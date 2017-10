გლდანში მამაკაცის გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზებზე მეზობლები საუბრობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gldani [1] => mamakacis-ckhedari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172168 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gldani [1] => mamakacis-ckhedari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172168 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7839 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gldani [1] => mamakacis-ckhedari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gldani [1] => mamakacis-ckhedari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172168) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7839,8363) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172154 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 18:30:44 [post_date_gmt] => 2017-10-06 14:30:44 [post_content] => თბილისში, გლდანში დამწვარი ცხედარი იპოვეს. შუახნის მამაკაცი, სავარაუდოდ, ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებული არიან შს სამინისტროს წარმომადგენლები. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებია სსკ-ის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. გლდანში მამაკაცის დამწვარი ცხედარი იპოვეს თბილისში, გლდანის რაიონის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვნეს. შსს-ს პრესსამსახურის ცნობით, გარდაცვლილები და-ძმა არიან. პირველადი დათვალიერებით მათ ძალადობის კვალი არ აღენიშნებათ. შემთხვევის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ და-ძმა, შესაძლოა, ბუნებრივი აირით გაიგუდა.

გლდანში ორი ადამიანის ცხედარი იპოვნეს გლდანის მე-7 მ/რ-ის,23-ე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო ავტოფარეხების დემონტაჟი იწყება. მერიის ცნობით, სარეკრეაციო ზონაში მდებარე ფარეხების დემონტაჟს გლდანის რაიონის გამგეობა მოსახლეობასთან შეთანხმების საფუძველზე ახორციელებს. ტერიტორიაზე მოეწყობა სკვერი და პარკირების ადგილები. აღნიშნულ მისამართზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც მიმდინარეობს. მოეწყობა წყალარინების ქსელი და დაიგება ასფალტის ახალი საფარი. მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე დღეს თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილი და გლდანის რაიონის გამგებელი დიმიტრი ორმოცაძე გაეცნენ. მერის მოადგილე და რაიონის გამგებელი ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდნენ.

გლდანში უკანონო ავტოფარეხების დემონტაჟი იწყება თბილისში, გლდანში დამწვარი ცხედარი იპოვეს. შუახნის მამაკაცი, სავარაუდოდ, ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებული არიან შს სამინისტროს წარმომადგენლები. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებია სსკ-ის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.

გლდანში მამაკაცის დამწვარი ცხედარი იპოვეს