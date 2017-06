გორში, ვიცე-მერის ოჯახი დააყაჩაღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => yachaghoba [2] => gori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139043 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => yachaghoba [2] => gori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139043 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => yachaghoba [2] => gori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => yachaghoba [2] => gori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139043) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2935,107,1196) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138914 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-15 14:55:43 [post_date_gmt] => 2017-06-15 10:55:43 [post_content] => 21 წლის სექსმუშაკისთვის პოლიციის თანამშრომლებს არ უცემიათ, შსს განცხადებას და ვიდეომასალას ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ვიდეო ერთ-ერთმა მოქალაქემ მიაწოდა. „მიმდინარე წლის 15 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოში შევიდა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ თბილისში, ვარდების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეებს შორის ჩხუბი მოხდა. შემთხვევის ადგილზე ოპერატიულად გამოცხადდნენ ძველი თბილისის სამმართველოს მე-7 განყოფილების თანამშრომლები, სადაც მათ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი, 1996 წელს დაბადებული ი.ლ. დახვდათ. მას სხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნებოდა. პოლიციელების დანახვისას ი.ლ. აგრესიული გახდა, სამართალდამცველებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, მათთან თანამშრომლობასა და სამედიცინო დახმარების გამოძახებაზე უარი განაცხადა. პოლიციამ ი.ლ. წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 177-ე მუხლების თანახმად დააკავა. დაკავებისას მას განემარტა ნებაყოფლობით ადვოკატის მოწვევის უფლება. ადვოკატის პოლიციის განყოფილებაში მისვლის შემდეგ ი.ლ.-მ განაცხადა, რომ იგი მის კოლეგა ქალბატონს არ უცემია, არამედ დაზიანებები სხეულზე სამართალდამცველებმა მიაყენეს. ი.ლ. ამჯერად სამედიცინო დახმარებაზე დათანხმდა, რის შემდეგაც იგი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ა. ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში გადაიყვანა, სადაც მას შესაბამისი სამედიცინო გამოკვლევები უტარდება. ვარდების მოედანზე მომხდარ ჩხუბის ფაქტთან დაკავშირებით, გამოძიება სსკ-ს 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს,“ - ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში. [video width="320" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/chxubi.mp4"][/video] „ფეისბუქის“ მომხმარებელმა ლევან ბერიანიძემ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პოლიციის ძველი თბილისის სამმართველოში ნახა 21 წლის ქალი, რომელსაც მთელ სხეულზე ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, სისხლჩაქცევების, შეშუპელი ქსოვილების სახით. „მუხლებზე კანი გადაცვქლეფილი, სისხლიანი. თავზე მრავლობითი კოპი, ამოგლეჯილი თმის ადგილი მკვეთრად გაწითლებული. ქალი განმარტავს რომ ძველი თბილისის პოლიციის მე-7 განყოფილების უფროსმა და ამავე განყოფილების კიდევ ორმა პოლიციელმა სცემა დღეს დილის 5 საათზე. ამ წუთას ვართ ალადაშვილის სახელობის საავადმყოფოში. ქალს დაუდგინდა თავის ტვინის შერყევა“, – წერს ბერიანიძე. [post_title] => 21 წლის სექსმუშაკს ვარდების მოედანზე სცემეს - შსს ვიდეოს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-wlis-seqsmushaks-vardebis-moedanze-scemes-shss-videos-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 14:55:43 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 10:55:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138902 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-15 14:24:00 [post_date_gmt] => 2017-06-15 10:24:00 [post_content] => 21 წლის სექსმუშაკი სამართალდამცველებს ცემაში ადანაშაულებს, ამის შესახებ „ფეისბუქზე“ ლევან ბერიანიძე წერს. „დღეს დილით დამირეკა ჩემთვის უცნობმა პირმა. მითხრა, რომ თაბუკაშვილზე მდებარე პოლიციის განყოფილებაში არის პოლიციელების მიერ ნაცემი ქალი. მივედი და მართლაც დამხვდა 21 წლის ქალი, რომელსაც მთელ სხეულზე ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, სისხლჩაქცევების, შეშუპელი ქსოვილების სახით. მუხლებზე კანი გადაცვქლეფილი, სისხლიანი. თავზე მრავლობითი კოპი, ამოგლეჯილი თმის ადგილი მკვეთრად გაწითლებული. ქალი განმარტავს რომ ძველი თბილისის პოლიციის მე-7 განყოფილების უფროსმა და ამავე განყოფილების კიდევ ორმა პოლიციელმა სცემა დღეს დილის 5 საათზე. ამ წუთას ვართ ალადაშვილის სახელობის საავადმყოფოში. ქალს დაუდგინდა თავის ტვინის შერყევა“, - წერს ბერიანიძე. მომხდარის გადამოწმებას შსს-ში ვცდილობთ და უწყების ინფორმაციას მიღებისთანავე მოგაწვდით. [caption id="attachment_138906" align="aligncenter" width="640"] "ლიბერალის" ფოტო[/caption] [post_title] => 21 წლის სექსმუშაკი სამართალდამცველებს ცემაში ადანაშაულებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-wlis-seqsmushaki-samartaldamcvelebs-cemashi-adanashaulebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 14:25:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 10:25:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138902 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138730 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 19:25:16 [post_date_gmt] => 2017-06-14 15:25:16 [post_content] => რუსთავში მცირეწლოვან გოგონას მანქანა დაეჯახა. არსებული ინფორმაციით, 7 წლის გოგონამ ქუჩაზე გადაირბინა. იგი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. სისხლის სამართლის საქმე 276-ე მუხლის პირველი ნაწილითაა აღძრული. [post_title] => რუსთავში მცირეწლოვან გოგონას მანქანა დაეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-mcirewlovan-gogonas-manqana-daejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 19:25:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 15:25:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138914 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-15 14:55:43 [post_date_gmt] => 2017-06-15 10:55:43 [post_content] => 21 წლის სექსმუშაკისთვის პოლიციის თანამშრომლებს არ უცემიათ, შსს განცხადებას და ვიდეომასალას ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ვიდეო ერთ-ერთმა მოქალაქემ მიაწოდა. „მიმდინარე წლის 15 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოში შევიდა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ თბილისში, ვარდების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეებს შორის ჩხუბი მოხდა. შემთხვევის ადგილზე ოპერატიულად გამოცხადდნენ ძველი თბილისის სამმართველოს მე-7 განყოფილების თანამშრომლები, სადაც მათ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი, 1996 წელს დაბადებული ი.ლ. დახვდათ. მას სხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნებოდა. პოლიციელების დანახვისას ი.ლ. აგრესიული გახდა, სამართალდამცველებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, მათთან თანამშრომლობასა და სამედიცინო დახმარების გამოძახებაზე უარი განაცხადა. პოლიციამ ი.ლ. წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 177-ე მუხლების თანახმად დააკავა. დაკავებისას მას განემარტა ნებაყოფლობით ადვოკატის მოწვევის უფლება. ადვოკატის პოლიციის განყოფილებაში მისვლის შემდეგ ი.ლ.-მ განაცხადა, რომ იგი მის კოლეგა ქალბატონს არ უცემია, არამედ დაზიანებები სხეულზე სამართალდამცველებმა მიაყენეს. ი.ლ. ამჯერად სამედიცინო დახმარებაზე დათანხმდა, რის შემდეგაც იგი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ა. ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში გადაიყვანა, სადაც მას შესაბამისი სამედიცინო გამოკვლევები უტარდება. ვარდების მოედანზე მომხდარ ჩხუბის ფაქტთან დაკავშირებით, გამოძიება სსკ-ს 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს,“ - ნათქვამია შსს-ს განცხადებაში. [video width="320" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/chxubi.mp4"][/video] „ფეისბუქის“ მომხმარებელმა ლევან ბერიანიძემ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პოლიციის ძველი თბილისის სამმართველოში ნახა 21 წლის ქალი, რომელსაც მთელ სხეულზე ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, სისხლჩაქცევების, შეშუპელი ქსოვილების სახით. „მუხლებზე კანი გადაცვქლეფილი, სისხლიანი. თავზე მრავლობითი კოპი, ამოგლეჯილი თმის ადგილი მკვეთრად გაწითლებული. ქალი განმარტავს რომ ძველი თბილისის პოლიციის მე-7 განყოფილების უფროსმა და ამავე განყოფილების კიდევ ორმა პოლიციელმა სცემა დღეს დილის 5 საათზე. ამ წუთას ვართ ალადაშვილის სახელობის საავადმყოფოში. ქალს დაუდგინდა თავის ტვინის შერყევა“, – წერს ბერიანიძე. 