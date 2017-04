გვენ სტეფანი დევიდ კომას ულამაზეს კაბაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => devid-koma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124128 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => devid-koma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124128 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1525 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => devid-koma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gven-stefani [1] => devid-koma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124128) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13322,1525) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112051 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-01 14:21:25 [post_date_gmt] => 2017-03-01 10:21:25 [post_content] => „ოსკარების" დაჯილდოების შემდეგ, ტრადიციული საღამო გაიმართა, რომლის ორგანიზატორიც Vanity Fair იყო. ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდოს საპატიო სტუმრებმა "ოსკარი"–ს შემდგომ წვეულებაზე გადაინაცვლეს. საღამოს ერთ-ერთი განსაკუთრებული სტუმარი ჩოგბურთელი მარია შარაპოვა გახდა, რომელიც ქართველი დიზაინერის, დავიდ კომას კაბაში იყო გამოწყობილი. რუსი წარმოშობის სპორტსმენი პირველად გამოჩნდა აღნიშნულ ღონისძიებაზე, იგი შეუდარებლად გამოიყურებოდა. ფოტო [post_title] => მარია შარაპოვა „ოსკარზე" ქართველმა დიზაინერმა შემოსა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maria-sharapova-oskarze-qartvelma-dizainerma-shemosa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-01 14:28:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-01 10:28:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112051 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 109887 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-20 16:59:41 [post_date_gmt] => 2017-02-20 12:59:41 [post_content] => ცნობილი ქართული წარმოშობის დიზაინერი, რომლის მიერ შექმნილი სამოსი ცნობილ უცხოელ ვარსკვლავებს, მათ შორის ბიონსეს, ემილი ბლანტს, ჯენიფერ ლოპესს აცვიათ, ხშირად ხვდება პრესის ყურადღების ცენტრში. ამჯერად მან ლონდონის მოდის კვირეულზე წარმოადგინა შემოდგომა-ზამთრის კოლექცია, რისთვისაც რუსულმა პრესამ მოდის სამყაროს ქართველი ვუნდერკინდი უწოდა. კომამ ახალ კოლექციაში ქართული მოტივები შეიტანა, მის სამოსში ადვილი ამოსაცნობია ნაბდის სილუეტი და ზოგადად, ქართული შტრიხები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დაბადებული დიზაინერები მსოფლიო მოდაში საინტერესო სიახლეებს ნერგავენ. დევიდ კომასთან ერთად პირველი, ვინც ამ მხრივ გაგახსენდებათ, დემნა გვასალიაა, რომელიც მოდის დღევანდელ ტენდენციებზე დიდ გავლენას ახდენს. [gallery royalslider="1" ids="109896,109895,109898,109888,109889,109890,109891,109892,109893,109894,109897,109899,109900,109902,109903,109904,109905,109906,109907,109908"] [post_title] => დევიდ კომამ ახალი კოლექცია ქართულ მოტივებზე შექმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => devid-komam-akhali-koleqcia-qartul-motivebze-sheqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-20 17:10:19 [post_modified_gmt] => 2017-02-20 13:10:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109887 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 48110 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-05-06 13:26:47 [post_date_gmt] => 2016-05-06 09:26:47 [post_content] => ჯეიმს კორდენის „საავტომობილო კარაოკეს“ ამჯერად მეგა ვარსკვლავები სტუმრობდნენ. საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობები პოპულარულ შოუში ჯულია რობერტსმა და ჯორჯ კლუნმა მოსინჯეს. მათთან ერთად იყო მომღერალი გვენ სტეფანიც. თავდაპირველად გვენმა წამყვანთან ერთად თავიის ჰიტები Rich Girl და Don't Speak შეასრულა. მოგვიანებით კი მათ ჯორჯ კლუნი და ჯულია რობერტსიც შეუერთდნენ. საბოლოოდ ვარსკვლავებმა ერთად შეასრულეს Queen- ის უკვდავი ჰიტი We Are the Champions. აქამდე „საავტომობილო კარაოკეს“ ისეთი ვარსკვლავები სტუმრობდნე, როგორებიც არიან ადელი, ჯასტინ ბიბერი, ელტონ ჯონი, ჯენიფერ ლოპესი და სხვები. https://www.youtube.com/watch?v=F2SXmzk8ve4 [gallery royalslider="1" ids="48112,48113,48114,48115,48116"] [post_title] => შეაფასეთ ვარსკვლავური კარაოკე Queen-ის პოპულარულ სიმღერაზე (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sheafaset-varskvlavuri-karaoke-queen-is-popularul-simgheraze-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-26 12:14:25 [post_modified_gmt] => 2016-10-26 08:14:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=48110 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 112051 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-01 14:21:25 [post_date_gmt] => 2017-03-01 10:21:25 [post_content] => „ოსკარების" დაჯილდოების შემდეგ, ტრადიციული საღამო გაიმართა, რომლის ორგანიზატორიც Vanity Fair იყო. ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდოს საპატიო სტუმრებმა "ოსკარი"–ს შემდგომ წვეულებაზე გადაინაცვლეს. საღამოს ერთ-ერთი განსაკუთრებული სტუმარი ჩოგბურთელი მარია შარაპოვა გახდა, რომელიც ქართველი დიზაინერის, დავიდ კომას კაბაში იყო გამოწყობილი. რუსი წარმოშობის სპორტსმენი პირველად გამოჩნდა აღნიშნულ ღონისძიებაზე, იგი შეუდარებლად გამოიყურებოდა. ფოტო [post_title] => მარია შარაპოვა „ოსკარზე" ქართველმა დიზაინერმა შემოსა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maria-sharapova-oskarze-qartvelma-dizainerma-shemosa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-01 14:28:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-01 10:28:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112051 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3ff777ecaf91cae6f3db63ef51e84cee [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )