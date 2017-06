გმირთა მოედანი დაიტბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gmirta-moedani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137727 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gmirta-moedani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137727 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5771 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gmirta-moedani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gmirta-moedani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137727) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5771) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 49516 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-05-11 19:16:44 [post_date_gmt] => 2016-05-11 15:16:44 [post_content] => დამოუკიდებლობის დღისთვის გმირთა მოედნის სრული განახლება იგეგმება. როგორც „ფორტუნას“ თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, უკვე დაიწყო იმ ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სადაც საპატიო ყარაული დგას. მთელ პერიმეტრზე მოხდება საფეხმავლო ბილიკის კეთილმოწყობა. გამოიცვლება ფილები. სამუშაოები 20 მაისისთვის დასრულდება. post_title] => გმირთა მოედნის განახლება დაიწყო

დამოუკიდებლობის დღისთვის გმირთა მოედნის სრული განახლება იგეგმება. როგორც „ფორტუნას" თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, უკვე დაიწყო იმ ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სადაც საპატიო ყარაული დგას. მთელ პერიმეტრზე მოხდება საფეხმავლო ბილიკის კეთილმოწყობა. გამოიცვლება ფილები. სამუშაოები 20 მაისისთვის დასრულდება. [post_date] => 2016-05-11 19:16:44