციისგან, რომელიც, სამწუხაროდ, მალავს თავის შემოსავლებს და ხარჯებს. ეს არის სამწუხარო რეალობა," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შუალედურ ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად, 1-ელი ივლისიდან 15 ოქტომბერის ჩათვლით, „ქართულმა ოცნებამ" ჯამში 11,640,441.00 ლარის შემოწირულება მიიღო, „ევროპულმა საქართველომ" - 931,083.95 ლარი, „ნაციონალურმა მოძრაობამ" - 108,149.21 ლარი, „პატრიოტთა ალიანსმა" - 63,142.00 ლარი, „ახალმა საქართველომ" - 35,100.00 ლარი, „დემოკრატიულმა მოძრაობამ" - 31,486.00 ლარი, დომენტი სიჭინავამ - 50,150.00 ლარი, ალექსანდრე ელისაშვილმა - 31,431.00 ლარი, გულო ზუმბაძემ - 15,500.00 ლარი, სხვა საარჩევნო სუბიექტებმა ჯამში - 92,168.00 ლარი. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ოპოზიცია შემოსავლებს და ხარჯებს მალავს

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელს პრეზიდენტი მოაწერს თუ თავად. ირაკლი კობახიძის თქმით, მთავარი ისაა, რომ ცვლილებები, შესაბამისი ფორმალური პროცედურების დასრულების შემდეგ, რამდენიმე თვეში ძალაში შევა. „პრეზიდენტს აქვს კიდევ ერთი კვირა ვადა, თუმცა, ეს არის ტექნიკური საკითხი. არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს იმას, თუ ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მთავარია, რომ ეს აუცილებლად შევა ძალაში მას შემდეგ, რაც გავა რამდენიმე თვე და დასრულდება შესაბამისი ფორმალური პროცედურები," - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს - ირაკლი კობახიძე პარლამენტი ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სავარაუდოდ, 2018 წლის მარტში მიიღებს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, ახალი ცვლილებების ინიცირება პარლამენტში უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ მოხდება. კობახიძის თქმით, მმართველი გუნდის მიერ გაწერილი გრაფიკის თანახმად, 2017 წლის ბოლომდე ახალი ცვლილებების მიღება ორი მოსმენით მოხდება, 2018 წლის მარტში კი უკვე მესამე მოსმენით საბოლოოდ დამტკიცდება საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდება. „საქმე ეხება ბლოკის ერთჯერადად დატოვებას; ბონუსის სისტემის გაუქმებას; ასევე, რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მუხლი გადაისინჯება. რეკომენდაცია იყო ორ მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას. ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ იმ რეკომენდაციებით, რომელიც მოგვცა ვენეციის კომისიამ და ამის შესაბამისად მომზადდება პროექტი," - განაცხადა კობახიძემ.