გლდანში ორი ადამიანის ცხედარი იპოვნეს

„ამ ბათუმელ ბიჭს ზღვასავით ღრმა და ცასავით ცისფერი თვალები აქვს... ზოგჯერ ისეთი მძიმე მზერით ამოგხედავს, გგონია, დიდი კაცი გიყურებსო...მამის სახელი ჰქვია… მამის, რომელიც არასდროს უნახავს..." - ამის შესახებ სოციალურ ქსელი შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი, თეა პერტაია, წერს. პერტაიას ინფორმაციით, ბათუმელი პოლიციელი შვილის დაბადებამდე, სამსახურებივი მოვალეობის დროს დაიღუპა და ახლა, როცა მისი შვილი სკოლაში პირველად მიდის, გვერდით შსს მინისტრი, გიორგი მღბრიშვილი, ახლავს. „დღეს ზუკას ცხოვრებაში უმნივნელოვანესი ეტაპი დაიწყო - ის სკოლაში პირველად წავიდა. სამწუხაროდ, მის გვერდზე არ იყო მამა, მაგრამ არ იყო მარტო - მასთან ერთად იყო მისი ოჯახი, პოლიცია. ზუკა სკოლაში პირველად გიორგი მღებრიშვილმა წაიყვანა. ისინი ერთმანეთით ძალიან ამაყნი იყვნენ, ყველაზე მეტად კი იმით, რომ... პოლიციელი გმირია! ზუკამ იცის, რომ მისი მამა გმირია," - წერს პერტაია. დაღუპული პოლიციელის შვილი სკოლაში პირველად გიორგი მღებრიშვილმა წაიყვანა ლანჩხუთში, სოფელ ზემო შუხუთთან მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, წინასწარი ინფორმაციით, ავტომობილის საბურავს ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც ის არხში ჩავარდა. უწყების ცნობით, შემთხვევის დროს სატვირთო ავტომანქანაში მხოლოდ მისი მძღოლი იმყოფებოდა და ის ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა, დაახლოებით, ერთი საათის წინ მოხდა და ადგილზე სასწრაფო და სამაშველო სამსახურების თანამშრომლები ამ დრომდე მუშაობენ. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით, რაც ავტომობილის ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

ლანჩხუთში ავტოსაგზაო შემთხვევას სატვირთო ავტომობილის მძღოლი ემსხვერპლა 