გუკა რჩეულიშვილისა და ლელა კილაძის ოჯახური იდილია (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lela-kiladze [1] => guka-rcheulishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164094 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lela-kiladze [1] => guka-rcheulishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164094 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3443 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lela-kiladze [1] => guka-rcheulishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lela-kiladze [1] => guka-rcheulishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164094) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3459,3443) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147883 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:52:39 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:52:39 [post_content] => გუკა რჩეულიშვილი ერთი წლის წინ დედ-მამასა და მეუღლესთან, ლელა კილაძესთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს და ვრცელ სტატუსში საკუთარი განცდების შესახებ წერს. გუკა აღნიშნავს: „ეს მოგონება ამომიგდო დღეს FB-მა, ერთი წლის წინ ყველა ერთად ვიყავით, მაშინაც უამრავი პრობლემა გვქონდა, მაგრამ მაინც ვცდილობდით, ღიმილით შეგვეხედა ამ გამოწვევებისთვის. მას შემდეგ უმძიმესმა ერთმა წელიწადმა გაიარა, მამაჩემი გარდაიცვალა, დედაჩემი და დეიდაჩემი დღემდე ციხეში არიან, სასამართლოები გრძელდება, მე კი გარეთ ვარ, მაგრამ რეალურად თავისუფალი არ ვარ და ვერც ვიქნები, მანამდე, სანამ ჩემი ოჯახის წევრები ციხეში არიან და სანამ ყველა ვალდებულებას რომელიც ჩვენ კლიენტების მიმართ გაგვაჩნია, არ დავასრულებთ. ერთი სიტყვით, ცხოვრება ძალიან რთულია და ხშირად დაუნდობელი, სავსეა მოულოდნელობებით, რადიკალური ცვლილებებით და უსამართლო გამოწვევებით. ხშირად ბედისწერა ისე მოულოდნელად და ისეთი სიმძლავრით დაგანარცხებს ადამიანს ძირს, რომ ერთი მომენტი ფეხზე წამოდგომა წარმოუდგენელიც კი გგონია. ბევრი, ასეთ დროს წამოდგომის მცდელობასაც კი წყვიტავს, ეგუება მარცხს და ცდილობს, ძირს დაგდებული მაქსიმალურად კომფორტულად მოკალათდეს, ზოგი კი დამარცხებას არ ეგუება და პერმანენტულად წამოდგომას ცდილობს, მიუხედავად რამდენიმე წარუმატებული მცდელობისა, ის მაინც შეუპოვრად აგრძელებს ბრძოლას და ადრე თუ გვიან მიზანს მიაღწევს. არ არსებობს პრობლემა, რომლის მოგვარებაც შეუძლებელია, მთავარია, ადამიანს ჰქონდეს „ნება“ ფეხზე წამოდგომის და თუ ეს „ნება“ არსებობს, მას არა მარტო ფეხზე წამოდგომა, არამედ ფრენაც კი ძალუძს. ერთი სიტყვით, ყველაფერი ხდება. ერთ დღეს ყველა ჩვენგანი შეიძლება, გამოწვევის წინაშე დადგეს და ეს ყველაფერი შესაძლებელია, ისეთ მომენტში მოხდეს, რომ ჩვენს გვერდზე არავინ და არაფერი აღმოგვაჩნდეს, რაც ამ გამოწვევის გადალახვაში ხელს შეგვიწყობდა, ამ დროს მხოლოდ შინაგანი თავისუფლების და პირადი ნების ამარა რჩება ადამიანი და თუ ეს ორი თვისება გახასიათებს, მაშინ დანარჩენი ყველაფერი მეორეხარისხოვანია. ამიტომ ფარ-ხმალის დაყრა არასდროს ღირს. ცხოვრება მშვენიერია და ყველაფერი კარგად იქნება! We shall never surender!! Inshallah!!“ [gallery link="file" columns="4" ids="147885,147886,147887,147888"] [post_title] => გუკა რჩეულიშვილი: „ფარ-ხმალის დაყრა არასდროს ღირს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => guka-rcheulishvili-far-khmalis-dayra-arasdros-ghirs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:52:39 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:52:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121507 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-10 15:30:19 [post_date_gmt] => 2017-04-10 11:30:19 [post_content] => ლელა კილაძე სოციალურ ქსელში, გუკა რჩეულიშვილის და ქალიშვილის ფოტოს ავრცელებს. ფოტო ემოციურია, პატარა თრინითი მამას გულზე უწევს. სურათს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. თრინითის დაბადების დროს, გუკა რჩეულიშვილი პატიმრობაში იმყოფებოდა, ქალიშვილს პირველად გასულ კვირას, საპატიმროდან გათავისუფლების შემდეგ შეხვდა და როგორც ჩანს ახლა მთელ დროს, ოჯახს უთმობს. ფოტო თრინითი რჩეულიშვილი [post_title] => ლელა კილაძისა და გუკა რჩეულიშვილის ბედნიერი ფოტო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lela-kiladzisa-da-guka-rcheulishvilis-bednieri-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 14:58:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 10:58:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120956 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147883 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:52:39 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:52:39 [post_content] => გუკა რჩეულიშვილი ერთი წლის წინ დედ-მამასა და მეუღლესთან, ლელა კილაძესთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს და ვრცელ სტატუსში საკუთარი განცდების შესახებ წერს. გუკა აღნიშნავს: „ეს მოგონება ამომიგდო დღეს FB-მა, ერთი წლის წინ ყველა ერთად ვიყავით, მაშინაც უამრავი პრობლემა გვქონდა, მაგრამ მაინც ვცდილობდით, ღიმილით შეგვეხედა ამ გამოწვევებისთვის. მას შემდეგ უმძიმესმა ერთმა წელიწადმა გაიარა, მამაჩემი გარდაიცვალა, დედაჩემი და დეიდაჩემი დღემდე ციხეში არიან, სასამართლოები გრძელდება, მე კი გარეთ ვარ, მაგრამ რეალურად თავისუფალი არ ვარ და ვერც ვიქნები, მანამდე, სანამ ჩემი ოჯახის წევრები ციხეში არიან და სანამ ყველა ვალდებულებას რომელიც ჩვენ კლიენტების მიმართ გაგვაჩნია, არ დავასრულებთ. ერთი სიტყვით, ცხოვრება ძალიან რთულია და ხშირად დაუნდობელი, სავსეა მოულოდნელობებით, რადიკალური ცვლილებებით და უსამართლო გამოწვევებით. ხშირად ბედისწერა ისე მოულოდნელად და ისეთი სიმძლავრით დაგანარცხებს ადამიანს ძირს, რომ ერთი მომენტი ფეხზე წამოდგომა წარმოუდგენელიც კი გგონია. ბევრი, ასეთ დროს წამოდგომის მცდელობასაც კი წყვიტავს, ეგუება მარცხს და ცდილობს, ძირს დაგდებული მაქსიმალურად კომფორტულად მოკალათდეს, ზოგი კი დამარცხებას არ ეგუება და პერმანენტულად წამოდგომას ცდილობს, მიუხედავად რამდენიმე წარუმატებული მცდელობისა, ის მაინც შეუპოვრად აგრძელებს ბრძოლას და ადრე თუ გვიან მიზანს მიაღწევს. არ არსებობს პრობლემა, რომლის მოგვარებაც შეუძლებელია, მთავარია, ადამიანს ჰქონდეს „ნება“ ფეხზე წამოდგომის და თუ ეს „ნება“ არსებობს, მას არა მარტო ფეხზე წამოდგომა, არამედ ფრენაც კი ძალუძს. ერთი სიტყვით, ყველაფერი ხდება. ერთ დღეს ყველა ჩვენგანი შეიძლება, გამოწვევის წინაშე დადგეს და ეს ყველაფერი შესაძლებელია, ისეთ მომენტში მოხდეს, რომ ჩვენს გვერდზე არავინ და არაფერი აღმოგვაჩნდეს, რაც ამ გამოწვევის გადალახვაში ხელს შეგვიწყობდა, ამ დროს მხოლოდ შინაგანი თავისუფლების და პირადი ნების ამარა რჩება ადამიანი და თუ ეს ორი თვისება გახასიათებს, მაშინ დანარჩენი ყველაფერი მეორეხარისხოვანია. ამიტომ ფარ-ხმალის დაყრა არასდროს ღირს. ცხოვრება მშვენიერია და ყველაფერი კარგად იქნება! We shall never surender!! Inshallah!!“ [gallery link="file" columns="4" ids="147885,147886,147887,147888"] [post_title] => გუკა რჩეულიშვილი: „ფარ-ხმალის დაყრა არასდროს ღირს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => guka-rcheulishvili-far-khmalis-dayra-arasdros-ghirs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:52:39 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:52:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5cdd50dcba3c269b77bbc7328ab13d86 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )