გურიაში მანქანას ხე დაეცა – დაშავებულია ერთი ადამიანი

"სახლის სახურავი იყო დაზიანებული და მისი გასწორება უნდოდა, თუმცა გადმოვარდა და გარდაიცვალა", - განაცხადეს გურიის გუბერნატორის პრესსამსახურში. გარდა ამისა, დაშავებულია ერთი ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ის მანქანაში იჯდა რა დროსაც ხე დაეცა. მასთან ერთად კიდევ ორი პირი იმყოფებოდა, თუმცა ისინი უბედურ შემთხვევას უვნებლები გადაურჩნენ. ამ წუთებში გურიაში ქარი ჩადგა. მხოლოდ წვიმაა, თუმცა არც ისე ძლიერი. რეგიონში იჭრება დაზიანებული ხეები და ცდილობენ ზარალის დათვლას. "სახლის სახურავი იყო დაზიანებული და მისი გასწორება უნდოდა, თუმცა გადმოვარდა და გარდაიცვალა", - განაცხადეს გურიის გუბერნატორის პრესსამსახურში. გარდა ამისა, დაშავებულია ერთი ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ის მანქანაში იჯდა რა დროსაც ხე დაეცა. მასთან ერთად კიდევ ორი პირი იმყოფებოდა, თუმცა ისინი უბედურ შემთხვევას უვნებლები გადაურჩნენ. ამ წუთებში გურიაში ქარი ჩადგა. მხოლოდ წვიმაა, თუმცა არც ისე ძლიერი. რეგიონში იჭრება დაზიანებული ხეები და ცდილობენ ზარალის დათვლას. 