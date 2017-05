გმირების მსხვერპლი და სისხლი უკვალოდ არ ჩაივლის – პრემიერი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 26-maisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134443 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 26-maisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134443 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 26-maisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => 26-maisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134443) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5782,333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134475 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-26 15:18:47 [post_date_gmt] => 2017-05-26 11:18:47 [post_content] => მაკა ჩიჩუას ჩაცმულობა ყოველთვის საინტერესოა. პირველ ლედის შესანიშნავი გემოვნება აქვს და ეს დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. 26 მაისის ღონისძიებაზე, რუსთაველზე, ის საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამოცხადდა. წითელ შარვალსა და პიკაჯში გამოწყობილმა მაკა ჩიჩუამ ყველას თვალი მოსჭრა. მაკა ხშირად თანამშრომლობს ქართველ მოდელიერებთან. მისი ფავორიტი დიზაინერი კი დათუნა სულიკაშვილია. ოფიციალურ ღონისძიებებზე, ძირითადად, სწორედ დათუნას დიზაინით შექმნილ სამოსს ატარებს. ქართული სახელმწიფო არც ერთი ნაბიჯით არ დაიხევს უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა, სადაც რამდენიმე წუთის წინ 300-ზე მეტმა წვევამდელმა დადო ფიცი. "დღეს ამ საზეიმო ტრიბუნიდან, ქართული საზოგადოების და საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმ ძირითად ღირებულებებს, რის ირგვლივაც გაერთიანებულია ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო. პირველ რიგში, მრავალეროვანი საქართველოს სახელით, მინდა დავუდასტურო ყველას, ჩვენს დევნილ მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხაზს მიღმა, რომ ქართული სახელმწიფო არც ერთი ნაბიჯით არ დაიხევს უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე. რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწევთ ყველაზე ძლიერი იარაღით, რაც ძლიერი, წარმატებული საქართველოს მშენებლობით გამოიხატება. ეს მიზანი იქნება მიღწეული მშვდობით და არა იარაღის ხარჯზე. დღესვე მინდა ხელახლა დავადასტურო, რომ ის შეკვეთა, რომელსაც ქართული საზოგადოება წლების განმავლობაში აძლევს ქართულ სახელმწიფოს, შეკვეთა, რომელიც ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას გულისხმობს, იქნება წარმატებით მიღწეული. ქართული სახელმწიფო მტკიცედ დგას ამ გზაზე და ჩვენ მოთმინებით ველოდებით იმ წუთებს, იმ მომენტს, როდესაც როგორც ევროკავშირი, ასევე ნატო გადაწყვეტს გახდეს კიდევ უფრო ძლიერი, მტკიცე, საქართველოს თავის რიგებში გაწევრიანებით. კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო ქართველი ხალხის ურყევი ნება, ააშენოს ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც ჩვენს კულტურას, ჩვენს საზოგადოებას მისცემდა შესაბამის პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, გააძლიერებდა ჩვენ პოლიტიკურ მრავალფეროვანებას და შექმნიდა ჭეშმარიტად მრავალი, სხვადასხვა ხმისგან ერთიან პოლიტიკურ პროცესს. სამივე ეს მიზანი არის გაერთიანებული და ერთმანეთის შემავსებელი. სამივე ეს მიზანი აერთიანებს ერთიან სწრაფვას ჩვენი ერისა. მაგრამ ის, რაც არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და რაც ამას აზრს აძლევს, არის ჩვენი სწრაფვა თავისუფლებისკენ", - განაცხადა პრეზიდენტმა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებები თბილისში უკვე იწყება, დღეს 300-მდე წვევამდელი ფიცს დადებს. თავისუფლების მოედანზე მივლენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი, მთავრობის წევრები. რუსთაველის გამზირზე 11 საათიდან 21 საათამდე ტექნოპარკის სივრცეში წარმოდგენილები იქნებიან სტარტაპერები, რომლებიც თავიანთ ნამუშევრებს შეასრულებენ თემატურად „ვეფხისტყაოსნის" მიხედვით, გაიმართება გამოფენა/გაყიდვა. რუსთაველზე დღეს ღონისძიებები გაიმართება ბავშვებისთვისაც, მათ შორის - საბავშვო არქეოლოგიური გათხრები, ქვიშაზე ხატვა - ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებისა და სცენების ილუსტრირება, დამთვალიერებლები შეძლებენ, ითამაშონ დიდი ზომის სამეფო ჭადრაკით, ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟების ვიზუალით. ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილია სასოფლო-სამეურეო პროდუქციის გამოფენა/გაყიდვა, "აწარმოე საქართველოს" ფარგლებში 80-მდე მეწარმის, ასევე კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. რუსთაველის გამზირზე ხალხი უკვე იკრიბება, ღონისძიებაზე მივიდა პრეზიდენტის ქალიშვილი, ანა მარგველაშვილიც, რომელიც ხილ-ბოსტნეულისგან შექმნილ რუკასთან პოზირებს. [post_title] => პრეზიდენტის შვილი ბოსტნეულით შექმნილ რუკასთან - ღონისძიებები იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidentis-shvili-bostneulit-sheqmnil-rukastan-ghonisdziebebi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 11:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 07:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134311 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134475 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-26 15:18:47 [post_date_gmt] => 2017-05-26 11:18:47 [post_content] => მაკა ჩიჩუას ჩაცმულობა ყოველთვის საინტერესოა. პირველ ლედის შესანიშნავი გემოვნება აქვს და ეს დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. 26 მაისის ღონისძიებაზე, რუსთაველზე, ის საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამოცხადდა. წითელ შარვალსა და პიკაჯში გამოწყობილმა მაკა ჩიჩუამ ყველას თვალი მოსჭრა. მაკა ხშირად თანამშრომლობს ქართველ მოდელიერებთან. მისი ფავორიტი დიზაინერი კი დათუნა სულიკაშვილია. ოფიციალურ ღონისძიებებზე, ძირითადად, სწორედ დათუნას დიზაინით შექმნილ სამოსს ატარებს. [gallery link="file" ids="134478,134479,134480,134481,134482,134483,134484,134485,134486,134487,134488,134489"] [post_title] => პირველი ლედის თვალისმომჭრელი წითელი კოსტიუმი (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirveli-ledis-tvalismomchreli-witeli-kostiumi-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 15:27:32 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 11:27:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134475 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 464 [max_num_pages] => 155 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 472551c79d8c12c377a17da1c812770b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )