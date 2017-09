“გუგავა მოვა”-ასე „გააცილეს“ „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლები პარლამენტიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => sakonstitucio-gankhilva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168101 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => sakonstitucio-gankhilva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168101 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => sakonstitucio-gankhilva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => sakonstitucio-gankhilva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168101) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (341,15680,1458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167893 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 15:47:21 [post_date_gmt] => 2017-09-26 11:47:21 [post_content] => „ნაცქოცური დემოკრატიის დასამარება!“ - მსგავსი ლოზუნგით ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან აქცია-პერფომანსი მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობასთან ჩასასვენებელი მიიტანეს და განაცხადეს, რომ მალე „ქართული ოცნება“ სამუდამოდ დასამარდება. „პარლამენტი დემოკრატიის მესაფლავეა და მალე „ქართული ოცნება“ დასამარდება. დღეს იღებენ ისეთ კონსტიტუციას, რომელიც სამარცხვინოა,“ - აცხადებენ აქციის მონაწილეები. "ინტერპრესნიუსის" ფოტო

აქცია პარლამენტთან - „ნაცქოცური დემოკრატიის დასამარება"

პარლამენტში, რიგგარეშე სესიაზე, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით განხილვა მიმდინარეობს, "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, ნიკა რურუა და თბილისის მერობის კანდიდატი, ზაალ უდუმაშვილი, არ შეუშვეს. "ნაციონალური მოძრაობის" წევრებს მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა განუმარტეს, რომ მათ ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილ ლოჟში შესვლის უფლება არა აქვთ, რადგან ეს რეგლამენტის დარღვევა იქნება. სტუმრის სტატუსით სხდომაზე დასწრებისთის კი პარლამენტის შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებაა საჭირო. ნიკა რურუა და ზაალ უდუმაშვილი პარლამენტის სხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს

"ნაციონალური მოძრაობის" სიის პირველი ათეული ცნობილია. როგორც პარტიის პრესსამსახურში "ფორტუნას" განუცხადეს, სიის პირველი ნომერი ნიკა მელია იქნება. სია ცესკოში პარტიამ რამდენიმე წუთის წინ შეიტანა. "ნაციონალური მოძრაობის" სია ასე გამოიყურება: ნიკა მელია ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი ლევან ხაბეიშვილი ირაკლი ნადირაძე ლილე ლიპარტელიანი მარიკა დათუკიშვილი თორნიკე ბიკაშვილი კოტე იოსელიანი ნინო კვიტაშვილი მარიამ გერსამია

ენმ-ს პირველი ათეული ცნობილია -სიის სათავეში ნიკა მელიაა 