გუშინ ცოტა ავჩქარდი და განვაცხადე, რომ „ტაიმ აუტს“ ვიღებ – გოგი წულაია პოლიტიკაში რჩება

"საარჩევნო ბლოკი "დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო"-ს ქუთაისის მერობის კანდიდატმა საოლქო კომისიის წინ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები შეაფასა. "არც ერთ არჩევნებში ასეთი შედეგი არ ყოფილა, მე ვარ „პერსონა ნონ გრატა“ ამ ქალაქში, მერობის კანდიდატის სიით მივიღე 7 პროცენტი, პროპორციულით მხოლოდ - 2%, რაც არის მიზანმიმართული შედეგი, რადგან არ უნდათ ჩემი საკრებულოში შესვლა. ვინც მხვდებოდა ყველა მცნობდა და მხარს მიჭერდა. გამორიცხული იყო გაყალბების გარეშე ასეთი შედეგები მიგვეღო", - განაცხადა გოგი წულაიამ. მისივე თქმით, ჯერ არ იცის მეორე ტურის შემთხვევაში, თავად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რომელ კანდიდატს დაუჭერს მხარს, თუმცა აპირებს, რომ პოლიტიკური ტაიმაუტი აიღოს. ცეესკოს მიერ გამოქვეყნებული ქუთაისის მერობის კანდიდატების წინასწარ შედეგები ასე გამოიყურება გიორგი ჯიღვარია - 48.62% გირგოლ ვაშაძე - 27.16% დავით გოგისვნაიძე - 9.04% გიორგი წულაია - 7.16% გირგოლ ბახტაძე - 3.36% სამსონ გუგავა - 2.04% ზვიად ბაღდავაძე - 1.57% ალუდა გობლიშიძე - 1.05% [post_title] => მერად ვერ ეირჩიენ: წულაია პოლიტიკიდან წასვლას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => merad-ver-eirchien-wulaia-politikidan-wasvlas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:21:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:21:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178812 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178354 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 14:11:59 [post_date_gmt] => 2017-10-21 10:11:59 [post_content] => საარჩევნო პროცესი და ხმის მიცემის პროცედურა აქტიურად მიმდინარეობს ქუთაისშიც. საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირეს ქუთაისის მერობის კანდიდატებმა. ქუთაისის 76-ე საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა "თავისუფალი საქართველოს" მერობის კანდიდატი გოგი წულაია. ის უბანზე შვილებთან ერთად მივიდა. გოგი წულაიას განმარტებით, მან ხმა ქუთაისისათვის გულწრფელ ბრძოლას მისცა. "ხმა მივეცი გულწრფელ ბრძოლას ქუთაისისათვის. ჩვენ ყველანი შევძლებთ ამ ქალაქის გადარჩენას, ამ ქალაქისათვის ღირსების დაბრუნებას", - განაცხადა მან. მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადა „ქართული ოცნების" ქუთაისის მერობის კანდიდატმა გიორგი ჭიღვარიამ. მან ხმა №15-ე საარჩევნო უბანზე მისცა. მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი უბანზე მეუღლესთან და შვილთან ერთად მივიდა, მისი თქმით, მან არჩევანი ქუთაისის უკეთესი მომავლისთვის გააკეთა. "ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ქუთაისს უკეთესი მომავალი ექნება და ამას ჩვენ შევძლებთ", - განაცხადა ქართული ოცნების ქუთაისის მერობის კანდიდატმა. ქუთაისის მერობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ არჩევანი №22-ე საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. არჩევნებზე ხმა მისცა „ევროპული საქართველოს" მერობის კანდიდატმა დავით გოგისვანიძემაც. კონკურენტების მსგავსად კანდიდატი 46-ე საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად მივიდა. "ხმა მივეცი ქუთაისის ევროპულ მომავალს, ხმა მივეცი სიღარიბის და სიღატაკის დაძლევას", - განმარტა მერობის კანდიდატმა. ქალაქის მერიის პოსტის მოსაპოვებლად ქუთაისში 8 კანდიდატი იბრძვის. ქუთაისში, სულ 124 საარჩევნო უბანია. აქედან, ერთი სპეცუბანია. დარეგისტრირებულია 152 561 ამომრჩეველი. 