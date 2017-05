გოგონამ თავის მოკვლა Facebook Live–ის მეშვეობით სცადა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => suicidi [1] => mozardebis-suicidi [2] => tvitmkvleloba-pirdapir-etershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128045 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => suicidi [1] => mozardebis-suicidi [2] => tvitmkvleloba-pirdapir-etershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128045 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 415 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => suicidi [1] => mozardebis-suicidi [2] => tvitmkvleloba-pirdapir-etershi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => suicidi [1] => mozardebis-suicidi [2] => tvitmkvleloba-pirdapir-etershi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128045) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15434,415,15435) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 105482 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-01 12:06:54 [post_date_gmt] => 2017-02-01 08:06:54 [post_content] => კათოლიკე მღვდელი ურჩევს ყველას, ვინც არ ეთანხმება აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, გადახტნენ მაღალი შენობებიდან და თავი მოიკლან. მამა ფილიპ პიცომ კვირის მესას დასრულების შემდეგ „ფეისბუქზე“ გააზიარა პოსტი, რომელიც ტრამპის მოწინააღმდეგეებს სუიციდისკენ მოუწოდებს. „აჩვენე, როგორ გძულს ტრამპი, გააკეთე ეს საზოგადოებრივი სამართლიანობისთვის!“ - წერია მემეზე, რომლის ილუსტრაცია ცათამბჯენიდან გადმომხტარი მამაკაცია. 67 წლის მღვდელმსახურმა პოსტი მალევე წაშალა, თუმცა მისი მრევლის ნაწილმა მოასწრო შეურაცხმყოფელი მემეს ნახვა და მისი შენახვა. Philip J. Pizzo @fatherpizzo, catholic priest in Richmond Hills Queens thinks anti-Trump folks should kill themselves. @Pontifex thoughts? pic.twitter.com/3e3sqNdzS3 — Matthew R. Bautista (@matthewbautista) January 31, 2017 მღვდლის განმარტებით, პოსტი სასაცილოდ მოეჩვენა და ამიტომაც გააზიარა. „თვითმკვლელობისკენ არავის მოვუწოდებ, ბევრ ადამიანს დავეხმარე წლების განმავლობაში, პოსტი არ იყო სუიციდის პროპაგანდა, ის უბრალოდ სასაცილო იყო,“ - ამბობს მამა ფილიპი „ნიუ იორკ პოსტთან“. ამავე მღვდელმა მანამდე სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ბარაკ ობამას ფოტო, სათაურით „ის არ არის ჩემი პრეზიდენტი“. ასევე, გამოცემა „ნიუ-იორკ პოსტის“ ცნობით, მამა ფილიპმა გააზიარა ჰილარი კლინტონის სურათიც, სათაურით „უშნო სახე“, კომენტარად კი დაწერა „ჰელოუინს გილოცავთ“. [post_title] => კათოლიკე მღვდელი ურჩევს ტრამპის მოწინააღმდეგეებს, თავი მოიკლან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => katolike-mghvdeli-urchevs-trampis-mowinaaghmdegeebs-tavi-moiklan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-01 12:08:31 [post_modified_gmt] => 2017-02-01 08:08:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 89358 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-19 16:23:14 [post_date_gmt] => 2016-11-19 12:23:14 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამეგრელოში, დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტი ცხელ კვალზე გახსნა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მიმდინარე წლის 19 ნოემბერს, წალენჯიხის რაიონის სოფელ ლიაში, 1981 წელს დაბადებულმა ი.ქ.-მ, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, მშობლებს - 1931 წელს დაბადებულ ვ.ქ.-ს და 1931 წელს დაბადებულ რ.გ.-ს თავისა და კისრის არეში ნაჯახით მრავლობითი დაზიანება მიაყენა. მიყენებული დაზიანებების შედეგადაც, ორივე მათგანი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებული ფსიქიკურადაა დაავადებული და შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში აღრიცხვაზე იმყოფება. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, ი.ქ.-მ საცხოვრებელი სახლის უკან არსებულ ტყის მასივში თვითმკვლელობა სცადა. შემთხვევის ადგილზე ოპერატიულად მისულმა სამართალდამცველებმა სუიციდი დროულად აღკვეთეს და ი.