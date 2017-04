გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდზე ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად მივიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => ivanishvili [2] => givi-berikashvili [3] => berikashvilis-dakrdzalva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => ivanishvili [2] => givi-berikashvili [3] => berikashvilis-dakrdzalva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => ivanishvili [2] => givi-berikashvili [3] => berikashvilis-dakrdzalva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => ivanishvili [2] => givi-berikashvili [3] => berikashvilis-dakrdzalva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14735,458,9918,5002) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122011 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-12 11:32:29 [post_date_gmt] => 2017-04-12 07:32:29 [post_content] => გივი ბერიკაშვილს გარდაცვალებამდე 2 კვირით ადრე ხელფასი გაუნახევრეს. ინგა გრგოლიას გადაცემა "რეაქციაში" მსახიობმა თამარ სხირტლაძემ განაცხადა, რომ ამის გამო ბერიკაშვილი ძალიან ნერვიულობდა. "ასეთი დიდი ტკივილით მსახიობი არ უნდა გაუშვა იმქვეყნად. ჩვენ ძალიან ახლობლები ვართ, ოჯახშიც კი, რაც მოხდებოდა სასიხარულო თუ სამწუხარო, მიყვებოდა, ახლოსაც ვცხოვრობთ და... მაშინაც მოვიდა ჩემთან და მითხრა, ხელფასი მომიჭრესო, მე იმას ვტირი ზურას რა ვუყოო, ზურა იღებდა ამასო (მისი შვილი), მოკვდება ალბათ, მშიერი, მას ჰქონდა სახელფასო ბარათი და ის იღებდა ჩემს ხელფასსო. ერთი კი წამომცდა და ამისთვის ბოდიშს ვუხდი გივის - საკუთარ თავზე უნდა გამოსცადო, რომ მიხვდე სხვების ტკივილს მეთქი, ჩემთან დაკავშირებით ვუთხარი. ძალიან განიცადა, ეს იყო გარდაცვალებამდე ორი კვირით ადრე. მარტო ფულში არ არის საქმე. რატომ უნდა წასულიყო გივი ბერიკაშვილი ტკივილით, ასეთი დიდი სიყვარულით სარგებლობდა, რატომ უნდა ტკენოდა გული და ისე რატომ უნდა წასულიყო", - განაცხადა თამარ სხირტლაძემ. თეატრის მსახიობებს ხელფასები რამდენიმე კვირის წინ შეუმცირეს, პროტესტის ნიშნად ნოდარ მგალობლიშვილმა თეატრი დატოვა. N.19/ა. 1 სადარბაზო, მეხუთე სართული. სამოქალაქო პანაშვიდი კი გაიმართება 13 აპრილს, მარჯანიშვილის თეატრში, საიდანაც მსახიობს გამოასვენებენ. თეატრისა და კინოს მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. "ასეთი დიდი ტკივილით მსახიობი არ უნდა გაუშვა იმქვეყნად. ჩვენ ძალიან ახლობლები ვართ, ოჯახშიც კი, რაც მოხდებოდა სასიხარულო თუ სამწუხარო, მიყვებოდა, ახლოსაც ვცხოვრობთ და... მაშინაც მოვიდა ჩემთან და მითხრა, ხელფასი მომიჭრესო, მე იმას ვტირი ზურას რა ვუყოო, ზურა იღებდა ამასო (მისი შვილი), მოკვდება ალბათ, მშიერი, მას ჰქონდა სახელფასო ბარათი და ის იღებდა ჩემს ხელფასსო. ერთი კი წამომცდა და ამისთვის ბოდიშს ვუხდი გივის - საკუთარ თავზე უნდა გამოსცადო, რომ მიხვდე სხვების ტკივილს მეთქი, ჩემთან დაკავშირებით ვუთხარი. ძალიან განიცადა, ეს იყო გარდაცვალებამდე ორი კვირით ადრე. მარტო ფულში არ არის საქმე. რატომ უნდა წასულიყო გივი ბერიკაშვილი ტკივილით, ასეთი დიდი სიყვარულით სარგებლობდა, რატომ უნდა ტკენოდა გული და ისე რატომ უნდა წასულიყო", - განაცხადა თამარ სხირტლაძემ. თეატრის მსახიობებს ხელფასები რამდენიმე კვირის წინ შეუმცირეს, პროტესტის ნიშნად ნოდარ მგალობლიშვილმა თეატრი დატოვა. 