გოცირიძე: მთავრობა ხალხს ბიზნესის წინააღმდეგ აბუნტებს

თბილისის საქალაქო სასამართლოს, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ, პარლამენტის წევრის ეკა ბესელიას სარჩელი, "ქრონიკა +"-ის რედაქტორის ელისო კილაძის წინააღმდეგ, ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. მხარეებს შორის დავის საგანი ცილისმწამებლური განცხადებები იყო. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ელისო კილაძემ, ეკა ბესელიას 1500 ლარი უნდა გადაუხადოს. "სასამართლომ დაადგინა, რომ 2015 წლის დეკემბრის თვეში, ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-სთვის ინტერვიუების მიცემისას, ელისო კილაძემ ეკა ბესელიას მიმართ გაავრცელა ცილისმწამებლური განცხადებები, კერძოდ, პატიმრებისგან, მათ შორის - ე.წ. „კოკაინის საქმეზე“ მსჯავრდებული პირებისგან, პოლიტპატიმრების სიაში შესაყვანად, ასევე მათი შეწყალებისთვის, გარკვეული გასამრჯელოს მიღების შესახებ. სხვა სადავო გამონათქვამები, სიტყვები, რაც იმავე პერიოდში რამდენიმე ტელეეთერის მეშვეობით გაავრცელა ელისო კილაძემ, სასამართლოს მიერ შეფასდა როგორც მოპასუხის აზრი, შეხედულება და არა - როგორც ცილისმწამებლური განცხადება. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მოპასუხე ელისო კილაძეს ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის საინფორმაციო გამოშვებაში - „კურიერი 3 საათზე“, ამ სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ ცნობის გამოქვეყნება დაევალა. მასვე, ეკა ბესელიას სასარგებლოდ, მიყენებული მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 1500 ლარის გადახდა დაეკისრა (ნაცვლად მოსარჩელის მიერ მითითებული - 20 500 ლარისა). გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, მხარისათვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში", - ნათქვამია თბილისის საქალაქო სასამართლოს გავრცელებულ განცხადებაში. საქმე ეხება ე.წ. კოკაინის საქმესთან დაკავშირებით ელისო კილაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომლის თანახმადაც მან ეკა ბესელია კორუფციაში და ქრთამის აღებაში დაადანაშაულა. აღნიშნული განცხადებების გამო დეპუტატმა სარჩელი სასამართლოში შეიტანა, რომლითაც ელისო კილაძისგან "ცილისმწამებლური განცხადებების უარყოფასა" და მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 20 500 ლარს ითხოვდა. ეკა ბესელიამ ანალოგიური სარჩელი საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატის ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგაც შეიტანა, რომელზეც სასამართლომ გადაწყვეტილება ასევე პარლამენტის წევრის სასარგებლოდ გამოიტანა. ქვეყანაში ფსიქოტროპული მედიკამენტების შემოტანაზე კვოტები დაწესდა

გიორგი მღებრიშვილმა და დავით სერგეენკომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოში ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე შიდა კვოტები დაწესდა. კვოტები განისაზღვრა 6 პრეპარატზე, კერძოდ: გაბაპენტინზე, ზოპიკლონზე, ბაკლოფენზე, ზალეპლონზე, ტროპიკამიდსა და დექსტრომეტორფანზე. კვოტების დადგენის მთავარი მიზანია ქვეყანაში ფსიქოტროპული ფარმაცევტული პროდუქციის შემოტანის რაოდენობის მკაცრად განსაზღვრა და ამ მიმართულებით მონიტორინგის გაძლიერება. ეს გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს აღნიშნული მედიკამენტების არასაჭიროებისამებრ მოხმარების შეზღუდვას და ე.წ. სააფთიაქო ნარკომანიის პრევენციას. "ბოლო პერიოდში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით, ე.წ. „სააფთიაქო ნარკომანიის“ წინააღმდეგ არაერთი ცვლილება და რეფორმა განხორციელდა, რამაც ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეამცირა ინტრავენური სააფთიაქო ნარკომანია. თუმცა, ნარკომანიის ტაბლეტირებული ფორმა კვლავ რჩება ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. შიდა კვოტების განსაზღვრა ტაბლეტირებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება", - ნათქვამია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე შიდა კვოტების განსაზღვრის გადაწყვეტილება სპეციალურმა საბჭომ მიიღო, რომლის თავმჯდომარეა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და თანათავმჯდომარე - შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. საბჭოს შემადგენლობაში არიან პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი აკაკი ზოიძე და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. ერთობლივ სათათბირო ორგანოს - საბჭოს აქვს ნებისმიერ დროს შეკრების და დეფიციტის არსებობის შემთხვევაში, ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე კვოტების გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება. შეეხება თუ არა საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა მომხმარებელს?

კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, რომ საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა, მომხმარებელზე არ აისახება. როგორც "ფორტუნას" კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განუცხადეს, დღეს გავრცლებული ინფორმაცია ზარების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო ზარების ტერმინაციაზე ავტორიზებულ პირებს შორის წარმოქნილ სატარიფო რეგულაციასთან დაკავშირებულ დავას ეხება. "ეს არის კომპანიებს შორის წარმოქმნილი დავა, რომელსაც განიხილავს კომისია და მომხმარებელს არანაირად არ შეეხება. ზარის განხორციელება არ შეფერხდება. კომპანიებს შორის წარმოიქმნა დავა წუთების ღირებულებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამას განვიხილავთ კომისიაში ხვალ", – განაცხადა GNCC-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ხატია ყურაშვილმა. აღნიშნული თემა ტრანზიტული ოპერატორების მიერ გაკეთებული განცხადებიდან აგორდა. მათ მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამი იყო, რომ 12 აპრილს 18:00 საათიდან, 00:00 საათამდე “ჯეოსელი”, “მაგთიკომი” და “მობიტელი” საერთაშორისო ზარების შემომტანი ტრანზიტული ოპერატორების ქსელიდან გათიშვას დაიწყებენ. რაც ნიშნავს, რომ ამ დროის განმავლობაში საქართველოში საზღვარგარეთიდან შესრულებული ზარების მიღება შეფერხდება. ტრანზიტული კომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით, "ჯეოსელი", "მაგთიკომი" და "მობიტელი" მათ საფასურის 18,5 თეთრიდან 20 ცენტამდე გაზრდას სთხოვს, რასაც ისინი ეწინააღმდეგებიან. ტრანზიტული კომპანიების განცხადებით, ამჟამინდელი ტარიფი კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის მიერ არის დადგენილი, რისი შეცვლის უფლებაც მათ არ აქვთ. "ფორტუნა" მობილურ კომპანიებსაც დაუკავშირდა და მათგან პასუხს ამ დრომდე ელოდება. ელისო კილაძემ ბესელიას 1500 ლარი უნდა გადაუხადოს - ცილისწამებაზე სარჩელი დაკმაყოფილდა "სასამართლომ დაადგინა, რომ 2015 წლის დეკემბრის თვეში, ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-სთვის ინტერვიუების მიცემისას, ელისო კილაძემ ეკა ბესელიას მიმართ გაავრცელა ცილისმწამებლური განცხადებები, კერძოდ, პატიმრებისგან, მათ შორის - ე.წ. „კოკაინის საქმეზე“ მსჯავრდებული პირებისგან, პოლიტპატიმრების სიაში შესაყვანად, ასევე მათი შეწყალებისთვის, გარკვეული გასამრჯელოს მიღების შესახებ. სხვა სადავო გამონათქვამები, სიტყვები, რაც იმავე პერიოდში რამდენიმე ტელეეთერის მეშვეობით გაავრცელა ელისო კილაძემ, სასამართლოს მიერ შეფასდა როგორც მოპასუხის აზრი, შეხედულება და არა - როგორც ცილისმწამებლური განცხადება. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მოპასუხე ელისო კილაძეს ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის საინფორმაციო გამოშვებაში - „კურიერი 3 საათზე“, ამ სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ ცნობის გამოქვეყნება დაევალა. მასვე, ეკა ბესელიას სასარგებლოდ, მიყენებული მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 1500 ლარის გადახდა დაეკისრა (ნაცვლად მოსარჩელის მიერ მითითებული - 20 500 ლარისა). გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, მხარისათვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში", - ნათქვამია თბილისის საქალაქო სასამართლოს გავრცელებულ განცხადებაში. საქმე ეხება ე.წ. კოკაინის საქმესთან დაკავშირებით ელისო კილაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომლის თანახმადაც მან ეკა ბესელია კორუფციაში და ქრთამის აღებაში დაადანაშაულა. აღნიშნული განცხადებების გამო დეპუტატმა სარჩელი სასამართლოში შეიტანა, რომლითაც ელისო კილაძისგან "ცილისმწამებლური განცხადებების უარყოფასა" და მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 20 500 ლარს ითხოვდა. ეკა ბესელიამ ანალოგიური სარჩელი საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატის ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგაც შეიტანა, რომელზეც სასამართლომ გადაწყვეტილება ასევე პარლამენტის წევრის სასარგებლოდ გამოიტანა. ელისო კილაძემ ბესელიას 1500 ლარი უნდა გადაუხადოს - ცილისწამებაზე სარჩელი დაკმაყოფილდა