ქ. ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ამჟამად იგი საავადმყოფოში ბადრაგის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი - ნაჯახი ნივთმტკიცებად ამოიღო. სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 109-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). [post_title] => სამეგრელოში შვილმა მშობლები მოკლა და თვითმკვლელობა სცადა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samegreloshi-shvilma-mshoblebi-mokla-da-tvitmkvleloba-scada [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-19 16:23:14 [post_modified_gmt] => 2016-11-19 12:23:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=89358 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 72913 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-31 12:13:51 [post_date_gmt] => 2016-08-31 08:13:51 [post_content] => ადამიანები ინსტაგრამზე გამოქვეყნებული, სხვადასხვა ფილტრით გალამაზებული ფოტოებით ცდილობენ დაგვანახონ, რომ ცხოვრება მშვენიერია. BBC -ის სტატიის მიხედვით, ფოტოსთვის შერჩეული ფილტრის მიხედვით, შესაძლებელია ადამიანის ემოციური მდგომარეობის დადგენა. მაგალითად, ლურჯი, ნაცრისფერი და ზოგადად, მუქი ფერის ფილტრების ხშირი გამოყენება დეპრესიაზე მიანიშნებს. "არავინ იცის, რა იმალება ლამაზი და ბედნიერი ფოტოების უკან. სოციალური ქსელები ერთვარი დაბრკოლებაა, სადაც ბევრ სიყალბეს ნახავთ",- წერს ჟურნალისტი ჯესიკა ვინტერი. ორი გერმანული უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, სოციალური ქსელები ადამიანზე უარყოფითად აისახება, რადგან ხშირია "ბულინგის" შემთხვევები, რომელსაც ადამიანი სუიციდამდე მიყავს. [post_title] => ინსტაგრამის ფოტოებს თქვენი დეპრესიის გამოვლენა შეუძლიათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => instagramis-fotoebs-tqveni-depresiis-gamovlena-sheudzliat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-31 12:13:51 [post_modified_gmt] => 2016-08-31 08:13:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=72913 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 105482 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-01 12:06:54 [post_date_gmt] => 2017-02-01 08:06:54 [post_content] => კათოლიკე მღვდელი ურჩევს ყველას, ვინც არ ეთანხმება აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, გადახტნენ მაღალი შენობებიდან და თავი მოიკლან. მამა ფილიპ პიცომ კვირის მესას დასრულების შემდეგ „ფეისბუქზე“ გააზიარა პოსტი, რომელიც ტრამპის მოწინააღმდეგეებს სუიციდისკენ მოუწოდებს. „აჩვენე, როგორ გძულს ტრამპი, გააკეთე ეს საზოგადოებრივი სამართლიანობისთვის!“ - წერია მემეზე, რომლის ილუსტრაცია ცათამბჯენიდან გადმომხტარი მამაკაცია. 67 წლის მღვდელმსახურმა პოსტი მალევე წაშალა, თუმცა მისი მრევლის ნაწილმა მოასწრო შეურაცხმყოფელი მემეს ნახვა და მისი შენახვა. Philip J. Pizzo @fatherpizzo, catholic priest in Richmond Hills Queens thinks anti-Trump folks should kill themselves. @Pontifex thoughts? pic.twitter.com/3e3sqNdzS3 — Matthew R. Bautista (@matthewbautista) January 31, 2017 მღვდლის განმარტებით, პოსტი სასაცილოდ მოეჩვენა და ამიტომაც გააზიარა. „თვითმკვლელობისკენ არავის მოვუწოდებ, ბევრ ადამიანს დავეხმარე წლების განმავლობაში, პოსტი არ იყო სუიციდის პროპაგანდა, ის უბრალოდ სასაცილო იყო,“ - ამბობს მამა ფილიპი „ნიუ იორკ პოსტთან“. ამავე მღვდელმა მანამდე სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ბარაკ ობამას ფოტო, სათაურით „ის არ არის ჩემი პრეზიდენტი“. ასევე, გამოცემა „ნიუ-იორკ პოსტის“ ცნობით, მამა ფილიპმა გააზიარა ჰილარი კლინტონის სურათიც, სათაურით „უშნო სახე“, კომენტარად კი დაწერა „ჰელოუინს გილოცავთ“. [post_title] => კათოლიკე მღვდელი ურჩევს ტრამპის მოწინააღმდეგეებს, თავი მოიკლან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => katolike-mghvdeli-urchevs-trampis-mowinaaghmdegeebs-tavi-moiklan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-01 12:08:31 [post_modified_gmt] => 2017-02-01 08:08:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bd13e8af64313a83bc7c6488785e1d31 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )