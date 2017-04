გივი ბერიკაშვილი უკანასკნელ გზაზე ტაშით გააცილეს, “ვიდრე ვიქნები ქვეყანაზე, გივი ჩემს გულში იქნება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakhi-kavsadze [1] => givi-berikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122604 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakhi-kavsadze [1] => givi-berikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122604 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1636 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakhi-kavsadze [1] => givi-berikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakhi-kavsadze [1] => givi-berikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122604) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9918,1636) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122512 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-13 14:08:59 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:08:59 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მსახიობ გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალების გამო მისი ოჯახის წევრებს და თეატრალურ საზოგადოებას კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში მიუსამძიმრა, სადაც მსახიობ გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. „ჩვენ დღეს ვემშვიდობებით ადამიანს, რომელიც უყვარდა და უყვარს მთელ საქართველოს. გივი ბერიკაშვილი გვაჩვენებდა იმ კარგს, რაც ჩვენშია. ძალიან დიდი სიყვარული და სინანულია დღეს ჩვენში. გივი ბერიკაშვილი არაჩვეულებრივი მსახიობი და ძალ იან სწორი მოქალაქე იყო. იგი ყოველთვის იდგა საზოგადოების გვერდით და ამას აკეთებდა უაღრესად მშვიდად, საკუთარი ერის სიყვარულით. მინდა, კიდევ ერთხელ, დიდი სიყვარული და პატივისცემა დავუდასტურო ბატონ გივის და მის ოჯახს“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. სამოქალაქო პანაშვიდზე გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან და პოლიტიკურ მდივანთან ფიქრია ჩიხრაძესთან ერთად იმყოფებოდა. გივი ბერიკაშვილის პანაშვიდზე პრეზიდენტი მივიდა : "მინდა, დიდი სიყვარული დავუდასტურო ბატონ გივის" მარჯანიშვილის თეატრში გივი ბერიკაშვილის პანაშვიდი მიმდინარეობს

მარჯანიშვილის თეატრში გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს, მსახიობისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად მისი კოლეგები, მეგობრები, რიგითი მოქალაქეები მიდიან. დარბაზში დამონტაჟებულ მონიტორზე მსახიობის მიერ ნათამაშევი ფილმებიდან კადრებს აჩვენებენ. გივი ბერიკაშვილს მარჯანიშვილის თეატრიდან დღეს, 14:00 საათზე გამოასვენებენ და 15:00 საათზე, საბურთალოზე, ამაღლების ეკლესიის ეზოში დაკრძალავენ.გივი ბერიკაშვილმა 1956 წელს დაამთავრა საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი. სამსახიობო მოღვაწეობა დაიწყო სოხუმის თეატრში, შემდეგ იყო მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი, შემდეგ რუსთავის თეატრის დამაარსებელთა შორის გახლდათ, სხვა მის კოლეგა-თანამოაზრეებთან ერთად გიგა ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით, ხოლო 1976 წლიდან დღემდე კვლავ მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის წამყვანი მსახიობი იყო. დაუვიწყარია მის მიერ განსახიერებული სცენიური სახეები მეფე ერეკლე, მიტუა, ალექსანდრე ჩინჩახელი, ტიგრან გულოიანი, ბულიკა, ლალე, ჯენარო, ბონდო ლანჩავა, ლუარსაბ თათქარიძე, ფოლსტაფი, მილერი, ლელთ ღუნია, ვასილ ახმეტელი, სენიორ ბალბოა და მრავალი სხვა. მაყურებლის განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობდა მისი გმირები კინოფილმებში: „ლონდრე", „სიყვარული ყველას უნდა", „ღვინის ქურდები", „პეპელა", „სამოთხის გვრიტები", „მიჯაჭვული რაინდები" და მრავალი სხვა. მარჯანიშვილის თეატრის წინ 2008 წელს გაიხსნა მისი სახელობის ვარსკვლავი, გამოიცა წიგნი „სახალხო არტისტი – გივი ბერიკაშვილი". იგი იყო ქალაქ თბილისის საპატიო მოქალაქე. გივი ბერიკაშვილის პანაშვიდზე პრეზიდენტი მივიდა : "მინდა, დიდი სიყვარული დავუდასტურო ბატონ გივის"