გოლდი ჰოუნს და კურტ რასელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავები გაუხსნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goldi-houni [1] => kurt-raseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128075 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => goldi-houni [1] => kurt-raseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128075 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => goldi-houni [1] => kurt-raseli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => goldi-houni [1] => kurt-raseli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128075) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3458,12424) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 102695 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-20 12:44:53 [post_date_gmt] => 2017-01-20 08:44:53 [post_content] => ჰოლივუდის ვარსკვლავებმა, გოლდი ჰოუნმა და კურტ რასელმა, მალიბუს ქუჩებში იჩხუბეს. მსახიობები, რომლებიც რამდენიმე ათეული წელია არაოფიციალურ ურთიერთობაში იმყოფებიან, უკვე დიდი ხანია ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე ბედნიერ წყვილად სახელდება. თუმცა როგორც ჩანს, მათ იდეალურ ურთიერთობაშიც არის პრობლემები. ამ დღეებში პაპარაცებმა 71 წლის გოლდი და 63 წლის კურტი მალიბუს ქუჩებში, ხმამაღალი გარჩევის დროს გადაიღეს. ამის შემდეგ, ჰოუნი მანქანაში ჩაჯდა და გაურკვეველი მიმართულებით წავიდა. ის იმდენად იყო გაბრაზებული, ვერ შეამჩნია, რომ მისი „რენჯ როვერის“ უკანა კარი ღია იყო. შეგახსენებთ, რომ წყვილმა წლების წინ გადაწყვიტა, ურთიერთობისთვის ოფიციალური სახე არ მიენიჭებინა. ამას ხელი არ შეუშლია მათთვის საერთო შვილის, უაიეტის აღზრდაში. ამას გარდა, კურტი გოლდი ჰოუნის ქალიშვილის, კეიტ ჰადსონის მამინაცვალიც არის. [gallery link="file" ids="102698,102699,102700,102701,102702,102703"] [post_title] => გოლდი ჰოუნმა და კურტ რასელმა შუა ქუჩაში იჩხუბეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goldi-hounma-da-kurt-raselma-shua-quchashi-ichkhubes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-20 12:45:59 [post_modified_gmt] => 2017-01-20 08:45:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102695 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 58609 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-19 11:37:31 [post_date_gmt] => 2016-06-19 07:37:31 [post_content] => ასაკის მატება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ზღვის ნაპირზე გარუჯვისგან თავი უნდა შევიკავოთ. სწორედ ამიტომაც, 70 წლის გოლდი ჰოუნი თამამად ირუჯება კუნძულ მაუიზე. გოლდი, ასაკის გათვალისწინებით, კარგად გამოიყურება. რაც მთავარია - იგი საკუთარი სხეულით უკმაყოფილო არ არის, ცხოვრებით ტკბება და სულ არ ადარდებს, რას ლაპარაკობენ მასზე სხვები. მსახიობთან ერთად მისი შვილი, უაიტ რასელია მეგობარ გოგონასთან, მერედიტ ჰაგნერთან ერთად. [post_title] => როგორ გამოიყურება 70 წლის გოლდი ჰოუნი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gamoiyureba-70-wlis-goldi-houni [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-19 11:37:31 [post_modified_gmt] => 2016-06-19 07:37:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=58609 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 54429 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-06-01 13:57:01 [post_date_gmt] => 2016-06-01 09:57:01 [post_content] => მსახიობი ქეით ჰადსონი უახლოეს მეგობართან, ემი შუმერთან და პოპოლარულ დედასთან, გოლდი ჰოუნთან ერთად ჰავაიზე ისვენებს. ინტერნეტში მოხვდა ცნობილი მსახიობის პლაჟზე გადაღებული ფოტოები, სადაც ქერა ქალბატონები ფანტასტიკურად ატარებენ დროს ერთად. ფოტოებზე ჩანს, რომ მსახიობები ზღვაში ბანაობენ, დიდხანს ირუჯებიან და სურათებსაც იღებენ. ცნობილია, რომ ამჯერად ემი შუმერი და გოლდი ჰოუნი ერთად მუშაობენ პროექტზე. რაც შეეხება ჰადსონსა და გოლდი ჰოუნს, ისინი დებს უფრო ჰგვანან, ვიდრე დედა-შვილს. [gallery royalslider="1" ids="54430,54431,54432,54433,54434"] [post_title] => გოლდი ჰოუნი და ქეით ჰადსონი დებივით გამოიყურებიან (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goldi-houni-da-qeit-hadsoni-debivit-gamoiyurebian-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-01 18:09:58 [post_modified_gmt] => 2016-06-01 14:09:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=54429 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 102695 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-20 12:44:53 [post_date_gmt] => 2017-01-20 08:44:53 [post_content] => ჰოლივუდის ვარსკვლავებმა, გოლდი ჰოუნმა და კურტ რასელმა, მალიბუს ქუჩებში იჩხუბეს. მსახიობები, რომლებიც რამდენიმე ათეული წელია არაოფიციალურ ურთიერთობაში იმყოფებიან, უკვე დიდი ხანია ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე ბედნიერ წყვილად სახელდება. თუმცა როგორც ჩანს, მათ იდეალურ ურთიერთობაშიც არის პრობლემები. ამ დღეებში პაპარაცებმა 71 წლის გოლდი და 63 წლის კურტი მალიბუს ქუჩებში, ხმამაღალი გარჩევის დროს გადაიღეს. ამის შემდეგ, ჰოუნი მანქანაში ჩაჯდა და გაურკვეველი მიმართულებით წავიდა. ის იმდენად იყო გაბრაზებული, ვერ შეამჩნია, რომ მისი „რენჯ როვერის“ უკანა კარი ღია იყო. შეგახსენებთ, რომ წყვილმა წლების წინ გადაწყვიტა, ურთიერთობისთვის ოფიციალური სახე არ მიენიჭებინა. ამას ხელი არ შეუშლია მათთვის საერთო შვილის, უაიეტის აღზრდაში. ამას გარდა, კურტი გოლდი ჰოუნის ქალიშვილის, კეიტ ჰადსონის მამინაცვალიც არის. [gallery link="file" ids="102698,102699,102700,102701,102702,102703"] [post_title] => გოლდი ჰოუნმა და კურტ რასელმა შუა ქუჩაში იჩხუბეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goldi-hounma-da-kurt-raselma-shua-quchashi-ichkhubes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-20 12:45:59 [post_modified_gmt] => 2017-01-20 08:45:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102695 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1048bbe114df8fe8218e05016c1898cf [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )