გრიგორი კარასინმა ის მიზეზი განმარტა, რა უშლის ხელს რუსეთს, საქართველოსთან უვიზო რეჟიმი შემოიღოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => grigori-karasini [1] => abashidze-karasini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187967 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => grigori-karasini [1] => abashidze-karasini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187967 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4862 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => grigori-karasini [1] => abashidze-karasini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => grigori-karasini [1] => abashidze-karasini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187967) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21063,4862) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185508 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-08 17:17:35 [post_date_gmt] => 2017-11-08 13:17:35 [post_content] => რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის, მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან პრაღაში 16 ნოემბერს გაიმართება. აბაშიძის თქმით, პრაღაში განსახილველი თემების თაობაზე ამჟამად კონსულტაციები მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან, უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. „პრაღის შეხვედრების დღის წესრიგი ითვალისწინებს სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და გარკვეული ჰუმანიტარული საკითხების განხილვას. ჩვენ ამჟამად ვაწარმოებთ კონსულტაციებს ჩვენს შესაბამის უწყებებთან, უპირველეს ყოვლისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, პრაღაში განსახილველი თემების თაობაზე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე ჩვენ მუდმივი კონსულტაციები გვაქვს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, რომლებიც დადებითად აფასებენ ამ მიმართულებით საქართველოს პოლიტიკასა და ძალისხმევას. რუსეთთან ურთიერთობების ყველაზე რთული საკითხები, მოგეხსენებათ, ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციების ფარგლებში განიხილება. ეს ფორმატი განსაკუთრებულ მხარდაჭერას საჭიროებს,“ - განაცახდა აბაშიძემ. პრაღაში 16 ნოემბერს დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო უწყებებისა და ტრანსპორტის სამსახურების წარმომადგენლები. თავად ფორმატის ცვლილება, აბაშიძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე არ იგეგმება. [post_title] => აბაშიძე-კარასინის შეხვედრა პრაღაში 16 ნოემბერს გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abashidze-karasinis-shekhvedra-praghashi-16-noembers-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 17:17:35 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 13:17:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185508 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174029 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 14:58:48 [post_date_gmt] => 2017-10-11 10:58:48 [post_content] => „ქართული მხარე შვეიცარულ მხარესთან არის პირნათელი,“ - ასე გამოეხმაურა შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგოლი კარასინის, განცხადებას. ციხელაშვილის თქმით, საქართველოს ვალდებულებები შესრულებული აქვს და შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. „ჩემთვის გაუგებარია ამ შინაარსის განცხადების კონტექსტი. ცალსახად ვადასტურებ, რომ ქართულ მხარეს ვალდებულებები აქვს შესრულებული და პროცესის დაჩქარებისთვის საჭიროა რუსული მხარის შემხვედრი ნაბიჯები, გაფორმებული მემორანდუმის შეთანხმების ფარგლებში და იმ პირობების დაცვით, რომელიც მხარეებს შორის 2011 წელს გაფორმდა,“ - აღნიშნა სახელმწიფო მინისტრმა. მისივე თქმით, თუ საუბარია, რატომ არ სრულდება შეთანხმება, მაშინ პასუხი არის ცალსახა - ქართულ მხარეს შესრულებული აქვს ყველა ვალდებულება, რომელიც უნდა შეესრულებინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი „საქართველოს მოუწოდებს, შეასრულოს 2011 წლის შეთანხმება ვაჭრობის მონიტორინგის შესახებ,“- ამის შესახებ კარასინმა რუსულ სააგენტო „რია ნოვოსტისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. [post_title] => ქართული მხარე შვეიცარულ მხარესთან არის პირნათელი - ქეთევან ციხელაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-mkhare-shveicarul-mkharestan-aris-pirnateli-qetevan-cikhelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 14:58:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 10:58:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174029 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144501 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 21:41:11 [post_date_gmt] => 2017-07-07 17:41:11 [post_content] => რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შეხვდა. "მიუხედავად იმისა, რომ პრაღის ფორმატი არ ითვალისწინებს უსაფრთხოებისა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას, შეხვედრის დასაწყისში ზურაბ აბაშიძემ ყურადღება გაამახვილა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ასევე საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე შემაშფოთებელ პროცესებზე, რის შედეგადაც ხდება საერთაშორისო სამართლისა და ელემენტარული ადამიანური ნორმების უხეში ხელყოფა. ხაზი გაესვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მნიშვნელობას, როგორც საქართველოსა და რუსეთს შორის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხების განხილვის უმთავრეს ფორმატს. პრაღის შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებიდან მხარეებმა მიმოიხილეს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით 2017 წლის პირველი ნახევრის შედეგები და მომავლის პერსპექტივები. ასევე, განხილულ იქნა საავიაციო და სახმელეთო სატრანსპორტო გადაზიდვების მხრივ მოსაგვარებელი პრობლემები. ზურაბ აბაშიძემ დაადასტურა, რომ ქართულმა მხარემ დაასრულა „საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმებთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ" 2011 წლის შეთანხმებით გათვალისწინებულ დოკუმენტებზე მუშაობა და რუსეთის მხარის მზაობის შემთხვევაში, გამოხატავს მზადყოფნას, შეთანხმებულ ვადებში მოხდეს შვეიცარულ კომპანიასთან ქართული და რუსული მხარეების მიერ შესაბამისი კონტრაქტების გაფორმება. გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთის მხარე მზად არის, შვეიცარელ კოლეგებთან ერთად განიხილოს შესაბამისი კონტრაქტების გაფორმების ვადები და შესაბამისი მექანიზმი, რათა შემდგომ დაიწყოს 2011 წლის შეთანხმების პრაქტიკული ამოქმედება. [post_title] => ზურაბ აბაშიძე გრიგორი კარასინს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zurab-abashidze-grigori-karasins-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 01:46:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 21:46:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185508 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-08 17:17:35 [post_date_gmt] => 2017-11-08 13:17:35 [post_content] => რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის, მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან პრაღაში 16 ნოემბერს გაიმართება. აბაშიძის თქმით, პრაღაში განსახილველი თემების თაობაზე ამჟამად კონსულტაციები მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან, უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. „პრაღის შეხვედრების დღის წესრიგი ითვალისწინებს სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და გარკვეული ჰუმანიტარული საკითხების განხილვას. ჩვენ ამჟამად ვაწარმოებთ კონსულტაციებს ჩვენს შესაბამის უწყებებთან, უპირველეს ყოვლისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, პრაღაში განსახილველი თემების თაობაზე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე ჩვენ მუდმივი კონსულტაციები გვაქვს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, რომლებიც დადებითად აფასებენ ამ მიმართულებით საქართველოს პოლიტიკასა და ძალისხმევას. რუსეთთან ურთიერთობების ყველაზე რთული საკითხები, მოგეხსენებათ, ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციების ფარგლებში განიხილება. ეს ფორმატი განსაკუთრებულ მხარდაჭერას საჭიროებს,“ - განაცახდა აბაშიძემ. პრაღაში 16 ნოემბერს დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საგარეო უწყებებისა და ტრანსპორტის სამსახურების წარმომადგენლები. თავად ფორმატის ცვლილება, აბაშიძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე არ იგეგმება. [post_title] => აბაშიძე-კარასინის შეხვედრა პრაღაში 16 ნოემბერს გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abashidze-karasinis-shekhvedra-praghashi-16-noembers-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 17:17:35 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 13:17:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185508 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0b4db4a7feba172bbf4bacf2ceccd0d2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )