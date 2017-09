გუტერეში მსოფლიო ლიდერებს აფრთხილებს, რომ ბირთვული ომის გამო საფრთხე უდიდესია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => birtvuli-omi [1] => antonio-gutereshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165406 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => birtvuli-omi [1] => antonio-gutereshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165406 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14804 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => birtvuli-omi [1] => antonio-gutereshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => birtvuli-omi [1] => antonio-gutereshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165406) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19365,14804) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165434 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 21:47:49 [post_date_gmt] => 2017-09-19 17:47:49 [post_content] => აშშ მზადაა მთლიანად გაანადგუროს ჩრდილოეთ კორეა, თუმცა, იმედოვნებს, რომ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება საჭირო არ გახდება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე თავისი პირველი გამოსვლისას განაცხადა. „აშშ დიდ ძალას და გამძლეობას ფლობს. თუმცა, თუკი გვაიძულებენ დავიცვათ საკუთარი თავი და მოკავშირეები, არ გვექნება სხვა გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ სრულიად გავანადგუროთ ჩრდილოეთ კორეა“, - აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, თავისი სარაკეტო და ბირთვული გამოცდებით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა დაიწყო თვითმკვლელი მისია თავისთვის და თავისი რეჟიმისთვის. სწორედ ამისთვის შექმნეს გაერო. მოვიდა დრო, ყველა ქვეყანამ მოახდინოს კიმის რეჟიმის იზოლირება, ვიდრე ის არ შეწყვეტს თავის მტრულ ქცევებს“, - აღნიშნა ტრამპმა. მისივე თქმით, დაუშვებელია ვაჭრობის წარმოება იმ ქვეყანასთან, რომელიც მსოფლიოს ბირთვული კონფლიქტით ემუქრება. BBC-ის ცნობით,გავრცელდა მესიჯი, რომ ამჟამინდელმა ლიდერმა კიმ იანგმა, შესაძლოა, კიდევ ერთი ბირთვული იარაღი გამოსცადოს. "ჩვენ მზად ვართ რეაგირება მოვახდინოთ რეგიონში ყველა ომთან განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო მაღალჩინოსანმა კო-რიონგ-ჰეიმ და დასძინა: "ჩვენ მზად ვართ დავუბრუნდეთ ჩვენს სტილს და ბირთვულ იარაღებს ამავე იარაღით ვებრძოლოთ." BBC წერს, რომ ექსტრავაგანტული სამხედრო აღლუმი, ერთგვარი მესიჯი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ჩვენება რეგიონში დაძაბულობას გაზრდის. აღსანიშნავია, რომ აღლუმზე პირველად გამოჩნდა წყალქვეშა რაკეტები, რომლებიც შესაძლოა ბირთვული იარაღის სახით განვითარდეს. https://www.youtube.com/watch?v=ZQxW_ipxEEo&feature=youtu.be ღონისძიებამ ნათლად აჩვენა, რამდენად დიდია ამ სფეროში ჩრდილოეთ კორეის ამბიციები. შეგახსენებთ, რომ დაძაბულობა მაღალია მას შემდეგ, რაც აშშ-მ საზღვაო ქვეითთა ჯგუფი კორეის ნახევარკუნძლზე გაატარა. ჩრდილოეთ კორეამ ხუთი ბირთვული ტესტი და სარაკეტო გაშვების სერია განახორციელა. ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ ჩრდ. კორეა მუშაობს, ისეთი იარაღის შექმნაზე, რომელიც აშშ-მდე მიაღწევს. ტელეარხი NBC აშშ-ის სადაზვერვო სტრუქტურებში წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ აშშ მზად არის ჩრდილოეთ კორეაზე პრევენციული დარტყმა განახორციელოს თუ დარწმუნებული იქნება, რომ ოფიციალური ფხენიანი ბირთვული იარაღის რიგით მეექვსე ცდას ჩაატარებს. 