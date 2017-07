Global Finance-მა „თიბისი ბანკი“ 6 ნომინაციაში საუკეთესო ბანკად დაასახელა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tibisi-banki [1] => global-finance ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tibisi-banki [1] => global-finance ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tibisi-banki [1] => global-finance ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tibisi-banki [1] => global-finance ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7749,3962) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148898 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-25 11:20:18 [post_date_gmt] => 2017-07-25 07:20:18 [post_content] => ”თიბისი ბანკის” პროგრამა „სტარტაპერი“ 5 თვის შედეგებს აჯამებს. როგორც ”ფორტუნას” ”თიბისი ბანკიდან” აცნობეს, პროგრამის დაწყებიდან დღემდე, სტარტაპ სესხით უკვე 50-მა სტარტაპერმა ისარგებლა და დამწყები ბიზნესების ხელშესაწყობად 2 მილიონი ლარის ფინანსური რესურსი გაიცა. პროგრამაში მონაწილე სტარტაპები სხვადასხვა სფეროში ოპერირებენ, მათ შორისაა: სამშენებლო სექტორი, ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის წარმოება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა, ჯანდაცვა, ტექნოლოგიები. როგორც ბანკში აცხადებენ, სტარტაპსესხის გარდა, პროგრამის ფარგლებში, სპეციალურად სტარტაპერებისთვის შეიქმნა საბანკო პროდუქტების პაკეტი, სტარტაპ-ენერჯი ბარათი („სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯიასა“ და ”თიბისი ბანკის” ერთობლივი ბარათი, რომელიც საწვავზე 15-თეთრიან ფასდაკლებას გულისხმობს) და სტარტაპლიზინგი. დამწყებ ბიზნესებს ამ პროდუქტებზე შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. 5 თვის განმავლობაში „სტარტაპერის“ საბანკო პროდუქტების პაკეტით უკვე 6 000-მდე სტარტაპკომპანიამ ისარგებლა. სტარტაპ-ენერჯი ბარათით კი 200-მდე სტარტაპერმა. ”დიდ ინტერესს იწვევს სტარტაპერების მხრიდან პროგრამის არაფინანსური აქტივობებიც. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სპეციალურად სტარტაპერებისთვის დანერგილი ტრენინგებისა და მასტერკლასების კურსს, რომლებსაც სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები უძღვებიან, უკვე 300-მდე სტარტაპერი დაესწრო, რაც მათ ბიზნესის მართვის უნარების გაუმჯობესებაში დაეხმარათ. პროგრამის ფარგლებში, სპეციალურად სტარტაპერებისთვის სიახლეები მუდმივად ინერგება და უახლოეს მომავალში არაერთი ინიციატივისა და პროექტის განხორციელება იგეგმება”, - აცხადებენ ”თიბისი ბანკში”. [post_title] => „თიბისი კაპიტალმა“ „ნიკორას“ 10 მილიონი დოლარის ობლიგაციები განათავსა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tibisi-kapitalma-nikoras-10-milioni-dolaris-obligaciebi-ganatavsa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:21:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:21:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145695 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-13 11:04:59 [post_date_gmt] => 2017-07-13 07:04:59 [post_content] => ახალი რობოტი, რომელიც წყლის სისუფთავეს უზრუნველყოფს, ქართველმა მოზარდებმა შექმნეს. ქართველი მოსწავლეების მიერ შექმნილი რობოტი ვაშინგტონში First Global -ზე - რობოტიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე, გამოიფინება. ოლიმპიადა 16 ივლისს იწყება. ქართველი ახალგაზრდა გამომგონებლები რობოტის შექმნაზე სამი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. „ჭკვიანი მანქანა“ წყლის სუფთა და ბინძურ ნაწილაკებს ერთმანეთისგან განაცალკევებს და სხვადასხვა რეზერვუარში ათავსებს. „ფორტუნა“ ახალი რობოტის ერთ-ერთ შემქმნელს, 17 წლის გივი დარჩიას, ვაშინგტონში გამგზავრების წინ ესაუბრა, როდესაც რობოტი სატესტო რეჟიმში შემოწმებას გადიოდა. „ყველაზე რთული რობოტზე მუშაობის დროს ისეთი კონსტრუქციის აგება იყო, რომელიც ეფექტურად გაართმევდა თავს მთავარ დავალებას - სწრაფად გაეფილტრა წყალი და ნაწილაკები ცალკე რეზერვუარებში გადაესროლა. არსებულ რობოტამდე 2 კონსტრუქცია აიწყო და მხოლოდ მესამე ცდაზე შეიქმნა რობოტი. რომელიც ასრულებს დავალებას. ეს არის ახალი თაობის მზადება სამომავლოდ, რომ გავუმკლავდეთ ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა მსოფლიოს სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ვიმედოვნებ, კონკურსშიც გავიმარჯვებთ,“ - ყვება 17 წლის გამომგონებელი, გივი დარჩია. სუფთა სასმელი წყლის მარაგით მსოფლიოს უზრუნველყოფა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გლობალური გამოწვევაა, რომელზეც არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და პროგრამა მუშაობს და წლევანდელი First Global-ის რობოტიკის კონკურსი სწორედ წყლის რესურსების დაცვაზე აკეთებს აქცენტს. ახალგაზრდა გამომგონებლები ვაშინგტონში „თიბისი ბანკის“ მხარდაჭერით მიემგზავრებიან. როგორც ბანკის სოციალური პროექტების მენეჯერი, თეო ლეჟავა, ამბობს, „თიბისი ბანკი“ ყოველთვის ცდილობს, ისეთი პროექტების მხარდამჭერი იყოს, რომლებიც სასიკეთო შედეგების მომტანია ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ასეთ პროექტებში ახალგაზრდები არიან ჩართული. „ჩვენს ქვეყანაში მეცნიერებას, ფიზიკას, მათემატიკას განსაკუთრებით სჭირდება დახმარება და „თიბისი ბანკი“, განათლების და ახალგაზრდების ხელშეწყობის მიზნით, ახალგაზრდა გამომგონებლების ჯგუფთან სამომავლოდაც ითანამშრომლებს. ბავშვებს აქვთ საინტერესო იდეები, პროექტები, რაზეც საუბარი კონკურსიდან დაბრუნების შემდეგ იქნება,“ - ამბობს თეო ლეჟავა. საერთაშორისო ოლიმპიადა First Global ვაშინგტონში 16-18 ივლისს გაიმართება. საქართველოში შექმნილ რობოტს და ახალგაზრდა გამომგონებლებს - ლევან ჭიკაიძეს, სოფი ბრეგაძეს, ანასტასია იოსებაძეს , რევაზ ბაკურაძეს , ანდრია უფლისაშვილს , ელენე ბახტაძეს და გივი დარჩიას, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 160 გუნდთან მოუწვეთ კონკურენცია. თამუნა გოგუაძე [post_title] => ქართველი ახალგაზრდების შექმნილი რობოტი ვაშინგტონში რობოტიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მოხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-akhalgazrdebis-sheqmnili-roboti-vashingtonshi-robotikis-saertashoriso-olimpiadaze-mokhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 11:04:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 07:04:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145695 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148898 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-25 11:20:18 [post_date_gmt] => 2017-07-25 07:20:18 [post_content] => ”თიბისი ბანკის” პროგრამა „სტარტაპერი“ 5 თვის შედეგებს აჯამებს. როგორც ”ფორტუნას” ”თიბისი ბანკიდან” აცნობეს, პროგრამის დაწყებიდან დღემდე, სტარტაპ სესხით უკვე 50-მა სტარტაპერმა ისარგებლა და დამწყები ბიზნესების ხელშესაწყობად 2 მილიონი ლარის ფინანსური რესურსი გაიცა. პროგრამაში მონაწილე სტარტაპები სხვადასხვა სფეროში ოპერირებენ, მათ შორისაა: სამშენებლო სექტორი, ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის წარმოება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა, ჯანდაცვა, ტექნოლოგიები. როგორც ბანკში აცხადებენ, სტარტაპსესხის გარდა, პროგრამის ფარგლებში, სპეციალურად სტარტაპერებისთვის შეიქმნა საბანკო პროდუქტების პაკეტი, სტარტაპ-ენერჯი ბარათი („სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯიასა“ და ”თიბისი ბანკის” ერთობლივი ბარათი, რომელიც საწვავზე 15-თეთრიან ფასდაკლებას გულისხმობს) და სტარტაპლიზინგი. დამწყებ ბიზნესებს ამ პროდუქტებზე შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. 5 თვის განმავლობაში „სტარტაპერის“ საბანკო პროდუქტების პაკეტით უკვე 6 000-მდე სტარტაპკომპანიამ ისარგებლა. სტარტაპ-ენერჯი ბარათით კი 200-მდე სტარტაპერმა. ”დიდ ინტერესს იწვევს სტარტაპერების მხრიდან პროგრამის არაფინანსური აქტივობებიც. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სპეციალურად სტარტაპერებისთვის დანერგილი ტრენინგებისა და მასტერკლასების კურსს, რომლებსაც სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები უძღვებიან, უკვე 300-მდე სტარტაპერი დაესწრო, რაც მათ ბიზნესის მართვის უნარების გაუმჯობესებაში დაეხმარათ. პროგრამის ფარგლებში, სპეციალურად სტარტაპერებისთვის სიახლეები მუდმივად ინერგება და უახლოეს მომავალში არაერთი ინიციატივისა და პროექტის განხორციელება იგეგმება”, - აცხადებენ ”თიბისი ბანკში”. 