გურჯაანში გოგოს მოტაცებაში ბრალდებულს 2-წლიანი პატიმრობა შეეფარდა

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შილდაში, 24 წლის ქალმა თავი ჩამოიხრჩო. შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. გარდაცვლილი მეზობელმა ნახა და პოლიციას შეატყობინა. წინასწარი ინფორმაციით, თვითმკვლელობის მიზეზი ოჯახური კონფლიქტი გახდა. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ყვარელში 24 წლის ქალმა თავი ჩამოიხრჩო შსს-ს სამაშველო ჯგუფმა, ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შედეგად, საქართველოსა და გერმანიის მოქალაქეების ადგილსამყოფელის დადგენა შეძლო. ტურისტების დასახმარებლად ჩატარებულ გზის გაწმენით სამუშაოებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლები და მძიმე ტექნიკა აწარმოებდა. შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ „112"-ში შევიდა შეტყობინება, რომ დიდთოვლობისა და რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო, ზეკარის უღელტეხილზე, ალპურ ზონაში, თოვლში ჩარჩენილი ორი ტურისტი გზის გაგრძელებას ვეღარ ახერხებდა და დახმარება სჭირდებოდა. უწყების ინფორმაციით, შეტყობინების მიღებისთანავე, ტურისტების დასახმარებლად დაუყოვნებლივ გაემართნენ შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს იმერეთის სამმართველოს ბაღდათის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მაშველები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ბაღდათის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლები. როგორც შსს-ში განმარტავენ, წარმატებული სამაშველო ოპერაციის შედეგად, მაშველებმა და პოლიციელებმა საქართველოსა და გერმანიის მოქალაქეები მთიდან უსაფრთხოდ ჩამოიყვანეს.

შსს-მ თოვლში ჩარჩენილი საქართველოსა და გერმანიის მოქალაქეების ადგილსამყოფელი დაადგინა თბილისში, თამარაშვილის გამზირზე ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. ადგილზე მობილიზებულია საპატრული პოლიცია. ავტოსაგზაო შემთხვევის მიზეზს გამოძიება დაადგენს.

თამარაშვილზე ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შილდაში, 24 წლის ქალმა თავი ჩამოიხრჩო. შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. გარდაცვლილი მეზობელმა ნახა და პოლიციას შეატყობინა. წინასწარი ინფორმაციით, თვითმკვლელობის მიზეზი ოჯახური კონფლიქტი გახდა. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.

ყვარელში 24 წლის ქალმა თავი ჩამოიხრჩო