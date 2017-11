გურამ კაშია: „სანამ ერთი გულშემატკივარი მაინც მეყოლება, ნაკრებში გამოვცხადდები!,,“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guram-kashia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187013 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guram-kashia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187013 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10237 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => guram-kashia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => guram-kashia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187013) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10237) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186207 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-10 16:47:33 [post_date_gmt] => 2017-11-10 12:47:33 [post_content] => საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 17:00 საათზე გორში, საერთაშორისო ამხანაგურ მატჩს კვიპროსთან გამართავს. მატჩში მონაწილეობას მიიღებს გურამ კაშიაც, რომლის ლგბტ სამკლაურმა, საქართველოში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გორში ჩანიშნულ მატჩს დაესწრებიან ე.წ. ქართული მარშის წევრები, რომლებიც კაშიას ნაკრებიდან წასვლას მოითხოვენ და ლგბტ საზოგადოებასთან დაკავშირებით, რადიკალური პოზიცია აქვთ. სტადიონთან სამართალდამცველები არიან მობილიზებულები. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, როგორც ყველა მატჩზე, ამ თამაშზეც უსაფრთხოების დასაცავად პოლიციის საჭირო რაოდენობაა მობილიზებული. შეგახსენებთ, რომ ჰოლანდიის ჩემპიონატის მე-8 ტურის მატჩებში გუნდის კაპიტნები ლგბტ პირების მხარდასაჭერი სამკლაურით გავიდნენ. მათ შორის იყო გურამ კაშია, რასაც საქართველოში აჟიოტაჟი მოყვა. აზრი ორად გაიყო, ზოგი ფეხბურთელს საქციელს უწონებდა, ზოგი - პირიქით. (სამართალდამცველების ფოტოს ნიუპოსტი ავრცელებს) [post_title] => კაშიას თამაშს ქართული მარში დაესწრება: სტადიონზე პოლიციაა მობილიზებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kashias-tamashs-qartuli-marshi-daeswreba-stadionze-policiaa-mobilizebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:02:32 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:02:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186207 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182705 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 14:11:48 [post_date_gmt] => 2017-11-01 10:11:48 [post_content] => "აგრესიული და არაადეკვატური თავდასხმა ადამიანზე, რომელსაც თავისი, მითუმეტეს სწორი პოზიცია გააჩია და ფიქრობს, რომ ადამიანების ჩაგვრა არ არის კარგი, არასწორია," - ასე გამოეხმაურა პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ფეხბურთელ გურამ კაშიას ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. თამარ ჩუგოშვილი ასევე გამოეხმაურა „ქართული მარშის“ ლიდერების გაცხადებას, რომლის თანხმად პოლიცია მათ აქტივისტებს ფიზიკურად გაუსწორდა. „სამართალდამცველების მიერ ძალის გადაჭარბებულად გამოყენება ვისი დაკავებაც არ უნდა ხდებოდეს, მიზანშეწონილი არ არის, თუ არის რაიმე დაზიანება, რომელიც შემდგომ მათ მიადგათ, ამას სახალხო დამცველი შეისწავლის,“ - განაცხადა ჩუგოშვილმა. [post_title] => აგრესიული თავდასხმა, მით უმეტეს, სწორი პოზიციის მქონე ადამიანზე, არასწორია - თამარ ჩუგოშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => agresiuli-tavdaskhma-mit-umetes-swori-poziciis-mqone-adamianze-arasworia-tamar-chugoshvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 14:13:29 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 10:13:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182705 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182444 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-31 23:16:17 [post_date_gmt] => 2017-10-31 19:16:17 [post_content] => ქართული მარშის მონაწილეები პოლიციის მთავარ სამმართველოს აქციას მართავენ. ისინი აქციაზე დაკავებულების ადგილსამყოფელის დადგენასა და მათ გათავისუფლებას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები დაკავებულების ადგილსამყოფელის დამალვის შესაძლო ვარიანტებზე საუბრობენ და აცხადებენ რომ ისინი სასტიკად არიან ნაცემები და მათი ნახვის უფლებას სწორედ ამიტომ არ აძლევენ. მარშის მონაწილეები შტურმით იმუქრებიან. მათ ამ წუთებში დიღმის სამმართველოს შესასვლელის ბლოკირება მოახდინეს. დღეს პოლიციასთან დაპირისპირება მოხდა ფეხბურთის ფედერაციასთან გურამ კაშიას წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე, რომლის ორგანიზატორიც ქართული მარშია. [post_title] => "ქართული მარშის" მონაწილეები შტურმით იმუქრებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-marshis-monawileebi-shturmit-imuqrebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 23:16:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 19:16:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182444 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186207 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-10 16:47:33 [post_date_gmt] => 2017-11-10 12:47:33 [post_content] => საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები 17:00 საათზე გორში, საერთაშორისო ამხანაგურ მატჩს კვიპროსთან გამართავს. მატჩში მონაწილეობას მიიღებს გურამ კაშიაც, რომლის ლგბტ სამკლაურმა, საქართველოში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გორში ჩანიშნულ მატჩს დაესწრებიან ე.წ. ქართული მარშის წევრები, რომლებიც კაშიას ნაკრებიდან წასვლას მოითხოვენ და ლგბტ საზოგადოებასთან დაკავშირებით, რადიკალური პოზიცია აქვთ. სტადიონთან სამართალდამცველები არიან მობილიზებულები. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, როგორც ყველა მატჩზე, ამ თამაშზეც უსაფრთხოების დასაცავად პოლიციის საჭირო რაოდენობაა მობილიზებული. შეგახსენებთ, რომ ჰოლანდიის ჩემპიონატის მე-8 ტურის მატჩებში გუნდის კაპიტნები ლგბტ პირების მხარდასაჭერი სამკლაურით გავიდნენ. მათ შორის იყო გურამ კაშია, რასაც საქართველოში აჟიოტაჟი მოყვა. აზრი ორად გაიყო, ზოგი ფეხბურთელს საქციელს უწონებდა, ზოგი - პირიქით. (სამართალდამცველების ფოტოს ნიუპოსტი ავრცელებს) [post_title] => კაშიას თამაშს ქართული მარში დაესწრება: სტადიონზე პოლიციაა მობილიზებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kashias-tamashs-qartuli-marshi-daeswreba-stadionze-policiaa-mobilizebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:02:32 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:02:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186207 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 362cd23c70a4263ed11bf21fcd4b2d3d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )