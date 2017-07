გუნდი 2018: რუსებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სიმღერა დაწერეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali [3] => klipi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali [3] => klipi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali [3] => klipi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali [3] => klipi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3378,1988,1986,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142925 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 11:30:11 [post_date_gmt] => 2017-07-03 07:30:11 [post_content] => 1 ივლისს NBA-ში სატრანსფერო ბაზარი ოფიციალურად გაიხსნა, კლუბებს რამდენიმე დღეში შეეძლებათ ახალი კალათბურთელების წარდგენა, თუმცა ბევრი ტრანსფერი უკვე შეთანხმებულია. "გოლდენ სტეიტმა" შაბათს NBA-ს ისტორია დაწერა - როცა სუპერმაქსიმალური კონტრაქტი შეათანხმა სტეფ კარისთან, რომელიც 5 წელიწადში 201 მილიონ დოლარს მიიღებს. სულ მალე გაფორმდება ოდნავ ნაკლებად შთამბეჭდავი კონტრაქტი კევინ დურანტთანაც. ასევე კლუბმა უკვე დაიბევა კარის შემცვლელი გამთამაშებელი, შონ ლივინგსტონი, ისიც რჩება. დარჩა ვეტერანი ცენტრი დევიდ ვესტიც. სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ "გოლდენ სტეიტმა" მოაგვარა მთავარი საჭოჭმანო საკითხი, გუნდის "მეექვსე კაცი", ანდრე იგუოდალა დაიტოვა გუნდში, ეს თავად კალათბურთელმა დაადასტურა "ტვიტერზე". ამის შემდეგ, SportsNet Bay Area მიიჩნევს, რომ გუნდს არანაირი შანსი აღარ დარჩა დარჩენილი ხუთი თავისუფალი აგენტი დაიბრუნოს. ესენი კი არიან: ზაზა ფაჩულია, მეტ ბარნსი, იან კლარკი, ჯეიმს მაკადუ და ჯაველ მაკგი. გაზეთი "ლელო" [post_title] => ზაზა გოლდენ სტეიტში არ დარჩება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-golden-steitshi-ar-darcheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 09:44:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 05:44:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142912 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 08:58:08 [post_date_gmt] => 2017-07-03 04:58:08 [post_content] => მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის რეპეტიცია წარმატებით გაიარა - კონფედერაციის თასი შინ მიაქვს. თან ეს გადახალისებული შემადგენლობით გააკეთა და ერთხელაც გამოაჩინა, რომ მისი რესურსი უსაზღვროა. მომავალ მუნდიალზე ბუნდესგუნდი კვლავ ფავორიტის სტატუსით ჩავა. რუსეთში ჩატარებული კონფედერაციათა თასის გათამაშება გერმანიის და ჩილეს ფინალით დასრულდა. იოაჰიმ ლიოვის გუნდმა მინიმალური ანგარიშით მოიგო, გამარჯვების გოლი ლარს შტინდლმა გაიტანა მე-20 წუთზე ვერნერის გადაცემის შემდეგ. ფინალური მატჩის საუკეთესო მოთამაშე "ბარსელონას" და გერანიელთა მეკარემ, მარკ ანდრე ტერ-შტეგენი გახდა. ტურნირის საუკეთესო მეკარედ ჩილელი კლაუდიო ბრავო დასახელდა. 3 გოლით ოქროს ბუცის მფლობელი გერმანიის ფორვარდი, ტიმო ვერნერი გახდა, ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილი ჯილდო კი გერმანიის ნახევარმცველს, იულიან დრაქსლერს ერგო. ჩილე - გერმანია 0:1 (0:1) სანკტ-პეტერბურგი, „კრესტოვსკი“, 57 268 მაყურებელი ჩილე: ბრავო; ისლა, მედელი, ხარა, ბოსეჟური; არანგიზი (საგალი 81), დიასი (როსელი 53), ერნანდესი; ვიდალი; სანჩესი, ვარგასი (პუჩი 81) გერმანია: ტერ შტეგენი; გინტერი, მუსტაფი, რუდიგერი; კიმიხი, შტინდლი, რუდი, ჰექტორი; გორეცკა (სულე 90), დრაქსლერი; ვერნერი (ჯანი 79) გოლი: 0:1 შტინდლი (20) გაფრთხილება: ვიდალი (59), ხარა (65), ვარგასი (75), ბრავო (90) - კიმიხი (59), ჯანი (90), რუდი (90) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 21 (8) – 8 (3) ბურთის ფლობა: 61%-39% კუთხურები: 9:4 თამაშგარე: 3:3 - მატჩი მესამე ადგილისთვის პორტუგალია - მექსიკა 2:1 დ.დ (0:0) მოსკოვი, „ოტკრიტიე არენა“, 42 659 მაყურებელი გოლები: 0:1 ნეტუ (54, ა.გ), 1:1 პეპე (90), 2:1 ადრიენ სილვა (104, პენ) [post_title] => მსოფლიო ჩემპიონატის რეპეტიცია გერმანიამ მოიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-chempionatis-repeticia-germaniam-moigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 08:58:08 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 04:58:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142912 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142909 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 08:47:46 [post_date_gmt] => 2017-07-03 04:47:46 [post_content] => საქართველოს ვეტერანთა ნაკრებმა წარმატებით დაიწყო მსოფლიოს ჩემპიონატზე ასპარეზობა. იტალიის ქალაქ მონტეკატინიში 9 ივლისის ჩათვლით სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონატი ტარდება. საქართველოს ნაკრები 50-55 წლიანთა ტურნირში გამოდის. ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში შედიან: ნოდარ ქორქია (მთავარი მწვრთნელი), გია ბერუაშვილი, გულივერ ახალკაცი, ალექსანდრე ფერიაშვილი, ლევან წულაია, დავით გიორგობიანი, დავით ჩიხლაძე, გია სანაძე, ზურა კობახიძე, ზაზა ღონღაძე, პაატა გურასპაული, ზაზა ცაგარეიშვილი. საქართველო ჯგუფში კოლუმბიასა და ჩეხეთის ნაკრებებთან მოხვდა. აღნიშნული 3 გუნდიდან შემდეგ ეტპზე ერთი საუკეთესო გადის. ქართველებმა ტურნირის სადებიუტო მატჩში ჩეხეთის ნაკრებს იოლად - 86:40 სძლიეს და თუკი 3 ივლისს, კოლუმბიასაც მოუგებენ, პლეი ოფში გავლენ. ჩეხეთთან მოგებულ მატჩში 20 ქულით საუკეთესო იყო გია სანაძე. 14 ქულა ჩააგდო ლევან წულაიმ, 10 ქულა დაგროვდა ზაზა ცაგარეიშვილის ანგარიშზე, ხოლო დავით გიორგობიანმა ჩვენს ნაკრებს 9 ქულა შესძინა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=toLh6BtvZ2U [post_title] => საქართველომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩეხეთს მოუგო: დღეს კოლუმბია გველოდება (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelom-msoflio-chempionatze-chekhets-mougo-dghes-kolumbia-gvelodeba-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 08:47:46 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 04:47:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142909 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142925 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 11:30:11 [post_date_gmt] => 2017-07-03 07:30:11 [post_content] => 1 ივლისს NBA-ში სატრანსფერო ბაზარი ოფიციალურად გაიხსნა, კლუბებს რამდენიმე დღეში შეეძლებათ ახალი კალათბურთელების წარდგენა, თუმცა ბევრი ტრანსფერი უკვე შეთანხმებულია. "გოლდენ სტეიტმა" შაბათს NBA-ს ისტორია დაწერა - როცა სუპერმაქსიმალური კონტრაქტი შეათანხმა სტეფ კარისთან, რომელიც 5 წელიწადში 201 მილიონ დოლარს მიიღებს. სულ მალე გაფორმდება ოდნავ ნაკლებად შთამბეჭდავი კონტრაქტი კევინ დურანტთანაც. ასევე კლუბმა უკვე დაიბევა კარის შემცვლელი გამთამაშებელი, შონ ლივინგსტონი, ისიც რჩება. დარჩა ვეტერანი ცენტრი დევიდ ვესტიც. სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ "გოლდენ სტეიტმა" მოაგვარა მთავარი საჭოჭმანო საკითხი, გუნდის "მეექვსე კაცი", ანდრე იგუოდალა დაიტოვა გუნდში, ეს თავად კალათბურთელმა დაადასტურა "ტვიტერზე". ამის შემდეგ, SportsNet Bay Area მიიჩნევს, რომ გუნდს არანაირი შანსი აღარ დარჩა დარჩენილი ხუთი თავისუფალი აგენტი დაიბრუნოს. ესენი კი არიან: ზაზა ფაჩულია, მეტ ბარნსი, იან კლარკი, ჯეიმს მაკადუ და ჯაველ მაკგი. გაზეთი "ლელო" [post_title] => ზაზა გოლდენ სტეიტში არ დარჩება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-golden-steitshi-ar-darcheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 09:44:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 05:44:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 635 [max_num_pages] => 212 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 91b83cbd700565ff0db689b9c2afdf90 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )