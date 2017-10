გრიგორი ლეპსის მაამებლური ვიდეომიმართვა პუტინს და სიმღერა დაბადების დღის მისალოცად (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => grigori-lepsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174557 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => grigori-lepsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174557 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6263 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => grigori-lepsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => grigori-lepsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174557) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6263) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146132 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-14 14:12:34 [post_date_gmt] => 2017-07-14 10:12:34 [post_content] => 22 აგვისტოს გრიგორი ლეპსი თავის ბენდთან ერთად „ბელქ სი არენაზე“ ცოცხალ კონცერტს გამართავს. პროექტს „ბერიკონი ფრომოუშენი“ წარმოადგენს. ეს გახლავთ კომერციული კონცერტი, რომლის ორგანიზებასა და დაფინანსებას საკუთარ თავზე მთლიანად კერძო კომპანია იღებს, „ბლექ სი არენას“ კი იჯარით ქირაობენ. როგორც ორგანიზატორებმა „ფორტუნას“ განუცხადეს, წარმოშობით ქართველი მომღერლისა და კომპოზიტორის მოწვევა საქართველოში ტურისტულ სეზონზე მომგებიანად ჩათვალეს, რადგან ტურისტების ძირითადი ნაკადი ისეთი ქვეყნებიდან ჩამოდის, სადაც ლეპსის შემოქმედება უყვართ და აფასებენ. მომღერალი საქართველოში 15-კაციანი შემადგენლობით ჩამოდის. საღამოზე შესრულდება მომღერლის როგორც ძველი, ასევე ახალი სიმღერები. ეპსის ბოლო ალბომის ერთგვარი პრეზენტაციაც შედგება. გრიგორი ლეფსი Black Sea Arena-ზე პირველად იმღერებს. ის საქართველოში 2014 წელს იმყოფებოდა, მან სპორტის სასახლეში გამართა კონცერტი. გრიგორი ლეპსი დაიბადა ქართველის ოჯახში, ქალაქ სოჭში. მოსკოვში გამგზავრების შემდეგ მან წარმატებებს მიაღწია სასიმღერო კარიერაში (ადრეულ პერიოდში მღეროდა რესტორნებში) და რამდენიმე ჰიტი ჩაწერა, რომლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის არის რუსეთის ფედერაციის დამსახურებული არტისტი, პრემიების: „Шансон года", „Золотой Граммофон" და სხვ. ლაურეატია. ბილეთების დაჯავშნა შეგიძლიათ საიტზე TKT.GE. [post_title] => 22 აგვისტოს „ბლექ სი არენაზე“ გრიგორი ლეპსის კონცერტი გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 22-agvistos-bleq-si-arenaze-grigori-lepsis-koncerti-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 14:12:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 10:12:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 55735 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-06 12:47:15 [post_date_gmt] => 2016-06-06 08:47:15 [post_content] => მოსკოვში მოღვაწე ბიზნესმენის, კომპანია „ტაშირის“ მფლობელის, სამველ კარაპეტიანის შვილის ქორწილმა მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. 23 წლის სარქისისა და მისი ქართველი რჩეულის, სალომეს საქორწილო წვეულებაზე, რომელსაც 500 ადამიანი ესწრებოდა, რუსული შოუბიზნესის წარმომადგენლების გარდა ჯგუფმა Maroon 5 იმღერა, რომელიც ხვალ ბათუმში მართავს კონცერტს. საქორწილო ტორტის ფოტო „ინსტაგრამზე“ მომღერალმა ვერა ბრეჟნევამ განათავსა. ეროვნული ცეკვებისა და სიმღერების გარდა, სტუმრებსა და ნეფე-პატარძალს ალა პუგაჩოვა, გრიგორი ლეპსი, რუსული შოუბიზნესის სხვა წარმომადგენლები და Maroon 5 ართობდნენ. მამის ბიზნეს-იმპერიაში სარქისს ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი უკავია. სამველ კარაპეტიანს ჟურნალ Forbes-ის მიხედვით რუსეთის ყველაზე მდიდარ ადამიანებს შორის 26-ე ადგილი უკავია, მისი ქონება 4,6 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. #MAROON5 #ИмперияМузыки #организациямероприятий #свадьбагода A video posted by Tabriz SHAKHIDI / Events Pro (@itabriz) on Jun 4, 2016 at 1:40pm PDT Jun 4, 2016 at 4:34pm PDT Это торт... На восхитительной свадьбе.. 💜 #будьтесчастливы #любвивсем ( ps: не пробовала ) #торт #свадьба #любовь #мир A photo posted by Vera Brezhneva (@ververa) on Вчера в Москве прошло грандиозное #событие! Команда #ИмперияМузыки провела необыкновенное мероприятие! #свадьбагода #adamlevine #пугачева #ротару #меладзе #димабилан #басков #григорийлепс #танягеворкян #верабрежнева #малахов #тимати фото @yuldashev_shuhrat A photo posted by Tabriz SHAKHIDI / Events Pro (@itabriz) on Jun 5, 2016 at 3:52am PDT [post_title] => Maroon 5-მა პუგაჩოვასთან და ლეპსთან ერთად მილიარდერის ქორწილში იმღერა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maroon-5-ma-pugachovastan-da-lepstan-ertad-miliarderis-qorwilshi-imghera-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-06 14:22:17 [post_modified_gmt] => 2016-06-06 10:22:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=55735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146132 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-14 14:12:34 [post_date_gmt] => 2017-07-14 10:12:34 [post_content] => 22 აგვისტოს გრიგორი ლეპსი თავის ბენდთან ერთად „ბელქ სი არენაზე“ ცოცხალ კონცერტს გამართავს. პროექტს „ბერიკონი ფრომოუშენი“ წარმოადგენს. ეს გახლავთ კომერციული კონცერტი, რომლის ორგანიზებასა და დაფინანსებას საკუთარ თავზე მთლიანად კერძო კომპანია იღებს, „ბლექ სი არენას“ კი იჯარით ქირაობენ. როგორც ორგანიზატორებმა „ფორტუნას“ განუცხადეს, წარმოშობით ქართველი მომღერლისა და კომპოზიტორის მოწვევა საქართველოში ტურისტულ სეზონზე მომგებიანად ჩათვალეს, რადგან ტურისტების ძირითადი ნაკადი ისეთი ქვეყნებიდან ჩამოდის, სადაც ლეპსის შემოქმედება უყვართ და აფასებენ. მომღერალი საქართველოში 15-კაციანი შემადგენლობით ჩამოდის. საღამოზე შესრულდება მომღერლის როგორც ძველი, ასევე ახალი სიმღერები. ეპსის ბოლო ალბომის ერთგვარი პრეზენტაციაც შედგება. გრიგორი ლეფსი Black Sea Arena-ზე პირველად იმღერებს. ის საქართველოში 2014 წელს იმყოფებოდა, მან სპორტის სასახლეში გამართა კონცერტი. გრიგორი ლეპსი დაიბადა ქართველის ოჯახში, ქალაქ სოჭში. მოსკოვში გამგზავრების შემდეგ მან წარმატებებს მიაღწია სასიმღერო კარიერაში (ადრეულ პერიოდში მღეროდა რესტორნებში) და რამდენიმე ჰიტი ჩაწერა, რომლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის არის რუსეთის ფედერაციის დამსახურებული არტისტი, პრემიების: „Шансон года", „Золотой Граммофон" და სხვ. ლაურეატია. ბილეთების დაჯავშნა შეგიძლიათ საიტზე TKT.GE. [post_title] => 22 აგვისტოს „ბლექ სი არენაზე“ გრიგორი ლეპსის კონცერტი გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 22-agvistos-bleq-si-arenaze-grigori-lepsis-koncerti-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 14:12:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 10:12:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146132 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 52d282f4e00cb5ce79e78cbb616e9dfb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )