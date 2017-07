გუდიაშვილის მოედანზე ალექსანდრე ელისაშვილის მერობის კანდიდატად წარდგენის ოფიციალური ღონისძიება მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => merobis-kandidatad-wardgena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145310 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => merobis-kandidatad-wardgena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145310 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2710 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => merobis-kandidatad-wardgena ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleko-elisashvili [1] => merobis-kandidatad-wardgena ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145310) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,17170) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122531 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-13 14:43:43 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:43:43 [post_content] => ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ალეკო ელისაშვილისა და ელისო ჩაფიძის წინააღმდეგ სასამართლოში შეტანილი სარჩელი მოიგო. ბესელიას თქმით, სასამართლომ დაადგინა, რომ „რუსთავი 2“-ის გადაცემა „არჩევანში“ გაკეთებული ორივე პირის განცხადებები ცილისმწამებლური იყო და მათ „არჩევანშივე“ უნდა უარყონ საკუთარი ნათქვამი. გარდა ამისა, როგორც უმრავბლესობის დეპუტატი აცხადებს, სასამართლომ ალეკო ელისაშვილსაც და ელისო კილაძესაც ფინანსური ჯარიმა დააკისრა. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ალეკო ელისაშვილისა და ელისო ჩაფიძის წინააღმდეგ სასამართლოში შეტანილი სარჩელი მოიგო. ბესელიას თქმით, სასამართლომ დაადგინა, რომ „რუსთავი 2"-ის გადაცემა „არჩევანში" გაკეთებული ორივე პირის განცხადებები ცილისმწამებლური იყო და მათ „არჩევანშივე" უნდა უარყონ საკუთარი ნათქვამი. გარდა ამისა, როგორც უმრავბლესობის დეპუტატი აცხადებს, სასამართლომ ალეკო ელისაშვილსაც და ელისო კილაძესაც ფინანსური ჯარიმა დააკისრა.

ბესელიამ კილაძისა და ჩაფიძის წინააღმდეგ სასამართლოში შეტანილი სარჩელი მოიგო "ის რაც ხდება ტელეეთერის მეშვეობით, ნატა ფერაძის და ალეკო ელისაშვილის სახით, არის ერთ-ერთი გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკური და სამოქალაქო კულტურის განვითარების ძალიან დაბალ დონეზე, თუმცა ვითარება ძალიან მალე შეიცვლება და ძალიან მალე აღიკვეთება ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში ბილწსიტყვაობა და სიძულვილის ენა, რომლის განმასახიერებლები არიან ელისაშვილი და ნატა ფერაძე", -ეს განცხადება „ტვ პირველის" ეთერში "ქართული ოცნების" აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. იგი თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ალეკო ელისაშვილის განცხადებას გამოხმაურა, რომელმაც კობახიძისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა: "არ ვაპირებ ალეკო ელისაშვილთან პოლემიკაში შესვლას, უბრალოდ გავიმეორებ, რომ 2012 წლამდე მისი აქტიურობა არ მახსოვს, არც მისი თანამოაზრეების მხრიდან, რისი თვითმხილველიც ვართ 2012 წლის შემდეგ. ზოგადად გეტყვით იმ პროექტებს, რომელთა ერთ-ერთი განსახიერებაც არის ალეკო ელისაშვილი. კარგად მახსოვს როგორ შეიქმნა ალეკო ელისაშვილისგან „რუსთავი 2"-ის მიერ ხატი, როგორც გულანთებული ადამიანის, ეს ის დრო იყო როცა "რუსთავი 2"-ში ბუზიც ვერ შეფრინდებოდა "ნაციონალების" ნებართვის გარშე. ეს პროექტი დაიწყო 2012 წლამდე და გრძელდება ახლაც." კობახიძის თქმით, ქალაქის იერსახესა და გამწვანებაზე ალეკო ელისაშვილის ასეთი აქტიურობა 2012 წლამდე არ ახსოვს.

"ძალიან მალე აღიკვეთება ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში ბილწსიტყვაობა და სიძულვილის ენა" თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი, ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს. ელისაშივილმა განცხადება დღეს საკრებულოში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა: „მოვითხოვ ამ ყმაწვილმა მომიხადოს საჯაროდ ბოდიში მე და ჩემს თანამოაზრეებს, რომლებიც ვიბრძოდით წლები. მეორე მოთხოვნაა, დაჯდეს და მოყვეს რას აკეთებდა 2012 წლამდე, ეს თმა გაპუწული გოგლი-მოგლი ბიჭი. თუ ამ ბიჭს არ ეყოფა გამბედაობა, ოცნების სხვა ლიდერებმა მოიხადონ ბოდიში." ელისაშვილი კობახიძის იმ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც "ქართული ოცნების" აღმასრულებელი მდივანი ამბობს, რომ მას არ ახსოვს გიგი უგულავას მერობის დროს, 2012 წლამდე, ალეკო ელისაშვილს დედაქალაქში არსებული პრობლემები გაეპროტესტებინა.

ალეკო ელისაშვილი: "მოყვეს რას აკეთებდა 2012 წლამდე ეს თმა გაპუწული გოგლი-მოგლი ბიჭი " ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ალეკო ელისაშვილისა და ელისო ჩაფიძის წინააღმდეგ სასამართლოში შეტანილი სარჩელი მოიგო. ბესელიას თქმით, სასამართლომ დაადგინა, რომ „რუსთავი 2"-ის გადაცემა „არჩევანში" გაკეთებული ორივე პირის განცხადებები ცილისმწამებლური იყო და მათ „არჩევანშივე" უნდა უარყონ საკუთარი ნათქვამი. გარდა ამისა, როგორც უმრავბლესობის დეპუტატი აცხადებს, სასამართლომ ალეკო ელისაშვილსაც და ელისო კილაძესაც ფინანსური ჯარიმა დააკისრა.

ბესელიამ კილაძისა და ჩაფიძის წინააღმდეგ სასამართლოში შეტანილი სარჩელი მოიგო