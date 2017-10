Gucci ბეწვს ემშვიდობება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gucci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174743 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gucci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174743 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13292 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gucci ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gucci ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174743) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13292) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 109490 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-17 23:21:30 [post_date_gmt] => 2017-02-17 19:21:30 [post_content] => საბერძნეთმა Gucci-ის აკროპოლისის გამოყენებაზე სასტიკი უარი უთხრა. ხელისუფლების აზრით, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთან მოდის ჩვენების გამართვა მიუღებელია. იტალიური მოდის სახლი გეგმავდა გრანდიოზული დეფილეს მოწყობას, რომელსაც 300-მდე სტუმარი დაესწრებოდა და შოუს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აჩვენებდნენ. ბრენდი მზად იყო, რომ კულტურული ძეგლის პატივისცემის ნიშნად საბერძნეთისთვის 2 მილიონი ევრო გადაერიცხა. ამ თანხას ქვეყანა ისტორიული ძეგლის სარესტავრაციოდ გამოიყენებდა. თუმცა, საბერძნეთი ვერც ამ შემოთავაზებამ ვერ მოხიბლა. როგორც ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, აკროპოლისი არის მსოფლიოს მემკვიდრეობა, რომელიც კაციობრიობის საკუთრებაა და კომერციული შეთანხმებების დადება დაუშვებელია. საბერძნეთის ხელისუფლების უარი მოდის სახლს - Gucci აკროპოლისთან ჩვენებას ვერ გამართავს

2017-02-17 