გოდერძის უღელტეხილზე ალპური ბოტანიკური ბაღი მოეწყობა

კვარიათში ახალი სასტუმრო კომლექსის „თვინ თაუერსის" მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მოღვაწე კომპანია "გრინ ვალეი დეველოპმენტი" ახორციელებს. განსახორციელებელი პროექტი მოიცავს სასტუმრო კომპლექსს, რომლის საერთო მოცულობა 74000 მ.კვ. შეადგენს და ორ ოცდარვა და ერთ ოც სართულიან ნაგებობას ითვალისწინებს. კომპლექსში განთავსდება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი რეგიონში, სპორტულ გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო ზონა, ზღვისპირა რესტორნები და კაფე-ბარები, შიდა და გარე ავტოსადგომი. პროექტის საერთო ინვესტიცია 30 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს და მშენებლობა 2021 წლის ზაფხულში დასრულდება. მშენებლობის გახსნას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე დაესწრო, მისი თქმით, ეს კიდე ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. „რეგიონში გრძელდება ახალი, საინტერესო პროექტების განხორციელება. ,,თვინ თაუერსი" წარმოადგენს სასტუმრო კომპლექსს, რომელიც არის ერთ-ერთი პირველი დიდი არაბული ინვესტიცია საქართველოს ტერიტორიაზე. რეგიონში განხორციელდება 30 მლ ოდენობის ინვესტიცია, რაც მნშვნელოვანია რეგიონის ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისთვის. ასევე ხელს შეუწყობს და უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შექმნას. დასაქმდება 500-მდე საქართველოს მოქალაქე. ჩვენი რეგიონის სტუმრებს და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ დაისვენონ კომფორტულად. მომავალში მრავალი პროექტი იქნება დაანონსებული და განხორციელებული " - აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. კომპანია „გრინ ვალი" 2004 წელს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დაარსდა. ძირითადი მიმართულებას წარმოადგენს უძრავი ქონების დეველოპმენტი, რომელსაც იგი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებს. საქართველოს მიმართულება კომპანიისთვის ახალია. საქართველოში დეველოპერული პროექტის განხორციელების მიზნით კომპანიამ ბათუმში, კერძოდ, გონიოს დასახლებაში კერძო საკუთრებაში არსებული 14381 კვ.მ არასასაფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები შეიძინა. ამ ეტაპისთვის კომპანიის მიერ მსოფლიოს 8 ქვეყანაში (საქართველო, ლიბანი, თურქეთი, ტაილანდის სამეფო, მაროკოს სამეფო, ეგვიპტე, ბოსნია) განხორციელებულია ან/და ხორციელდება სხვადასხვა ძვირადღირებული დეველოპერული პროექტი. https://www.youtube.com/watch?v=vxc-Kkn2BaY&feature=youtu.be

კვარიათში ახალი სასტუმრო კომპლექსი „თვინ თაუერსი" აშენდება "ყაზახური მხრიდან გაზრდილია ინტერესი აჭარის რეგიონის მიმართ"

აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე აჭარის ა/რ ფინანსთა მინისტრთან რამაზ ბოლქვაძესთან ერთად ყაზახური კომპანიის, „ყაზმუნაი გაზის" ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრას ყაზახური მხრიდან ესწრებოდნენ, ვიცე-პრეზიდენტი დაურენ კარაბაევი, აქტივების დეპარტამენტის დირექტორი ლუიზა აკანოვა და სერვისების დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე კაირათ ასკაროვი. შეხვედრას ესწრებოდა ასევე „ბათუმის ნავთობის ტერმინალი"-ს გენ.დირექტორი ბახიჯან ნამაევი. ზურაბ პატარაძემ შეხვედრის მონაწილეებს აჭარის რეგიონის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალი გააცნო. მისი თქმით, ყაზახური მხრიდან გაზრდილია ინტერესი საქართველოს, კერძოდ, აჭარის რეგიონის მიმართ, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდში ყაზახეთიდან შემოსული ტურისტების მზარდი რაოდენობა. მთავრობის თავმჯდომარემ აჭარაში მიმდინარე წარმატებული ტურისტული სეზონის შესახებ ისაუბრა. როგორც ზურაბ პატარაძემ აღნიშნა, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში წლევანდელ სეზონზე კვირაში 100-მდე ფრენა ხორციელდება 38 მიმართულებით, მათ შორის, ყაზახეთიდან 6 რეგულარული და ჩარტერული ფრენა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, მიმზიდველ საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს ზრდის აჭარის სატრანზიტო კორიდორის როლი. როგორც ცნობილია, ევროპიდან კავკასიისა და ცენტრალური აზიის მიმართულებით მშრალი, თხევადი და საკონტეინერო ტვირთების გადაზიდვა, ასევე მგზავრების გადაყვანა, სწორედ, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის საშუალებით ხორციელდება. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია ყაზახური კომპანიის როლი, რომელიც ბათუმის პორტის 100% წილის მართვის ექსკლუზიურ უფლებას ფლობს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ბათუმის პორტში ტვირთბრუნვის შესაძლებლობების გაზრდაზე. ყაზახურმა მხარემ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და ეკომომიკის მინისტრს საინვესტიციო მიმართულებით თავიანთი წინადადებები გააცნო. მხარეებს შორის ახალ საინვესტიციო პროექტზე მუშაობა განხილვის პროცესშია. „ყაზმუნაი გაზი" ყაზახეთში ერთ-ერთ მსხვილ კომპანიას წარმოადგენს. როგორია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა?- ახალი ტურისტული ვიდეორგოლი გავრცელდა

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით გადაღებული კიდევ ერთი ვიდეორგოლი - „აჭარის ფერები" გაავრცელა. დეპარტამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კლიპში წარმოდგენილია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა, თავისი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტებითა და შესაძლებლობებით. ვიდეორგოლი დეპარტამენტის შეკვეთით სარეკლამო კომპანია JWT METRO-მ გადაიღო. „თამამად შეიძლება ითქვამს, მსგავსი კონცეფციის ვიდეორგოლი ქართული ტურისტული და ასევე სარეკლამო ბიზნესისთვის სრულიად ახალი პროდუქტია. კლიპში გადმოცემულია ტურისტების თვალით დანახული აჭარა. ვიდეორგოლის სათაური „აჭარის ფერები", ისევე როგორც მისი შინაარსი და ვიზუალიზაცია ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს ჩვენი რეგიონის მრავალფეროვნებას", - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. შეგახსენებთ, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით სულ ამ ეტაპისთვის 4 ვიდეორგოლია გადაღებული, რომელსაც ტურისტები 16 სამიზნე ქვეყანაში ნახავენ. https://www.youtube.com/watch?v=In8IS-UdnYw კვარიათში ახალი სასტუმრო კომლექსის „თვინ თაუერსის" მშენებლობა დაიწყო. მშენებლობას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მოღვაწე კომპანია "გრინ ვალეი დეველოპმენტი" ახორციელებს. განსახორციელებელი პროექტი მოიცავს სასტუმრო კომპლექსს, რომლის საერთო მოცულობა 74000 მ.კვ. შეადგენს და ორ ოცდარვა და ერთ ოც სართულიან ნაგებობას ითვალისწინებს. კომპლექსში განთავსდება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი რეგიონში, სპორტულ გამაჯანსაღებელი და სარეკრეაციო ზონა,