გორის ქარის ელექტროსადგურმა 67 მლნ კვტ/სთ ელექტროენერგია გამოიმუშავა

ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ივნისში 8 762 000 კილოვატ საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ინფორმაციით, გამომუშავება 1 562 000 კილოვატ საათით აღემატება ამავე თვის პროგნოზს. სადგურის მიერ ჩართვის დღიდან გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტრო ენერგია შეადგენს 53 600 000 კილოვატ საათს. შეგახსენებთ, ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსდება, - საჯარო შეთავაზებით იქმნება პრეცედენტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს პროექტში წილის შეძენის შესაძლებლობას აძლევს. ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ნავარაუდევზე მეტი გამოიმუშავა
2017-07-04 ქარის ელექტროსადგური იყიდება
2017-06-21
ქართლის ქარის ელექტროსადგური აუქციონზე გასაყიდად, სავარაუდოდ, მიმდინარე წლის ზაფხულში გამოვა. ქარის ელექტროსადგურის გასაყიდი ფასი დაქირავებულმა აუდიტორიულმა კომპანიამ დაადგინა, თუმცა, ჯერჯერობით ობიექტის ღირებულება სახელდება. ქარის ელექტროსადურის ღირებულება აუქციონის პირობებთან ერთად მთავრობაშია გადაგზავნილი და დამტკიცებას ელოდება. შეგახსენებთ, საქართველოში ქარის პირველი ელექტროსადგური „ქართლი" 2016 წლის შემოდგომიდან ფუნქციონირებს. ის გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. პროექტი საქართველოს „ენერგეტიკის განვითარების ფონდის" და "საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის" შვილობილმა კომპანია შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა" განახორციელა. ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 20,7 მეგავატია. ელექტროსადგური გარკვეული პერიოდი სატესტო რეჟიმში მუშაობდა, 2017 წლის 27 იანვრიდან კი მოიხსნა სატესტო რეჟიმიდან და კვალიფიციურ საწარმოდ დარეგისტრირდა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქარის ელექტროსადგური ამოქმედდა
2017-05-23
ინგლისში მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქარის ელექტროსადგური ექსპლიატაციაში შევიდა. ქარის ტურბინები ინგლისის ჩრდილო–დასავლეთით სანაპიროზდან 195 მეტრის სიმაღლეზეა განლაგებული. ეს პლანეტაზე ყველაზე დიდი ტურბინებია, რომელიც კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენება. ახალი „ქარის ფერმა" ფაქტობრივად ხანდაზმული ნაგებობაა, რადგან ის ათეული წლის წინ დამონტაჟდა და სულ 32 ტურბინას მოიცავს. თითოეული მათგანი სამი 80 მეტრის სიმაღლის ნაწილისგან შედგება და 8 მეგავატს გამოიმუშავებს. მთლიანობაში კი სადგური 258 მეგავატიანია. პროექტის ავტორის, დანიური ფირმის DONG Energy–ის განცხადებით, ამ ტურბინის ერთი ფრთის ერთ ბრუნს, სახლის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა 29 საათის განმავლობაში შეუძლია. ბრიტანეთისთვის განახლებადი ენერგია უცხო არ არის. გარდიანის ცნობით, ამ ქვეყანაში ყველაზე მეტი ქარის ტურბინებია დამონტაჟებული. ამ ეტაპზე ბრიტანეთი ქარის ელექტროსადგურებით 5.5. გიგავატ ენერგიას გამოიმუშავებს. ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ნავარაუდევზე მეტი გამოიმუშავა
2017-07-04
ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ივნისში 8 762 000 კილოვატ საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ინფორმაციით, გამომუშავება 1 562 000 კილოვატ საათით აღემატება ამავე თვის პროგნოზს. სადგურის მიერ ჩართვის დღიდან გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტრო ენერგია შეადგენს 53 600 000 კილოვატ საათს. შეგახსენებთ, ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსდება, - საჯარო შეთავაზებით იქმნება პრეცედენტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს პროექტში წილის შეძენის შესაძლებლობას აძლევს.