გვარამია: “კალაძეს რომ არანაირი განათლება არ აქვს, პირველივე პირის გაღებიდან გასაგებია”

"შუახევი ჰესის“ გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით კახი კალაძეც გამოვიდა. „როდესაც ფეხბურთს ვთამაშობდი, ყოველთვის ვოცნებობდი იმაზე, რომ კარიერის დასრულების შემდეგ დავბრუნებულიყავი ჩემს ქვეყანაში. ეს მართლაც ასე მოხდა. ყოველთვის ვოცნებობდი იმაზე, რა გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ჩემი პატარა წვლილი შემეტანა ქვეყნის განვითარებაში, წინსვლაში. მე დღეს ნამდვილად მეამაყება ის, რომ ვიმყოფებით აჭარაში, სადაც გავხსენით ერთ-ერთი ძლიერი, მსხვილი, მასშტაბური პროექტი“, - განაცხადა კახი კალაძემ. შეგახსენებთ, რომ შუახევში ჰესის მშენებლობას ადგილობრივები აპროტესტებდნენ. კახა კალაძემ მათ პირობა მისცა, რომ სანამ მათი თანხმობა არ იქნებოდა, ჰესი არ აშენდებოდა. "შუახევი ჰესის" მშენებლობა 2013 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. პროექტის ფარგლებში აშენდა ორი კაშხალი, შესაბამისი წყალსაცავებით და დამბებით. "შუახევი ჰესის" გვირაბის ჯამური სიგრძე 38 კილომეტრია და ის მსოფლიოში სიგრძით მეორე ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბია. [post_title] => თბილისში „ევროპული მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული 2017“ ტარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-evropuli-mdgradi-energetikis-kvireuli-2017-tardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 13:52:45 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 09:52:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139578 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141504 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-27 12:54:06 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:54:06 [post_content] => „ქართული ოცნება“ თბილისის მერობის კანდიდატს კახა კალაძეს პირველ ივლისს ოფიციალურად წარადგენს. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე სპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, კალაძის წარდგენამდე პოლიტსაბჭოს სხდომა გაიმართება. ვიცე სპიკერმა დაადასტურა, რომ ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე კახა კალაძის შემცვლელად ილია ელოშვილის კანდიდატურა განიხილება. 