“გრინვილი“ ქართული კარაქის წარმოებას იწყებს

„აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით ყატარში ექსპორტზე ქართული პროდუქცია გავიდა. კომპანია „იუვის ბერის"-მა არაბულ ქვეყანაში ლურჯი მოცვი, პომიდორი, ქინძი, ოხრახუში, კამა და სხვა სახის მწვანილი გაიტანა. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, მიმდინარე წლის ივნისში ყატარში ახალი ექსპორტიორი ქვეყნების და კომპანიების მოძიების საჭიროება გაჩნდა, რაც განსაკუთრებით საკვები პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს შეეხო. ყატარის მსხვილმა კომპანიებმა საქართველოს საელჩოს ყატარში პოტენციური პარტნიორების იდენტიფიცირებაში დახმარებისთვის მიმართეს. სწორედ ამ მიზნით, სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში" ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ 100-ზე მეტ კერძო კომპანიას, საქართველოს საელჩოს ყატარში მიაწოდეს ინფორმაცია აღნიშნული შესაძლებლობის შესახებ და გააცნეს ის პირობები და მექანიზმები, რომლითაც სახელმწიფო აქტიურად ეხმარება ქართულ კომპანიებს საკუთარი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანაში. "სსიპ-ის "აწარმოე საქართველოში" შეთავაზებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, ვინაიდან მცირე დროში, მოხერხდა ყატარის მხარესთან რამდენიმე ქართული კომპანიის აქტიური მოლაპარაკებების წამოწყება. როგორც აღვნიშნეთ, კომპანიამ „იუვის ბერის"-მა ყატართან მოლაპარაკების ფარგლებში წარმატებით გააფორმა კონტრაქტი ყატარის ჰიპერმარკეტების ქსელთან Lulu-სთან, სადაც უკვე მოცვის, ბოსტნეულისა და მწვანილის ექსპორტს ახორციელებს", - განმარტავენ ეკონომიკის სამინისტროში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში რიგით 209-ე პროექტი ქალაქ ლანჩხუთში ამოქმედდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შპს „ელსელემა" სამკერვალო საწარმოს რესტავრაციასა და უახლესი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვას გეგმავს. მაღალი სტანდარტების სამკერვალო საწარმო მომხმარებელს მაღალხარისხიან პროდუქციას შესთავაზებს. უწყების ცნობისთვე, შპს „ელსელემა" ექსპორტზე ორიენტირებული საწარმოა და იგი უკვე თანამშრომლობს იტალიისა და შვეიცარიის წამყვან ევროპულ კომპანიებთან მათ შორის „მონკლერთან." ამჟამად კომპანიაში 150 ადამიანია დასაქმებული. საწარმოს სრული ამოქმედების შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობა 300 ადამიანამდე გაიზრდება. შპს „ელსელემა," 2017 წლის სექტემბერში გაიხსნება. საწარმო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში" განახორციელებს. სააგენტოს "აწარმოე საქართელოში" დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 866 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში „ნოვას“კიდევ ერთი ახალი საწარმო ამოქმედდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => awarmoe-saqartveloshi-programis-farglebshi-novaskidev-erti-akhali-sawarmo-amoqmedda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 12:03:31 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 08:03:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141125 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143460 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 13:46:20 [post_date_gmt] => 2017-07-04 09:46:20 [post_content] => „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით ყატარში ექსპორტზე ქართული პროდუქცია გავიდა. კომპანია „იუვის ბერის“-მა არაბულ ქვეყანაში ლურჯი მოცვი, პომიდორი, ქინძი, ოხრახუში, კამა და სხვა სახის მწვანილი გაიტანა. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, მიმდინარე წლის ივნისში ყატარში ახალი ექსპორტიორი ქვეყნების და კომპანიების მოძიების საჭიროება გაჩნდა, რაც განსაკუთრებით საკვები პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს შეეხო. ყატარის მსხვილმა კომპანიებმა საქართველოს საელჩოს ყატარში პოტენციური პარტნიორების იდენტიფიცირებაში დახმარებისთვის მიმართეს. სწორედ ამ მიზნით, სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ 100-ზე მეტ კერძო კომპანიას, საქართველოს საელჩოს ყატარში მიაწოდეს ინფორმაცია აღნიშნული შესაძლებლობის შესახებ და გააცნეს ის პირობები და მექანიზმები, რომლითაც სახელმწიფო აქტიურად ეხმარება ქართულ კომპანიებს საკუთარი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანაში. ”სსიპ-ის “აწარმოე საქართველოში“ შეთავაზებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, ვინაიდან მცირე დროში, მოხერხდა ყატარის მხარესთან რამდენიმე ქართული კომპანიის აქტიური მოლაპარაკებების წამოწყება. როგორც აღვნიშნეთ, კომპანიამ „იუვის ბერის“-მა ყატართან მოლაპარაკების ფარგლებში წარმატებით გააფორმა კონტრაქტი ყატარის ჰიპერმარკეტების ქსელთან Lulu-სთან, სადაც უკვე მოცვის, ბოსტნეულისა და მწვანილის ექსპორტს ახორციელებს”, - განმარტავენ ეკონომიკის სამინისტროში. 