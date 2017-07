გირჩი: გთხოვთ, გამოგვეხმაუროთ მოქმედი პროფესიონალი სექს მუშაკები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => prostitucia [2] => seqs-mushakebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146013 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => prostitucia [2] => seqs-mushakebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146013 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1310 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => prostitucia [2] => seqs-mushakebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => prostitucia [2] => seqs-mushakebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146013) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1310,1469,17250) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130072 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 16:45:37 [post_date_gmt] => 2017-05-11 12:45:37 [post_content] => მღვდელმსახურების მოტივით სამხედრო-სავალდებულო სამსახურს ახალგაზრდები სავარაუდოდ თავს ვეღარ აარიდებენ. პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობას იწყებს. ორგანიზაცია „გირჩმა“ რამდენიმე კვირის წინ, რელიგიური ორგანიზაცია დაარეგისტრირა, რომლის შექმნის მიზანი ახალგაზრდების მღვდელმსახურებად კურთხევა და ამ გზით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებაა. “შეიქმნა ხელოვნული ინსტრუმენტი კონსტიტუციური ვალდებულებისაგან თავის არიდებისთვის. არის მცდელობა კანონის გარკვეული მუხლი სამხედრო- სავალდებულო სამსახურისთვის თავის ასარიდებლად გამოიყენონ. არის რამდენიმე საშუალება, რომ კანონში მოხდეს მკაფიო განმარტება“, - განაცხადა თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. მღვდელთმსახურების მოტივით ჯარს თავს ვეღარ აარიდებენ: ცვლილებები კანონში

„მეგონა რომ ხუმრობა იყო - მაგრამ, ასეთი თემებით ხუმრობაც კი არა მგონია ჯანსაღი იყოს" - ასე გამოეხმაურა დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა „გირჩის" მიერ შექმნილ რელიგიურ ორგანიზაციას. მისი თქმით, ყველამ ვინც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, მართლმადიდებლობაზე უარი თქვა. „ყველა ადამიანი ვინც მივიდა ამ ფსევდო ეკლესიაში, გაწევრიანდა და რაღაც თანამდებობები მიიღო (მე მათ მღვდელმსახურს ვერ ვუწოდებ) მათ თავისი თავი ეკლესიის გარეთ დააყენეს. ისინი აღარ არიან მართლმადიდებლები. ვინც მიდის ამ ეკლესიაში ისინი უარს ამბობენ მართმადიდებლურ რელიგიაზე", - განაცხადა დეკანოზმა გადაცემა „რეაქციაში“. მისთვის გამართლება არ აქვს, არც ამ ორგანიზაციის შექმნის მთავარ მიზანს და არც მისი წევრების მოტივებს. დეკანოზი მიიჩნევს, რომ ჯარის გაუქმების მოთხოვნით ორგანიზაციაში გაწევრიანება ახალგაზრდებისთვის დიდი საცდურია. „ჯარის კი არა, წამებისა და სიკვდილის გამო არ უნდა თქვას მართლმადიდებელმა რელიგიაზე უარი. ჩვენი საეკლესიო პრაქტიკა ასე გვასწალის. მათ არ იციან რომ ნათლობის დროს თქვეს „ერთი წმინდა კათოლიკე, სამოციქულო ეკლესია“ - ამას ვაღიარებთ. ეს არის მართლმადიდებლობის მრწამსი. ამ ახალგზარდებმა შეიძლება არ იცოდნენ, იმიტომ რომ განათლებას არ ვაძლევთ და ჩვენი ბრალია ეს და სახელმწიფოსი. თუ ლიდერებმაც არ იციან ეს უკვე პრობლემაა, თუ იციან და მაინც აკეთებენ ეს კიდევ უფრო უარესი პრობლემაა“, - განაცხადა დეკანოზმა ალექსანდრე გალდავამ. მანვე აღნიშნა, რომ ამ ორგანიზაციას რელიგიის არც ერთ აღმსარებლობასთან საერთო არაფერი აქვს. „რა ბიბლიურ თავისუფლებაზე საუბრობენ, მოციქულების სახელებიც კი არ ეცოდინებათ. ეს არის ლიდერების დიდი დანაშაული, ხოლო იმ ახალგაზრდებისთვის დიდი საცდური. ამ ახალგაზრდებს რომ უთხრათ - ისედაც არ მიდიხართ ჯარში, დარჩებოდით თუ არა ამ ბიბლიურ თავისუფლებაში? თუ ისინი შეგნებულად დარჩებიან და გაუგონარ რელიგიას აირჩევენ, რომელშიც აჯაფსანდალია ბაპტიზმის, პროტესტანტიზმის და განსხვავებული მცნებებია, ეს სხვა რაღაცაა“,- განაცხადა დეკანოზმა. ამის საპასუხოდ „რეაქციის“ დარბაზში მყოფმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც ორგანიზაციაში არიან გაწევრიანებულები განაცხადეს, რომ მათ ამ რელიგიურ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღმსარებლობა არ შეუცვლიათ. „ისევ იმის მწამს, რისიც მწამდა. ამასთან მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ სხვამ მითხრას - შენ არ ხარ მართლმადიდებელი. ამ ორგანიზაციაში გავწევრიანდი იმიტომ, რომ მსურს ჯარიდან თავის არიდება, ასევე მომწონს ის თავისუფლება, რომელიც ამ ორგანიზაციაში. საქართველოში არის ბევრი შეზღუდვა და საჭიროა მეტი თავისუფლება - ქადაგება თავისუფლებაზე. ყველაფერს ვაკეთებ, რომ აღნიშნული იდეოლოგია გავრცელდეს“, - განაცხადა ახალგაზრდამ, რომელსაც ორგანიზაციაში გაწევრიანებით მღვდელმსახურის სტატუსი მიენიჭა. სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუვადდება თუ ის არის მღვდელმსახური ან სასულიერო სასწავლებელში სწავლობს - სწორედ ამ მთავარი მოტივით შეიქმნა ორგანიზაცია. „გირჩის" რელიგიურ ორგანიზაციას უკვე 100-ზე მეტი მღვდელმსახური ჰყავს. რელიგიური ორგანიზაცია "საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია – ბიბლიური თავისუფლება" 2017 წლის მარტში დარეგისტრირდა და როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგს ამ დრომდე უცდიან. თამთა უთურგაშვილი

„ვინც გირჩის ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, მართლმადიდებლები აღარ არიან"

„გირჩის" რელიგიურ ორგანიზაციას უკვე 100-ზე მეტი მღვდელმსახური ჰყავს. რელიგიური ორგანიზაცია "საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია - ბიბლიური თავისუფლება” 2017 წლის მარტში დარეგისტრირდა და როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგს ამ დრომდე უცდიან. სასულიერო პირად კურთხევისთვის საკმარისია მსურველისა და ”გირჩის” იდეოლოგია ერთმანეთს ემთხვეოდეს. ”ბიბლიური თავისუფლების” მთავარი მღვდელმსახურის ნიკა ობოლაძის თქმით, ორგანიზაციის მთავარი ღირებულება ადამიანის თავისუფლებაა და სხვა დანარჩენს მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ”მოქალაქეები მღვდელმსახურად კურთხევის სურვილს გამოთქვამენ, ჩვენ ვესაუბრებით მათ, ვუხსნით, რომ ვერ გახდებიან მღვდელმსახურები, თუ აქვთ ჰომოფობიური, პრორუსული ან ფაშისტური შეხედულებები. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის ადამიანის თავისუფლება. თუ მსურველები გვეთანხმებიან ამ ყველაფერში, ისინი იღებენ სასულიერო პირის წოდებას” - აცხადებს ”ფორტუნასთან” ნიკა ობოლაძე. რას ქადაგებს ”ბიბლიური თავისუფლება” რელიგიურ ორგანიზაციაში მღვდელმსახურად კურთხევის პროცესი მარტივი და მოკრძალებული ცერემონიაა. ”ბიბლიური თავისუფლების” წევრებთან გასაუბრებას გადიან სასულიერო პირად კურთხევის მსურველები, გასაუბრებისა და შეთანხმების შემდეგ კი ორივე მხარე ხელს აწერს მღვდელმსახურად კურთხევის დამადასტურებელ მოწმობას. კურთხევის მიღების შემდეგ მღვდელმსახურს განსაკუთრებული ვალდებულებები არ ეკისრება, მთავარი სასულიერო პირი მას უფლებას აძლევს ”ბიბლიური თავისუფლების” სახელით ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას იქადაგოს. ”მოწმობის გადაცემის შემდეგ, ხელს ვართმევთ ერთმანეთს და წარმატებებს ვუსურვებთ. ჩვენს ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ, ეს ადამიანები უფლებამოსილები არიან ჩვენი რელიგიის, ეკლესიის სახელით იქადაგონ ნებისმიერ ადგილას, მეგობრებთან, ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან, ბირჟაზე ან სადაც მოესურვებათ. იქადაგონ, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლება არის მთავარი. წესდებაშიც გვიწერია რომ ჩვენი მთავარი იდეოლოგიაა: თავისუფლება და სიყვარული.” - განმარტავს ნიკა ობოლაძე. უნდა ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, სადაც არ იქნებიან მონები და ღატაკები სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუვადდება თუ ის არის მღვდელმსახური ან სასულიერო სასწავლებელში სწავლობს. სამხედრო სამსახურისგან თავის ასარიდებლად ”გირჩმა” რელიგიური ორგანიზაცია დააფუძნა. ორგანიზაციის წევრები სამხედრო სავალდებულო სამსახურისგან თავისუფლდებიან. თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ”ბიბლიური თავისუფლება” მხოლოდ ერთ მიზანს არ ემსახურება. ”არიან ადამიანები, ვინც ჯარში არ გაუწვევიათ, თუმცა ისინი მაინც გაერთიანდნენ ჩვენს ორგანიზაციაში. მხოლოდ იმიტომ მიიღეს მღვდელმსახურის წოდება, რომ ეთანხმებიან ჩვენს იდეოლოგიას. ჩვენი რელიგიური ორგანიზაციის მთავარი მიზანია, ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, სადაც არ იქნებიან მონები და ღატაკები, ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, როგორი ქვეყნისაც ჩვენ გვწამს” - აღნიშნავს ”ფორტუნასთან” ნიკა ობოლაძე. გვანცა ბზიავა [post_title] => მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგში დგანან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mghvdelmsakhuris-wodebis-misaghebad-moqalaqeebi-rigshi-dganan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 18:21:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 14:21:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125374 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130072 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 16:45:37 [post_date_gmt] => 2017-05-11 12:45:37 [post_content] => მღვდელმსახურების მოტივით სამხედრო-სავალდებულო სამსახურს ახალგაზრდები სავარაუდოდ თავს ვეღარ აარიდებენ. პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობას იწყებს. ორგანიზაცია „გირჩმა“ რამდენიმე კვირის წინ, რელიგიური ორგანიზაცია დაარეგისტრირა, რომლის შექმნის მიზანი ახალგაზრდების მღვდელმსახურებად კურთხევა და ამ გზით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებაა. “შეიქმნა ხელოვნული ინსტრუმენტი კონსტიტუციური ვალდებულებისაგან თავის არიდებისთვის. არის მცდელობა კანონის გარკვეული მუხლი სამხედრო- სავალდებულო სამსახურისთვის თავის ასარიდებლად გამოიყენონ. არის რამდენიმე საშუალება, რომ კანონში მოხდეს მკაფიო განმარტება“, - განაცხადა თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. 