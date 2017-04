გურიაში გასართობი პარკის მოწყობა იგეგმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guria [1] => investicia [2] => ozurgeti [3] => gasartobi-parki [4] => dasasvenebeli-parki [5] => litveli-biznesmenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124078 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guria [1] => investicia [2] => ozurgeti [3] => gasartobi-parki [4] => dasasvenebeli-parki [5] => litveli-biznesmenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124078 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => guria [1] => investicia [2] => ozurgeti [3] => gasartobi-parki [4] => dasasvenebeli-parki [5] => litveli-biznesmenebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => guria [1] => investicia [2] => ozurgeti [3] => gasartobi-parki [4] => dasasvenebeli-parki [5] => litveli-biznesmenebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124078) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13330,6850,747,2257,14949,5658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123774 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-20 10:43:32 [post_date_gmt] => 2017-04-20 06:43:32 [post_content] => ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციის (OPIC) პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელთან და აღმასრულებელ დირექტორთან, დევ ჯაგადესანთან (Dev Jagadesan). მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები, მათ შორის, OPIC-ის მხარდაჭერით საქართველოში განხორციელებული პროექტების მიმდინარეობა და პოტენციური პროექტების დაფინანსების შესაძლებლობები. „ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციაში. ესაა ორგანიზაცია, რომელიც 1995 წლიდან მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებულია 500 მლნ დოლარზე მეტი ინვესტიცია. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა მიღებული ორგანიზაციაში - ისინი მნიშვნელოვნად ზრდიან ქვეყნის საინვესტიციო ლიმიტს. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ამერიკული მხარის მხრიდან შესაძლებელი იქნება ახალი, უფრო დიდი მოცულობის ინვესტიციების განხორციელება“ - აღნიშნა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორს, მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც OPIC-მა სხვადასხვა სექტორის განვითარებისთვის აღმოუჩინა ქვეყანას, მათ შორისაა, ფინანსური სექტორი, ტურიზმი, ჯანმრთელობის დაცვა, სოფლის მეურნეობა, განათლება, სამთო მრეწველობა, უძრავი ქონება, ენერგეტიკის სფერო, საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა OPIC-ის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს გააცნო ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები, აგრეთვე, მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები. შეხვედრაზე, ასევე, ხაზი გაესვა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციას როლსა და მნიშვნელობას საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოების მიმართულებით. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს შორისაა ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისში (18 მლნ აშშ დოლარი); GMT სასტუმროების ქსელი (29 მლნ აშშ დოლარი) „ვენდის“ რესტორნები მთელი საქართველოს მასშტაბით (18.9 მლნ აშშ დოლარი); სს საქართველოს ბანკი - 30 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტებისთვის და სხვა. შეხვედრას დაესწრნენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა. ბიზნესი,“ „აწარმოე საქართველოში - ექსპორტი“ და „აწარმოე საქართველოში - ინვესტიცია“. „ჩვენი გეოგრაფიული ლოკაციიდან, ბიზნესგარემოდან, საკანონმდებლო ბაზიდან და საგადასახადო სფეროდან გამომდინარე, გვაქვს სერიოზული შანსები იმისთვის, რომ დიდი ეკონომიკების სავაჭრო ბრუნვა გადმოვიტანოთ ჩვენს მიმართულებაზე. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში გვქონდა ზრდა, ასევე დღეს ექსპორტში გვაქვს 30% - იანი ზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან ბაზრები და მოთხოვნა სტაბილურდება. შესაბამისად, სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებულ ყველა რეფორმას, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ექნება საკმაოდ ძლიერი ეფექტი წარმოების, ექსპორტის და ინვესტიციების ზრდის მიმართულებით, ამაშია ამ კომპონენტების ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანების ძირითადი ფასეულობა“ - აღნიშნა გიორგი გახარიამ მედიის წარმომადგენლებთან საუბრისას. მინისტრის თქმით, განახლებული, გაძლიერებული სააგენტო ახალი ძალებითა და განახლებული მენეჯმენტით დაიწყებს საქმიანობას. სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ უხელმძღვანელებს მარიანა მორგოშია, უწყების საქმიანობას კი კურირებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი გაუწევს. რაც შეეხება სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულ სამ კომპონენტს: „ აწარმოე საქართველოში - ბიზნესი “ ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ეს კომპონენტი მუშაობას გააგრძელებს მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანიების მხარდასაჭერად ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის კუთხით, ახალი ბიზნესის დაწყებისა და არსებულის გაფართოება/დივერსიფიცირებისთვის. აღნიშნული კომპონენტი იქნება მაქსიმალურად დინამიური და განვითარდება ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ამასთან, „აწარმოე საქართველოში“ ქმნის ფრონტ-ოფისს, რომელიც მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოს შეუქმნის მეწარმეებს და უფრო გაამარტივებს წვდომას ბიზნესის ხელშემწყობ პროგრამებზე. ფრონტ-ოფისი იმუშავებს „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით - ეს იქნება ბიზნესჰაბი, რომელიც მეწარმეს ბიზნესის დასაწყებად საჭირო სრულ სერვისს შესთავაზებს და საშუალებას მისცემს მას, დაზოგოს დრო და რესურსები. მოგვიანებით ფრონტ-ოფისი შეუერთდება ბიზნესსახლს და მის ბაზაზე გააგრძელებს ფუნქციონირებას. „ აწარმოე საქართველოში - ექსპორტი “ გაფორმებული ან მოლაპარაკებების პროცესში მყოფი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ქართული ექსპორტისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს ქმნიან. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ქართველ ექსპორტიორთა მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ ახალ ბაზრებზე გასვლა და იქ თავის დამკვიდრება. ექსპორტის მხარდაჭერის მიმართულება აქამდეც სააგენტოს ნაწილი იყო, თუმცა, დღეს, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის დამოუკიდებელ კომპონენტად გამოიყოფა და მოხდება მისი თვისობრივად გაძლიერება. ეს კომპონენტი იქნება ერთგვარი მედიატორი ქართველ მეწარმეებსა და უცხოელ შემსყიდველებს შორის. ამის გარდა, მისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია იქნება ქართველი მეწარმეების ტექნიკური მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ უცხოურ ბაზრებზე შესვლა და თავის დამკვიდრება, ასევე საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა და ცალკეულ შემთხვევებში, სხვა მეწარმეებთან გაერთიანება საერთაშორისო ასპარეზზე გასასვლელად. „ აწარმოე საქართველოში - ინვესტიცია “ განახლებულ სააგენტოში ერთიანდება „Invest in Georgia“. აღნიშნული კომპონენტი გულისხმობს მჭიდრო ურთიერთობას უკვე არსებულ ინვესტორებთან და კონკრეტული პროექტების შეთავაზებას ახალი ინვესტორებისთვის. მისი ფუნქცია იქნება საქართველოს პოპულარიზაცია. ინვესტორებთან ურთიერთობა გადავა ხარისხობრივად ახალ, გაუმჯობესებულ საფეხურზე, განვითარდება ინვესტორებისთვის საქმიანობის დაწყების შემდგომი საკონსულტაციო მომსახურება. ამასთან, მთავრობის გადაწყვეტილებით, მუშაობას დაიწყებს კომერციული ატაშეების ინსტიტუტი. ისინი იქნებიან საქართველოს ერთგვარი ეკონომიკური ელჩები, რომლებიც იმუშავებენ საქართველოს საელჩოებში სხვადასხვა ქვეყნებში. კომერციული ატაშეების საშუალებით შესაძლებელი გახდება საქართველოს შესაძლებლობების გაცნობა უფრო მეტი პოტენციური ინვესტორისთვის, მეტი შემსყიდველის დაინტერესება ქართული საექსპორტო პროდუქტით და მეტი საერთაშორისო ბიზნესის შემოსვლა საქართველოში. [post_title] => შესაფუთი მასალები მალე საქართველოში დამზადდება: პროექტში 500 000 ლარამდე ჩაიდო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shesafuti-masalebi-male-saqartveloshi-damzaddeba-proeqtshi-500-000-laramde-chaido [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 12:12:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 08:12:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121698 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123774 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-20 10:43:32 [post_date_gmt] => 2017-04-20 06:43:32 [post_content] => ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციის (OPIC) პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელთან და აღმასრულებელ დირექტორთან, დევ ჯაგადესანთან (Dev Jagadesan). მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები, მათ შორის, OPIC-ის მხარდაჭერით საქართველოში განხორციელებული პროექტების მიმდინარეობა და პოტენციური პროექტების დაფინანსების შესაძლებლობები. „ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციაში. ესაა ორგანიზაცია, რომელიც 1995 წლიდან მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებულია 500 მლნ დოლარზე მეტი ინვესტიცია. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა მიღებული ორგანიზაციაში - ისინი მნიშვნელოვნად ზრდიან ქვეყნის საინვესტიციო ლიმიტს. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ამერიკული მხარის მხრიდან შესაძლებელი იქნება ახალი, უფრო დიდი მოცულობის ინვესტიციების განხორციელება“ - აღნიშნა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა. დიმიტრი ქუმსიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციის პრეზიდენტსა და აღმასრულებელ დირექტორს, მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც OPIC-მა სხვადასხვა სექტორის განვითარებისთვის აღმოუჩინა ქვეყანას, მათ შორისაა, ფინანსური სექტორი, ტურიზმი, ჯანმრთელობის დაცვა, სოფლის მეურნეობა, განათლება, სამთო მრეწველობა, უძრავი ქონება, ენერგეტიკის სფერო, საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა OPIC-ის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს გააცნო ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები, აგრეთვე, მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები. შეხვედრაზე, ასევე, ხაზი გაესვა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციას როლსა და მნიშვნელობას საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოების მიმართულებით. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საინვესტიციო კორპორაციის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს შორისაა ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისში (18 მლნ აშშ დოლარი); GMT სასტუმროების ქსელი (29 მლნ აშშ დოლარი) „ვენდის“ რესტორნები მთელი საქართველოს მასშტაბით (18.9 მლნ აშშ დოლარი); სს საქართველოს ბანკი - 30 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტებისთვის და სხვა. შეხვედრას დაესწრნენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა. 